Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Logitech, dokunsal tıklama ve hızlı tetik özelliğine sahip oyuncu faresini tanıttı

    Logitech, Pro X2 Superstrike isimli yeni oyuncu faresini tanıttı. Fare, mekanik tuşların yerine tıklama hissini taklit eden haptik aktüatörlerleri ve hızlı tetik özelliğiyle dikkatleri çekiyor.

    Logitech, dokunsal tıklamalı oyuncu faresini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Logitech’in yeni nesil amiral gemisi kablosuz oyuncu faresi, mekanik tuşların yerine tıklama hissini taklit eden dokunsal (haptik) aktüatörlerle donatılmış analog bir sistemle geliyor. Pro X2 Superstrike adı verilen bu model, önümüzdeki yılın başlarında 180 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

    Logitech Pro X2 Superstrike özellikleri

    Logitech’in HITS (Haptic Inductive Trigger System) adını verdiği endüktif analog sistem, ana tuşlar için yalnızca 0,6 mm’lik bir basma mesafesine sunuyor. Bu sayede çok daha düşük gecikmeyle tıklama yapılabiliyor. Şirket, gecikmenin 30 milisaniyeye kadar azaltıldığını söylüyor. Ayrıca 10 farklı özelleştirilebilir tetikleme noktası ve hızlı tetikleme (rapid trigger) desteği sunuluyor.

    Hızlı tetikleme özelliği genellikle oyuncu klavyelerinde bulunurken, şimdi ilk kez bir fareye geliyor. Bu özellik sayesinde, tuşa hafifçe basıp kaldırdığınızda sensör kendini sıfırlıyor ve böylece neredeyse hiç kuvvet uygulamadan yeni tıklama algılanabiliyor. Bu da oyuncuların çok daha hızlı tepki vermesine olanak sağlıyor. Superstrike’ta 5 farklı hızlı tetik sıfırlama noktası bulunuyor ve bunlar Logitech’in G Hub yazılımı üzerinden ayarlanabiliyor.

    Superstrike, Logitech’in kablosuz şarjlı fare altlığı Powerplay 2 ile de uyumlu. 65 gram ağırlığındaki farede, Logitech’in mevcut Pro X serisinde de kullandığı Hero 2 sensör bulunuyor. Ayrıca, kutudan çıkan Lightspeed USB-A alıcısı ile kablosuz olarak 8.000 Hz'e kadar raporlama oranı sunuyor. Ancak bu özellik yalnızca G Hub üzerinden aktif edilebiliyor. 

    Logitech ayrıca, Superlight 2C adını verdiği yeni bir model de duyurdu. Bu fare, Superlight 2’nin daha kompakt bir versiyonu. %10 daha hafif (51 gram) ve %5 daha küçük tasarımıyla, standart oyuncu farelerinin boyutunu büyük bulan kullanıcılar için daha uygun bir seçenek olarak sunuluyor. Superlight 2C, 21 Ekim’de 160 dolardan satışa çıkacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kyklar ne zaman kapanıyor check engine toyota corolla 50 cc motor önerisi bursa uludağ üniversitesi yorumları garanti 1.99 taksitli nakit avans

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum