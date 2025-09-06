Giriş
    BİM marketler uygun fiyata Razer ürünleri satacak

    12 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer Cobra kablolu oyuncu faresi, Razer BlackShark V2 X oyuncu kulaklığı ve Tecno Spark 30 akıllı telefon modeli yer alıyor. 

    12 Eylül BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, bilgisayar çevre birimlerinden şarj ekipmanlarına ve elektrikli mutfak aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    12 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    12 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer markasına ait çevre birimleri yer alıyor. 8500 DPI Razer 5G optik sensör, 58 gram ağırlık, 6 programlanabilir tuş,  Razer Synapse 3 ile tuş atamaları, Razer Chroma 11 farklı RGB bölgesi gibi özelliklerle Razer Cobra kablolu oyuncu faresi 999TL.

    Razer BlackShark V2 X kablolu kulaklık modeli 50mm TriForce dinamik sürücüler, tasarımsal açıdan dış sesleri kesen kapaklar, 100dB-3dB hassasiyet, 32 impedans seviyesi gibi özelliklerle 1690TL fiyat etiketine sahip.

    Son olarak 6.78 inçlik Full HD+ ekran, Helio G91 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 64MP Sony ana sensör, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan Tecno Spark 30 akıllı telefon modeli 5 yıl akıcılık garantisi ile 7990TL. 

