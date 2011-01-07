Transcend'ten Yeni USB 3.0 Bellekler

Dünyanın depolama ve multimedya ürünleri alanındaki lider üreticilerinden biri olan Transcend Information, Inc. (Transcend), USB 3.0 standartındaki yeni JetFlash 700 USB bellekleri ürün gamına eklediğini duyurdu. Yeni JetFlash 700 sağlam, şık dizaynı, hızlı veri transferi kabiliyeti ile giriş seviyesinde son teknoloji ürüne şık bir şekilde sahip olmak isteyen son kullanıcılar için mükemmel bir tercih olmayı hedefliyor.
USB 3.0 Çağı Kapımızda
Super Hızlı USB 3.0 standartı, yüksek hızlı USB 2.0 dan tam 10 kat daha hızlı veri transferi vaadediyor. Transcend'in JetFlash 700 USB belleği USB 3.0 desteği ile 70MB/s transfer hızı ile yaklaşık 2 katı daha hızlı okuma kabiliyetine sahip. Bu sayede son kullanıcının dijital içeriklere daha hızlı ve kolayca ulaşmasına olanak veriyor.
Sağlam Dizayn ve Son Kullanıcı Dostu Yazılım
Fabrika ortamında ultrasonic kaynak adı verilen yeni teknoloji ile üretilen Transcend USB Bellekler, bu sayede çok sağlam pürüzsüz yapıda modern bir görüntü ile son kullanıcıya ulaşıyor. Son kullanıcılara emaillerini herhangi bir bilgisayar üzerinden kontrol imkanı sunan JetFlash Elite veri düzenleme aracı ile usb belleklerini ilgili websitelerine otomatik olarak girebilmek için kullanabiliyorlar. Ürünler ayrıca Transcend'in limitli ömürboyu garantisine sahip.
Transcend USB 3.0 Ürün Gamı
Transcend USB 3.0 ürün gamı JetFlash 700 USB Flash Bellek, StoreJet 25D3 ve StoreJet 25M3 Harici disk, masaüstü ve notebooklar icin USB 3.0 genişletme kartlarını içeriyor. Ürün gamı yeni ürünlerle genişleyerek devam edecek.