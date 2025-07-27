BİM marketler Razer BlackShark V2 X ve taşınabilir klima satıyor

1 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
1 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. 9000 BTU/s sınıfında olan klima, kumandanın olduğu bölgeyi istediğiniz sıcaklığa getirebiliyor. Fiyatı 13990TL seviyesinde.
Diğer taraftan Razer BlackShark V2 X kablolu kulaklık modeli 50mm TriForce dinamik sürücüler, tasarımsal açıdan dış sesleri kesen kapaklar, 100dB-3dB hassasiyet, 32 impedans seviyesi gibi özelliklerle 2190TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya