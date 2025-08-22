Giriş
    Honor'un yeni mouse'u içinde kulaklık taşıyor

    Honor, kablosuz bir mouse ile kulaklığı tek gövdede birleştiren ilginç bir cihaz duyurdu. 37 dolardan satışa sunulan cihazın özellikleri neler?                 

    Honor'un yeni mouse'u içinde kulaklık taşıyor Tam Boyutta Gör
    Honor, bugün Magic V Flip 2 katlanabilir telefonuyla beraber ilginç bir ürün daha tanıttı. Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro isimli ürün kablosuz bir mouse ile kulaklığı tek gövdede birleştiriyor. Honor, özellikle masaüstü düzenini sadeleştirmek isteyen veya her zaman yanında bir kulaklık taşımak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

    Mouse-kulaklık hibriti cihaz neler sunuyor?

    Yuewo Wireless Ear Mouse Pro basit bir fikir üzerine kurulu: Mouse, kablosuz kulaklıklar için şarj kutusu görevi görüyor. Kulaklıklar, çift manyetik dinamik sürücü yapısıyla gürültü azaltma desteği sunarken; farenin kendisi nano ölçekli teknolojiyle üretilmiş, yumuşak bir doku hissi veren Honor’un “excimer skin-feel” kaplamasını taşıyor. Tuşlarda ise beş milyon tıklama ömrüne sahip özel TTC anahtarlar kullanılmış.

    Honor'un yeni mouse'u içinde kulaklık taşıyor Tam Boyutta Gör
    Cihaz tak-çalış olarak çalışıyor ve PC modunda, fare ve kulaklıklar kendi özel alıcıları aracılığıyla eşleştirme gerektirmeden bağlanıyor. Cihazda tek tuşla çift mod geçişi bulunuyor; bu sayede kullanıcılar konferans aramaları ile normal fare kullanımı arasında çok hızlı şekilde geçiş yapabiliyor. Telefona bağlandığında ise kulaklıklar bağımsız olarak standart Bluetooth moduna geçiyor, fare ise alıcısına bağlı kalmaya devam ediyor.

    Cihaz, 1000 mAh piliyle 30 güne kadar kullanım ömrü sunuyor ve kulaklıklar hariç 78 gr, kulaklıklarla birlikte 88 gr ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün vermiyor. Mouse-kulaklık hibriti cihaz Çin'de 37 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

    Kaynakça https://www.honor.com/cn/shop/product/10086930382041.html https://www.gizmochina.com/2025/08/21/honors-new-35-gadget-is-both-a-mouse-and-a-pair-of-earbuds/
