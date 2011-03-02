Türk oyun programcıları PhysX ve Cuda üzerinde çalışıyor

Sobee Ar-Ge Müdürü Erdal Yılmaz ile üzerinde çalıştıkları yeni nesil yapay zeka ve fizik algoritmaları üzerine konuştuk.
demircibu nvidia ne kadar uğraşsada boş... bizim ülkemizde daha müthiş mühendisler var olmayanı olandan daha iyi görmek gibi devam edin... bu yazdığımı herkes anlıyamıcak biliyorum sanki atide physx'den daha üstün teknolji var=yok(sıfır) evet şimdiden yanıtlıyayım havox diceksiniz havox intelin... cuda varmı atide daha iyisi=yok(sıfır) şuanki dünya düzeninde kabul görenler olanlarla devam edilir çıkıcak olucak mışmışlar biyere kadar...cuda hızla yayılıyor yayılcakda nvidia ciddi yatırım yapmış bu işe okadar para dökmüş herhalde reklamını yapıcak kendi kartları satışı için bunu kullanıcak sanki ati yapsa yani amd kızılaya yada fakirlere bağışlıcak... elbetde kendi kart satışı için kullanıcak. artık gpu üzerine programlar yazılıyor bunun sayısı artıcak nvidia bunu gördü vizyonu geniş firmalar taklit yapmazlar kendileri üretirler gelişdirirler... çoğu video ve encode edit programları başta olmak üzere bazı tasarım programlarıda direk destek veren nvidia adam haliyle o kartı kullancak adam daha yazılım yapılırken destek veriyor gelelim Türk oyun konusuna sanki müthiş firmalarımız var varda yapılmıyor ülkemizde bu konuyla uğraşan kişi sayısı bir elin parmaklarından daha az devletden destekde sıfır... odtü'ye devletin en sağlam köklü üniversitesine kart+lcd+pc+programları yollayan ücretsiz NVİDİA'DIR... usa japon ingiltere almanyadaki oyun stüdyolarında yani devlerde çalışan sayısı 100-150dir adamlar pro şirketler milyon dolarlık bütçeleri var kökleri en az 10yıl .şimdi gelinde yarışın oldu başka? bir crytek var oda almancı 3kardeş türkler tek gurur kaynaklarımız onlar Türkiyede kalsalardı adım gibi eminimki şuanki seviyelerine gelemezlerdi iyiki almanyada kalmışlar ordan herşeyi yürütmüşler
Alıntı: thunderwatcher Nvidia evet bazen sinir bozuyor doğrudur. Darkvoid'de GTX460 ile physx çalıştıramayınca ben de bir hüsran yaşamıştım ama iyiye iyi kötüye kötü demeyi öğrenmek gerek. Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli! Arifler bildikleri kadar konuşur. "Ben standart kullanıyıcım arkadaş oyunda kaç fps aldığıma bakarım" diyorsanız saygım var. Ama bunu söyledikten sonra Nvidia şöyle kötü, CUDA böyle gereksiz derseniz saygımı yitiririm size. Sanırım yeterince açık oldu? Herkes içindeki fanboya dizgin vursun. İnternet özgür ortam diye ağzı olan konuşuyor durumu olmasın sonra.
XNA platformunda 2D oyun geliştirme konusunda çalışıyorum.
XNA olmasa da herhangi bir framework hakkında bilgisi olan herkesi beklerim shader kodlama veya directx veya sdl farketmez biraz bilgisi olan ve hevesli olan herkesi beklerim :)
dünyada ortalama en fazla cep telefonu kullanilan Türkiyede bi cep telefonu üreten sirket yok ne yazikki.daha cok calismamiz lazim ülkemizin gelismesini ve avrupayi yakalamak icin daha cok calismaliyiz aksi takdirde halk olarak eziliriz buna emin olun.almanyadan selamlar saygilar.
sanki atide physx'den daha üstün teknolji var=yok(sıfır) evet şimdiden yanıtlıyayım havox diceksiniz havox intelin...
cuda varmı atide daha iyisi=yok(sıfır) şuanki dünya düzeninde kabul görenler olanlarla devam edilir çıkıcak olucak mışmışlar biyere kadar...cuda hızla yayılıyor yayılcakda nvidia ciddi yatırım yapmış bu işe okadar para dökmüş herhalde reklamını yapıcak kendi kartları satışı için bunu kullanıcak sanki ati yapsa yani amd kızılaya yada fakirlere bağışlıcak... elbetde kendi kart satışı için kullanıcak. artık gpu üzerine programlar yazılıyor bunun sayısı artıcak nvidia bunu gördü vizyonu geniş firmalar taklit yapmazlar kendileri üretirler gelişdirirler...
çoğu video ve encode edit programları başta olmak üzere bazı tasarım programlarıda direk destek veren nvidia adam haliyle o kartı kullancak adam daha yazılım yapılırken destek veriyor
gelelim Türk oyun konusuna sanki müthiş firmalarımız var varda yapılmıyor ülkemizde bu konuyla uğraşan kişi sayısı bir elin parmaklarından daha az devletden destekde sıfır... odtü'ye devletin en sağlam köklü üniversitesine kart+lcd+pc+programları yollayan ücretsiz NVİDİA'DIR...
usa japon ingiltere almanyadaki oyun stüdyolarında yani devlerde çalışan sayısı 100-150dir adamlar pro şirketler milyon dolarlık bütçeleri var kökleri en az 10yıl .şimdi gelinde yarışın oldu başka? bir crytek var oda almancı 3kardeş türkler tek gurur kaynaklarımız onlar Türkiyede kalsalardı adım gibi eminimki şuanki seviyelerine gelemezlerdi iyiki almanyada kalmışlar ordan herşeyi yürütmüşler
Evet anlamayacaklar çünkü üç noktadan başka noktalama işareti kullanmamışsın reis.
röportajın içeriği vs hakkında olumlu olumsuz bi yorum getirmemek lazım, bir çapa var takdir edilmeli ama yapılan işte abartılmamalı, neticede ay üssü alfa değil yapılan veya atomu parçalamıyorsun. Çoğu örnek kod nvidia developer kit ile geliyor. 4.0 yeni lanse edildi. Eğer elinizde nvidia kart varsa sizde indirip MS Visiual Studio C++ Express edition ile örnekleri compile ederek bir başlangıç yapabilirsiniz. Atla deve değil. Aynı şeyi DirectCompute adıyla MS geliştirdiği API ler ilede yapabilirsiniz. Ekran kartınızın AMD , NVidia olmasına bakmadan.
Bizzat GTX260'dan GTX480 ve 580'e kadar bütün kartlarla CS5 Cuda desteğini denemiş biri olarak stabilite sorunu olmadığını söyleyebilirim.
Resmi olmayan yoldan destek denilen şey ise cuda_supported_cards.txt isimli dosyayı açıp elimizdeki kart her ne ise ismini listeye eklemek (GeForce GTX 260 veya GeForce GTX 580 gibi)
CS5'in CUDA desteği sayesinde GTX260 ile bile neler yapabildiğini gördükten sonra bütün AMD / ATI kartların sadece oyun kartları olduğunu Nvidia'da ise gerçekten biraz daha fazlası bulunduğunu söyleyebilirim.
Abartmıyorum, 4 yıldır sanat kelimesini kullanan biri gözlerimi yaşarttı...
CPU vs GPU konusuna gelirsek GPU'da daha fazla paralele işlemci var CPU ya göre yani 4 çekirdekli bir CPU'da aynı anda sadece 4 işlem yapabilirsiniz ama GPU da kaçtane paralel işlemci varsa o kadar aynı anda yapılan iş sayısı artar buda daha doğal bir ortam tasarlamak için en uygun yöntemdir.
Oyunlarda her şey şuan sıralı sistem mantığına uygun olarak tasarlanmaktadır bu mantığın eksileri görsel ve ses efektleri ile kapatılmakta.
yani CPU bir işi bitirmeden diğer işleme başlamaz bunun sonucu olarak oyunlarda hep görüyoruz yanımızda 3 kişiden fazla karakter olsa biri arkada kalsa bir şekilde yanımızda beliri verir onların nasıl nasıl yanımıza geldiğini biz göremeyiz küçük ilizyonlar işte:)
Paralele işlem gücünün artması demek dahada yaşayan bir ortam oluşturmak demek yanınızda 2 karakter değil 3123 karakterin bulunması ve hepsinin aynı anda davranışlarını sergilemesi demek.
Yani Half-Life oynarken aynı adana hem Alyx ve Barneyi bir arada görebilirdik ve yürümek için o bizi yada biz onu beklemezdik :)
Vs vs vs uzar gider bence paralel işlem ünitelerinin artması önemli bir şey.
