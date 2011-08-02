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Türk Telekom, Avrupa GSM pazarına adım attı; İşte Türk Telekom Mobile'ın detayları

7 yıl
49,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde yurt dışı yatırımlarına hız veren Türk Telekom, uluslararası girişimlerine bir yenisini daha ekleyerek, Telefónica Almanya ile işbirliğine gitti.  Bünyesinde AVEA ve TTNET gibi şirketleri bulunduran Türk Telekom, Türk Telekom Mobile markası ile  Almanya pazarına adım atarak Avrupa GSM sektörüne de girmiş oldu.
Bugün ( 2 Ağustos ) itibariyle kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Türk Telekom Mobile, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatanşlarımız başta olmak üzere ticaret ya da diğer nedenlerle Türkiye ile sürekli irtibatta içerisinde olan kullanıcılar için ses, mobil, data ve katmadeğerli servisler sunmaya başladı. Almanya'da O2, Türkiye'de ise AVEA altyapısını kullanan Türk Telekom Mobile ile kullanıcılar Türkiye’deyken SIM kart değiştirme ihtiyacı olmaksızın, Almanya ve Türkiye yönüne arama gerçekleştirebilecekler.
Türk Telekom tarafından Türk Telekom Mobile'ın özellikleri şu şekilde sıralanıyor;
- Türk Telekom Mobile ile ilk etapta Türkiye futbol liglerine ait mobil içerikler sunulacak, ilerleyen dönemlerde başka içerik hizmetleri de sunulacak. Her iki ülkede de yerel tarifelerle konuşma olanağı.
- Almanya'da Türk Telekom Mobile kullananlar Almanya ve Türkiye'de sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını ve AVEA numaralarını dakikası 5 Cent’e arayabilecek. Bu numaralara gönderilecek SMS’ler de 5 Cent’ten ücretlendirilecek.
- Almanya’da iken Almanya içi ve Türkiye'deki diğer GSM numaralarına yapılacak aramalar ise dakikası 15 Cent’ten ücretlendirilirken, SMS ücreti de yine 15 sent olacak. Mobil internet kullanımı ise megabayt başına 30 Cent olarak ücretlendirilecek.
- Türkiye'de Türk Telekom Mobile kullanan müşteriler için gelen aramalar ve gelen SMS’ler ücretsiz olacak. Türkiye'deki ve Almanya'daki sabit hatları, Türkiye'deki ve Almanya'daki tüm GSM numaralarını aramak ise dakikası 15 Cent’ten ücretlendirilecek. Mobil internet kullanımı da megabayt başı 30 Cent olarak ücretlendirilecek. 
- Türk Telekom Mobile Almanya’daki müşterilerine yönelik olarak iki farklı paket de sunacak. Aylık 20 Euro ücretle yararlanılabilecek 100 Flat paketi kapsamında Almanya ve Türkiye sabit hatları, Türk Telekom Mobile numaralarını, AVEA numaralarını aramak sınırsız olacak. Ayrıca Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile de aylık 100 dakika görüşme de yine bu paketin içeriğinde yer alacak.
- Aylık 30 Euro ücretle yararlanılabilecek 300 flat paketindeyse, 100 Flat paketinden farklı olarak Almanya'daki ve Türkiye'deki diğer GSM numaraları ile 300 dakika görüşme seçeneği yer alacak.  
- 10 Euro karşılığında yararlanılabilecek olan Sınırsız İnternet Paketi ise 300 MB adil kullanım limiti ile 7.2 MBit’e varan hızlarda sunulacak. 300 MB’tan sonra 64 KBit/s hızında hizmetten yararlanmaya devam edilebilecek. 
- Türk Telekom Mobile kartıyla ister Almanya’daki ister Türkiye’deki GSM operatörlerine 100 SMS içeren 100 SMS paketi de ayda 12 Euro karşılığında kullanıma sunulacak.  
- Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya Birinci Lig maçlarının özet görüntülerine maçtan sonra erişim imkanı sunan Futbol paketi de ayda 2 Euro’ya Türk Telekom Mobile müşterilerine sunulacak. Pakete üye olanlar, tüm takımların sezon maçlarının arşiv görüntülerine ve bilgilerine de ulaşabilecek.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
computeron 7 yıl
Milletten bukadar haybiye sabit telefon parası alırsa yapar tabii 18.000.000 abone var çarp ortalama 20.00 tl ile manyak para (aylık)bunlar buraya kiracı geldi bizleri ütmeden gitmeyecekler..

unutmayın milletin ahını alıyorsunuz yiyemezsiniz bu paraları..
bırakın şu reklam palavralarını mühendisleri çıkartıp anlamayanları doldurdular ucuz maaş diye..
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.: mds :. 7 yıl
_VPN_ sen ne sçmalıyorsun arkadaşım, sanırım bi sen memnunsun arap telekomdan.
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engink 7 yıl .: mds :.
.: mds :.

_VPN_ sen ne sçmalıyorsun arkadaşım, sanırım bi sen memnunsun arap telekomdan.

kendisi telekomun adamıdır dikkate almayınız.
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_VPN_ 7 yıl
Türk Telekomun sabit hattaki başarısının gsm sektöründe de devam edeceğine inanıyorum şuan Türkiyede de gsm sektöründe başlasa üst sıralarda yer alcağını düşünüyorum.kim ne derse desin Türk Telekom Türkiyenin önce gelen fimalarındandır.sanki millet nerde fiberoptik kablo var diye kontrol ediyor yapmayın yaa resmen çekememezlik.sabit ücrete laf söyleniyoda siz evde oturmayınca evde oturmuyorum die kira vermiyomusunuz :D
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DH Misafiri 7 yıl
TurkTelekom senın kadar reızl senın kadar rezıl oldugu kadar yuzsuz fırıma görmedım,
Adananın merkezınde oturuyorum 3 yıl once sadece 300 mt otede olup yurtmahallesıne baglı dıye oraya fıberoptık cekıpde 3 yıl sonra halla bu tarafa zamanı hıcbırzaman bellı olmayan bakımınız gelmıyor,Allah sızın elınıze dusurmesın Elbet Superonlıne Fıberoptık gelırde sızın İflasınızı Şenlıkler eşliğinde kutalrız.
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DH Misafiri 7 yıl
Şu sabit ücret rezilliği nedir. Telefonla görüşmüyorum 25 lira sabit ücret veriyorum. Diyorum konuşmuyorum konuşsam bile konuştuğu kadarını alın yok illa ben tekelim bana muhtacsınınız d,yorlar.
Allah varya verdiğim paraları helal etmiyorum. Çoluk çocuğundan çıkar inşallah. Ben Bir zırnık kadar memnum değilim telekomdan. Mecburiyetden kullanıyorum.
Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin iletişimindeki ücret ile orantılıdır. Nekadar pahalı okadar geri kalmış ne kadar ucuz okadar ilerlemiş bir ülke.
Türkiyenin hali belli ücret leri ile.
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india_ipekyolu 7 yıl
Türkiye de herhangi bir rakipleri olmadıkları için burayı pek önemsemiyorlar. Ama Avrupa da çok ayrı bir durum var. Ordaki rekabeti burayada getir TTnetin alt yapısı illaki yükselecektir.

Aslen TT@TTnet abonesi değilim ve çok rahatım.
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fatiharslan83 7 yıl
Gurbetçilere hayırlı olsun.
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Virtual Reality 7 yıl
Yıllar önce devletin çektiği bakır kabloları kullanıyorsun Telekom. Madem yatırım yapmayacaktın ne diye yatırım sözü verip bu ülkenin Türk Telekomunu aldın. Sana verilmeyip devlette kalsaydı şimdiye duvarımızdaki telefon prizinden fiber optik kablo çıkmıştı bile
Devlet telekomu sana sattığına çok pişman keşke yerli bir iş adamı alsaydı. En azından bu halkı soymazdı. Vatandaş internette indirim beklerken siz zam yaptınız 54 ve 59 TL ödemeye mecbur bıraktınız bizi ilerde zam yaparsanız şaşırmam. Zorla sabit telefon ücreti aldığınızıda biliyor bu vatandaş ben niye ev telefonumu kapatarak yalın internet kullanamıyorum. Sözde var ama aynı parayı alıyorsunuz yine. 15-20 TL daha ucuz olması lazım yalın internetin.
Bu vatandaş sizi bir gün bu ülkeden dışlayacak ama ne zaman
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hakanr 7 yıl
Donanımhaber öyle güzel anlaşmışki bu adamlarla videoları direk açılıyor. Bunu bi eleştiri olarak alın. Bizi sömürenlere bu kadar taviz vermeyin. Bu reklamdan elde ettiğiniz geliri nasıl olsa bi şekilde yine kazanırsınız!!!!!!!!
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hakanr 7 yıl
"Türk Telekom, Avrupa GSM pazarına adım attı; İşte Türk Telekom Mobile'ın detayları" isimli haberdeki mesajlarım siliniyor. Bu adamların bizi söğüşlediğini, sıradakininde almanyadaki türk kardeşlerimizin olduğunu onlara nasıl anlatıcaz. Bu adamlar bu haberleri okumayacakmı? En tepedeki adam okumayacakmı? Hedef kitleleri okumayacakmı? Neden siliniyor bu mesajlar? Bu adamların fahiş fiyatlara bizleri yıllardır kazıkladıkları ve onlara olan nefretimiz okunmayacak mı? Ne kadar para veriyorlar size bunları yapmanız için? Yazık DonanımHaber okuyucularına yazık ne diyebilirim ki!!!! Üç kuruşa milletin asıl düşüncelerini sansürlüyorsunuz yazık.

Şikayetimin tamamı maximum 500 karakter sınırlaması varmış şikayet mesajlarında umarım bunuda silmezsiniz.
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hakanr 7 yıl
yine yorum SANSÜRLERİ başladı bırakında türk milletini ne kadar kazıkladıklarını anlasınlar. Milletin ttnete olan bakış açısını öğrensinler.
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