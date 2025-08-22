Honor'un yeni mouse'u içinde kulaklık taşıyor

Mouse-kulaklık hibriti cihaz neler sunuyor?
Yuewo Wireless Ear Mouse Pro basit bir fikir üzerine kurulu: Mouse, kablosuz kulaklıklar için şarj kutusu görevi görüyor. Kulaklıklar, çift manyetik dinamik sürücü yapısıyla gürültü azaltma desteği sunarken; farenin kendisi nano ölçekli teknolojiyle üretilmiş, yumuşak bir doku hissi veren Honor’un “excimer skin-feel” kaplamasını taşıyor. Tuşlarda ise beş milyon tıklama ömrüne sahip özel TTC anahtarlar kullanılmış.
Cihaz, 1000 mAh piliyle 30 güne kadar kullanım ömrü sunuyor ve kulaklıklar hariç 78 gr, kulaklıklarla birlikte 88 gr ağırlığıyla taşınabilirlikten ödün vermiyor. Mouse-kulaklık hibriti cihaz Çin'de 37 dolar fiyattan satışa sunuluyor.
