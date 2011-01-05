Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, USB 3.0 destekli JetFlash 700 sürücülerini duyurdu

8 yıl
7,9b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Transcend, ürün gamın USB 3.0 destekli yeni çözümlerle güncellemeye devam ediyor. USB 2.0 ile kıyaslandığında, veri aktarım hızını 10 kata kadar arttırmaya vaad eden USB 3.0 teknolojisinin bu avantajını son kullanıcılara sunmak isteyen firma, JetFlash 700 serisi USB belleklerini duyurdu. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan yeni serideki sürücüler, USB 3.0 ile 69MB/sn hızında dosya transfer edebiliyorlar.

Transcned tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacak olan yeni sürücüler, 16 Avro ile 70 Avro arasında değişen fiyatlarla ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
İşin erbabı olanlardan yardım,
USB 3,0 belleğin USB 2,0 bellekten daha hızlı olması ayrıntısı yanında uyumlulukla ilgili sorunları varmıdır? PC haricinde DVD ve TV lerde kullanabilme imkanı varmıdır? Yoksa bunların USB 3,0 a uyumlumu olmaları gerekir.
Samsung LG40C750 TV de USB 2,0 bellekle film seyrediyorum, USB 3,0 ile bu imkan olurmu?
Saygılarımla
Osman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
güzel ama 70 euro çok uçuk geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BehramX 8 yıl
Güzel haber 32 Gb 3.0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk 8 yıl TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim