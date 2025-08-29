Giriş
    Corsair'ın yeni dokunmatik ekranı "Xeneon Edge" yok sattı

    Corsair Xeneon Edge, 14.5 inç ekrana sahip ve 360 ??mm radyatör yerine kasaya yerleştirilebiliyor veya masaya koyulabiliyor. Yeni satışa sunulan bu ürünün stokları 10 saatten kısa sürede tükendi.

    Corsair XENEON EDGE stokları hızla tükendi Tam Boyutta Gör
    Corsair XENEON EDGE, sistem monitörü, ikinci bir ekran ve hatta akış kontrol paneli olarak da kullanılabilen 14.5 inç LCD dokunmatik ekran. Ekran, AHVA IPS panelde 2560x720 çözünürlük (32:9) sunuyor, 60 Hz hızında çalışıyor ve 350 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Beş noktalı dokunmatik girişi desteklediği için sıradan bir istatistik panelinden çok daha işlevsel. Bağlantı USB-C (DP Alt Modu) veya HDMI üzerinden sağlandığı için yalnızca bilgisayarlarla değil, tabletler veya telefonlarla da çalışıyor.

    Corsair Xeneon Edge özellikleri neler?

    Corsair dokunmatik ekran Xeneon Edge Tam Boyutta Gör
    Corsair'ın EDGE'i daha ucuz alternatiflerden ayıran özelliği montaj esnekliği. Panel, bir bilgisayar kasasının içindeki 360 mm radyatör boşluğuna yerleştirilebiliyor, 14 dahili mıknatısı ile herhangi bir metal yüzeye takılabiliyor, birlikte verilen standla masaya yerleştirilebiliyor.

    EDGE, Corsair'ın iCUE yazılımıyla entegre olarak kullanıcıların CPU/GPU kullanımı, müzik çalma veya yapay zeka araçları için araç takımları ayarlamasına olanak tanıyor. 372 mm x 120 mm x 20 mm boyutlarındaki XENEON EDGE çok büyük olmasa da, her kasaya kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

    Corsair Xeneon Edge fiyatı ne kadar?

    Corsair Xeneon Edge, 250 dolar fiyat etiketiyle Corsair’ın sitesinde satışta çıktı ancak ancak stoklar hızla tükendi. Şu anda ürünün yakında stoklara geleceğini belirten bir uyarı mesajı yer alıyor.

    Kaynakça https://www.corsair.com/newsroom/press-release/corsair-launches-the-xeneon-edge-14-5¨-lcd-touchscreen-a-dazzling-and-expansive-display-customized-by-you https://www.gizmochina.com/2025/08/29/corsair-introduces-xeneon-edge-a-14-5-inch-touchscreen-secondary-display/
