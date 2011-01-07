Transcend'ten Yeni USB 3.0 Bellekler

Dünyanın depolama ve multimedya ürünleri alanındaki lider üreticilerinden biri olan Transcend Information, Inc. (Transcend ), USB 3.0 standartındaki yeni JetFlash 700 USB bellekleri ürün gamına eklediğini duyurdu. Yeni JetFlash 700 sağlam, şık dizaynı, hızlı veri transferi kabiliyeti ile giriş seviyesinde son teknoloji ürüne şık bir şekilde sahip olmak isteyen son kullanıcılar için mükemmel bir tercih olmayı hedefliyor.



USB 3.0 Çağı Kapımızda

Super Hızlı USB 3.0 standartı, yüksek hızlı USB 2.0 dan tam 10 kat daha hızlı veri transferi vaadediyor. Transcend'in JetFlash 700 USB belleği USB 3.0 desteği ile 70MB/s transfer hızı ile yaklaşık 2 katı daha hızlı okuma kabiliyetine sahip. Bu sayede son kullanıcının dijital içeriklere daha hızlı ve kolayca ulaşmasına olanak veriyor.



Sağlam Dizayn ve Son Kullanıcı Dostu Yazılım