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    BİM marketler Razer BlackShark V2 X ve taşınabilir klima satıyor

    1 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait taşınabilir klima ve Razer markasına ait BlackShark V2 X kablolu kulaklık modeli yer alıyor.  

    1 Ağustos BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda kablolu kulaklıklardan taşınabilir klimalara, akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    1 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

    1 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait taşınabilir klima yer alıyor. 9000 BTU/s sınıfında olan klima, kumandanın olduğu bölgeyi istediğiniz sıcaklığa getirebiliyor. Fiyatı 13990TL seviyesinde. 

    Diğer taraftan Razer BlackShark V2 X kablolu kulaklık modeli 50mm TriForce dinamik sürücüler, tasarımsal açıdan dış sesleri kesen kapaklar, 100dB-3dB hassasiyet, 32 impedans seviyesi gibi özelliklerle 2190TL fiyat etiketine sahip. 

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 3 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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