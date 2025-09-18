Xiaomi'den yeni ergonomik kablosuz fare: Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, ergonomik tasarımıyla dikkatleri çeken Wireless Mouse 3 Comfort Edition faresini duyurdu. 24 Eylül'de satışa çıkacak olan cihaz, 15 dolar fiyattan satışa sunulacak.

Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition özellikleri

Yeni mouse, elin doğal yapısını destekleyen asimetrik ve ergonomik bir tasarıma sahip. Fare yüzeyinde 172 nanometre yarı-moleküler UV mat kaplama yer alıyor. Bu sayede, pürüzsüz ve cilt dostu bir his verirken yapışma da önleniyor. Tasarım, uzun süreli kullanımda rahatlık sağlamaya ve yorgunluğu azaltmaya odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Wireless Mouse 3 Comfort Edition siyah, beyaz, pembe ve mavi olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihaz, hem 2.4 GHz alıcıyla kablosuz bağlantıyı hem de Bluetooth 5.0’ı destekliyor. Aynı anda üç farklı cihaza bağlanabiliyor ve alt kısımda yer alan özel bir düğmeyle bu cihazlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Xiaomi, bu modelde düşük sesli yeni bir anahtar yapısı geliştirmek için TTC ile iş birliği yapmış. Özel tasarlanmış anahtarlar yumuşak dokunuş hissi sunuyor ve daha uzun tuş mesafesiyle konforu artırıyor. Ayrıca ileri ve geri işlemleri kolaylaştıran iki yan tuş da bulunuyor.

Farede 1200 DPI değerine sahip, düşük güç tüketimli PixArt sensör kullanılıyor. Bu sensör, enerji verimliliği sağlarken hassas takip performansı sunuyor. İç kısımda 2.4GHz alıcı için bir saklama yuvası bulunuyor, böylece kaybolma riski azaltılıyor. Kaydırma tekerleği ise geniş, silikon kaplamalı ve dokulu yüzeyiyle daha kontrollü kaydırma imkanı sağlıyor.

