Corsair'ın yeni dokunmatik ekranı "Xeneon Edge" yok sattı

Corsair Xeneon Edge özellikleri neler?
EDGE, Corsair'ın iCUE yazılımıyla entegre olarak kullanıcıların CPU/GPU kullanımı, müzik çalma veya yapay zeka araçları için araç takımları ayarlamasına olanak tanıyor. 372 mm x 120 mm x 20 mm boyutlarındaki XENEON EDGE çok büyük olmasa da, her kasaya kolayca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış.
Corsair Xeneon Edge fiyatı ne kadar?
Corsair Xeneon Edge, 250 dolar fiyat etiketiyle Corsair'ın sitesinde satışta çıktı ancak ancak stoklar hızla tükendi. Şu anda ürünün yakında stoklara geleceğini belirten bir uyarı mesajı yer alıyor.