Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'ten Yeni USB 3.0 Bellekler

8 yıl
2,4b
1
Çevre Birimleri
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın depolama ve multimedya ürünleri alanındaki lider üreticilerinden biri olan Transcend Information, Inc. (Transcend), USB 3.0 standartındaki yeni JetFlash 700 USB bellekleri ürün gamına eklediğini duyurdu. Yeni JetFlash 700 sağlam, şık dizaynı, hızlı veri transferi kabiliyeti ile giriş seviyesinde son teknoloji ürüne şık bir şekilde sahip olmak isteyen son kullanıcılar için mükemmel bir tercih olmayı hedefliyor.

USB 3.0 Çağı Kapımızda

Super Hızlı USB 3.0 standartı, yüksek hızlı USB 2.0 dan tam 10 kat daha hızlı veri transferi vaadediyor. Transcend'in JetFlash 700 USB belleği USB 3.0 desteği ile 70MB/s transfer hızı ile yaklaşık 2 katı daha hızlı okuma kabiliyetine sahip. Bu sayede son kullanıcının dijital içeriklere  daha hızlı ve kolayca ulaşmasına olanak veriyor.

Sağlam Dizayn ve Son Kullanıcı Dostu Yazılım

Fabrika ortamında ultrasonic kaynak adı verilen yeni teknoloji ile üretilen Transcend USB Bellekler, bu sayede çok sağlam pürüzsüz yapıda modern bir görüntü ile son kullanıcıya ulaşıyor. Son kullanıcılara  emaillerini herhangi bir bilgisayar üzerinden kontrol imkanı sunan JetFlash Elite veri düzenleme aracı ile usb belleklerini ilgili websitelerine otomatik olarak girebilmek için kullanabiliyorlar. Ürünler ayrıca Transcend'in limitli ömürboyu garantisine sahip.

Transcend USB 3.0 Ürün Gamı

Transcend USB 3.0 ürün gamı JetFlash 700 USB Flash Bellek, StoreJet 25D3 ve StoreJet 25M3 Harici disk, masaüstü ve notebooklar icin USB 3.0 genişletme kartlarını içeriyor. Ürün gamı yeni ürünlerle genişleyerek devam edecek.

İlk ürünlerden JF 700 4GB'ın Transcend Türkiye dist.Turanlı Elektronik tarafından ithal edilerek Ocak ayı içerisinde perakende mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim