Türk Telekom, Avrupa GSM pazarına adım attı; İşte Türk Telekom Mobile'ın detayları

Son dönemde yurt dışı yatırımlarına hız veren Türk Telekom, uluslararası girişimlerine bir yenisini daha ekleyerek, Telefónica Almanya ile işbirliğine gitti. Bünyesinde AVEA ve TTNET gibi şirketleri bulunduran Türk Telekom, Türk Telekom Mobile markası ile Almanya pazarına adım atarak Avrupa GSM sektörüne de girmiş oldu.

Bugün ( 2 Ağustos ) itibariyle kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Türk Telekom Mobile, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatanşlarımız başta olmak üzere ticaret ya da diğer nedenlerle Türkiye ile sürekli irtibatta içerisinde olan kullanıcılar için ses, mobil, data ve katmadeğerli servisler sunmaya başladı. Almanya'da O2, Türkiye'de ise AVEA altyapısını kullanan Türk Telekom Mobile ile kullanıcılar Türkiye’deyken SIM kart değiştirme ihtiyacı olmaksızın, Almanya ve Türkiye yönüne arama gerçekleştirebilecekler.

Türk Telekom tarafından Türk Telekom Mobile'ın özellikleri şu şekilde sıralanıyor;

- Türk Telekom Mobile ile ilk etapta Türkiye futbol liglerine ait mobil içerikler sunulacak, ilerleyen dönemlerde başka içerik hizmetleri de sunulacak. Her iki ülkede de yerel tarifelerle konuşma olanağı.

- Almanya'da Türk Telekom Mobile kullananlar Almanya ve Türkiye'de sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını ve AVEA numaralarını dakikası 5 Cent’e arayabilecek. Bu numaralara gönderilecek SMS’ler de 5 Cent’ten ücretlendirilecek.

- Almanya’da iken Almanya içi ve Türkiye'deki diğer GSM numaralarına yapılacak aramalar ise dakikası 15 Cent’ten ücretlendirilirken, SMS ücreti de yine 15 sent olacak. Mobil internet kullanımı ise megabayt başına 30 Cent olarak ücretlendirilecek.

- Türkiye'de Türk Telekom Mobile kullanan müşteriler için gelen aramalar ve gelen SMS’ler ücretsiz olacak. Türkiye'deki ve Almanya'daki sabit hatları, Türkiye'deki ve Almanya'daki tüm GSM numaralarını aramak ise dakikası 15 Cent’ten ücretlendirilecek. Mobil internet kullanımı da megabayt başı 30 Cent olarak ücretlendirilecek.

- Türk Telekom Mobile Almanya’daki müşterilerine yönelik olarak iki farklı paket de sunacak. Aylık 20 Euro ücretle yararlanılabilecek 100 Flat paketi kapsamında Almanya ve Türkiye sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını, AVEA numaralarını aramak sınırsız olacak. Ayrıca Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile de aylık 100 dakika görüşme de yine bu paketin içeriğinde yer alacak.

- Aylık 30 Euro ücretle yararlanılabilecek 300 flat paketindeyse, 100 Flat paketinden farklı olarak Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile 300 dakika görüşme seçeneği yer alacak.

- 10 Euro karşılığında yararlanılabilecek olan Sınırsız İnternet Paketi ise 300 MB adil kullanım limiti ile 7.2 MBit’e varan hızlarda sunulacak. 300 MB’tan sonra 64 KBit/s hızında hizmetten yararlanmaya devam edilebilecek.

- Türk Telekom Mobile kartıyla ister Almanya’daki ister Türkiye’deki GSM operatörlerine 100 SMS içeren 100 SMS paketi de ayda 12 Euro karşılığında kullanıma sunulacak.

- Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya Birinci Lig maçlarının özet görüntülerine maçtan sonra erişim imkanı sunan Futbol paketi de ayda 2 Euro’ya Türk Telekom Mobile müşterilerine sunulacak. Pakete üye olanlar, tüm takımların sezon maçlarının arşiv görüntülerine ve bilgilerine de ulaşabilecek.