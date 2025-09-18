Logitech, dokunsal tıklama ve hızlı tetik özelliğine sahip oyuncu faresini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Logitech’in yeni nesil amiral gemisi kablosuz oyuncu faresi, mekanik tuşların yerine tıklama hissini taklit eden dokunsal (haptik) aktüatörlerle donatılmış analog bir sistemle geliyor. Pro X2 Superstrike adı verilen bu model, önümüzdeki yılın başlarında 180 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

Logitech Pro X2 Superstrike özellikleri

Logitech’in HITS (Haptic Inductive Trigger System) adını verdiği endüktif analog sistem, ana tuşlar için yalnızca 0,6 mm’lik bir basma mesafesine sunuyor. Bu sayede çok daha düşük gecikmeyle tıklama yapılabiliyor. Şirket, gecikmenin 30 milisaniyeye kadar azaltıldığını söylüyor. Ayrıca 10 farklı özelleştirilebilir tetikleme noktası ve hızlı tetikleme (rapid trigger) desteği sunuluyor.

Hızlı tetikleme özelliği genellikle oyuncu klavyelerinde bulunurken, şimdi ilk kez bir fareye geliyor. Bu özellik sayesinde, tuşa hafifçe basıp kaldırdığınızda sensör kendini sıfırlıyor ve böylece neredeyse hiç kuvvet uygulamadan yeni tıklama algılanabiliyor. Bu da oyuncuların çok daha hızlı tepki vermesine olanak sağlıyor. Superstrike’ta 5 farklı hızlı tetik sıfırlama noktası bulunuyor ve bunlar Logitech’in G Hub yazılımı üzerinden ayarlanabiliyor.

Superstrike, Logitech’in kablosuz şarjlı fare altlığı Powerplay 2 ile de uyumlu. 65 gram ağırlığındaki farede, Logitech’in mevcut Pro X serisinde de kullandığı Hero 2 sensör bulunuyor. Ayrıca, kutudan çıkan Lightspeed USB-A alıcısı ile kablosuz olarak 8.000 Hz'e kadar raporlama oranı sunuyor. Ancak bu özellik yalnızca G Hub üzerinden aktif edilebiliyor.

Logitech ayrıca, Superlight 2C adını verdiği yeni bir model de duyurdu. Bu fare, Superlight 2’nin daha kompakt bir versiyonu. %10 daha hafif (51 gram) ve %5 daha küçük tasarımıyla, standart oyuncu farelerinin boyutunu büyük bulan kullanıcılar için daha uygun bir seçenek olarak sunuluyor. Superlight 2C, 21 Ekim’de 160 dolardan satışa çıkacak.

