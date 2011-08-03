Transcend'den USB 3.0 destekli yeni kart okuyucusu

Depolama çözümleri ve çoklu ortam ürünleri alanında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Transcend, USB 3.0 arabirimini kullanan çok formatlı yeni kart okuyucusunu duyurdu. RDF8 kod adını taşıyan kart okuyucusu, UDMA CF kartlarla uyumlu CompactFlash (CF) slotu, yeni UHS-1 standartı ile uyumlu SDHC/SDXC slotu, M2/microSD kartlar için daha küçük bir slot ve MS PRO/MSXC/MS DUO kartlar için bir slot olmak üzere farklı formatlarındaki hafıza kartlarıyla kullanılabilirken, USB 3.0 desteği ile yüksek hızda veri transferine de olanak tanıyor.





Yüksek hızlı SD kart ile eşleştirildiğinde, USB 3.0 desteği ile 1GB büyüklüğünde veriyi 12 saniyeden daha kısa sürede transfer edebilen kart okuyucusu ile birlikte RecoveRx isimli ücretsiz bir veri kurtarma yazılımı da sunuluyor. Mac ve Windows uyumlu bu yazılım sayesinde kullanıcılar, silinmiş ya da zarar görmüş fotoğrafları veya diğer dijital dosyalarını kurtarabiliyorlar.





Transcend tarafından iki yıl garanti verilen USB 3.0 destekli yeni kart okuyucusu RDF8'in yakın zamanda pazardaki yerini alması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.