2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Corsair XENEON EDGE, sistem monitörü, ikinci bir ekran ve hatta akış kontrol paneli olarak da kullanılabilen 14.5 inç LCD dokunmatik ekran. Ekran, AHVA IPS panelde 2560x720 çözünürlük (32:9) sunuyor, 60 Hz hızında çalışıyor ve 350 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Beş noktalı dokunmatik girişi desteklediği için sıradan bir istatistik panelinden çok daha işlevsel. Bağlantı USB-C (DP Alt Modu) veya HDMI üzerinden sağlandığı için yalnızca bilgisayarlarla değil, tabletler veya telefonlarla da çalışıyor.

LG, oyuncular için dünyanın en hızlı OLED monitörünü tanıttı 3 hf. önce eklendi

Corsair Xeneon Edge özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Corsair'ın EDGE'i daha ucuz alternatiflerden ayıran özelliği montaj esnekliği. Panel, bir bilgisayar kasasının içindeki 360 mm radyatör boşluğuna yerleştirilebiliyor, 14 dahili mıknatısı ile herhangi bir metal yüzeye takılabiliyor, birlikte verilen standla masaya yerleştirilebiliyor.

EDGE, Corsair'ın iCUE yazılımıyla entegre olarak kullanıcıların CPU/GPU kullanımı, müzik çalma veya yapay zeka araçları için araç takımları ayarlamasına olanak tanıyor. 372 mm x 120 mm x 20 mm boyutlarındaki XENEON EDGE çok büyük olmasa da, her kasaya kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Corsair Xeneon Edge fiyatı ne kadar?

Corsair Xeneon Edge, 250 dolar fiyat etiketiyle Corsair’ın sitesinde satışta çıktı ancak ancak stoklar hızla tükendi. Şu anda ürünün yakında stoklara geleceğini belirten bir uyarı mesajı yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Corsair'ın yeni dokunmatik ekranı "Xeneon Edge" yok sattı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: