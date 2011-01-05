Transcend, USB 3.0 destekli JetFlash 700 sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Transcend, ürün gamın USB 3.0 destekli yeni çözümlerle güncellemeye devam ediyor. USB 2.0 ile kıyaslandığında, veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmaya vaad eden USB 3.0 teknolojisinin bu avantajını son kullanıcılara sunmak isteyen firma, JetFlash 700 serisi USB belleklerini duyurdu. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan yeni serideki sürücüler, USB 3.0 ile 69MB/sn hızında dosya transfer edebiliyorlar.

Transcned tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan yeni sürücüler, 16 Avro ile 70 Avro arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.