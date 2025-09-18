Xiaomi'den yeni ergonomik kablosuz fare: Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition özellikleri
Yeni mouse, elin doğal yapısını destekleyen asimetrik ve ergonomik bir tasarıma sahip. Fare yüzeyinde 172 nanometre yarı-moleküler UV mat kaplama yer alıyor. Bu sayede, pürüzsüz ve cilt dostu bir his verirken yapışma da önleniyor. Tasarım, uzun süreli kullanımda rahatlık sağlamaya ve yorgunluğu azaltmaya odaklanıyor.
Xiaomi, bu modelde düşük sesli yeni bir anahtar yapısı geliştirmek için TTC ile iş birliği yapmış. Özel tasarlanmış anahtarlar yumuşak dokunuş hissi sunuyor ve daha uzun tuş mesafesiyle konforu artırıyor. Ayrıca ileri ve geri işlemleri kolaylaştıran iki yan tuş da bulunuyor.
Farede 1200 DPI değerine sahip, düşük güç tüketimli PixArt sensör kullanılıyor. Bu sensör, enerji verimliliği sağlarken hassas takip performansı sunuyor. İç kısımda 2.4GHz alıcı için bir saklama yuvası bulunuyor, böylece kaybolma riski azaltılıyor. Kaydırma tekerleği ise geniş, silikon kaplamalı ve dokulu yüzeyiyle daha kontrollü kaydırma imkanı sağlıyor.