Bir işi çok hızlı yapmak iyidir ama çok hızlı şekilde birden fazla işlemi aynı anda yapmak daha da iyidir.
"Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli!" diyorsunuz ama maşallah After Effects ve Cuda gibi konular hakkında en ufak bir bilginiz bile yokken bu konu hakkında ahkam kesmekten de geri kalmıyorsunuz. Merak ediyorum hiç hayatınızda güncel bir NVidia kart ile After Effects kullandınız mı? Zira After Effects kullanan biri bilir ki kullandığı kartın NVidia veya AMD olmasının hiçbir farkı yoktur çünkü After Effects CS5 ekran kartında sadece OpenGL 2.0 destekler (Kaynak: Adobe AE CS5 resmi sistem gereksinimleri, oysa Adobe'un son sürüm olan CS5 paketinde Cuda sadece Premiere Pro CS5'te bulunan Mercury motorunda kullanılmaktadır. Tabi bu konu da yanlış anlaşılmasın, öyle gidip de Cuda destekliyor diye 460 veya 580 alıp Mercury'de çalıştıramazsınız çünkü resmi olarak desteklenmemektedir. Premiere Pro CS5'te Cuda kullanmak istiyorsanız almanız gereken kartlar bellidir:
* GeForce GTX 285 (Windows and Mac OS)
* GeForce GTX 470 (Windows)
* Quadro 4000 (Windows and Mac OS)
* Quadro 5000 (Windows)
* Quadro 5000M (Windows)
* Quadro FX 3800 (Windows)
* Quadro FX 4800 (Windows and Mac OS)
* Quadro FX 5800 (Windows)
* Quadro CX
(Kaynak: Adobe Premiere Pro CS5 resmi sistem gereksinimleri
Bazı Cuda destekli 400 ve 500 serisi kartlar çeşitli yöntemlerle gayrıresmi olarak Premier CS5 Cuda desteği açılabilmektedir ancak bu 480 gibi bir kartın ve 500 serisi kartların resmi olarak desteklenmediği gerçeğini değiştirmez ve bazı kartlarda Cuda gayrıresmi olarak açılsa bile stabilite sorunlarına yolaçabilmektedir.
Nvidia evet bazen sinir bozuyor doğrudur. Darkvoid'de GTX460 ile physx çalıştıramayınca ben de bir hüsran yaşamıştım ama iyiye iyi kötüye kötü demeyi öğrenmek gerek. Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli! Arifler bildikleri kadar konuşur. "Ben standart kullanıyıcım arkadaş oyunda kaç fps aldığıma bakarım" diyorsanız saygım var. Ama bunu söyledikten sonra Nvidia şöyle kötü, CUDA böyle gereksiz derseniz saygımı yitiririm size. Sanırım yeterince açık oldu? Herkes içindeki fanboya dizgin vursun. İnternet özgür ortam diye ağzı olan konuşuyor durumu olmasın sonra.
Türk oyun sektörü 10 yaşına gelmiş hala emekleyen bir bebek gibi. Atılım yapamadık. Yerli kardeşler gurur oldu da ne oldu adamlar da firmaları da Almanya'da. Mesut'un Real Madrid'de oynamasından bana ne herif "kendimi Alman hissediyorum" dedikten sonra? Bundan gurur duymak ezikliktir arkadaşlar. Dünya medyasında "Türkler geliyor!" başlıklarını gördüğünüz zamana saklayın gururunuzu. O zamana kadar gurur yok sadece çalışmak var! Bu yönden bu haber bir adım ve bir umut. İzleyip sonucunu hep beraber göreceğiz...
Türkiye'de oyun sektörü sürünüyor desem yeri var.(üretim açısından) Bi Mount&Blade var o da harcanan emeklerin meyvelerini topluyor. Hatta oynayanlar varsa oyuna DX11 ve Tesselation gibi yenilikler eklense ve oyun biraz daha geliştirilse o oyunu kimse tutamaz, türünde en çok satanlar listelerininde bol bol görürüz :)
Bi futbol oyununda bütün seyircilerin farklı hareket etmesi o kadar işlem gücü kullanıcağına grup grup yapasalar yada daha farklı bir şekilde aynı hareketi yapsınlar ama tepkileri orantılı olsa %10-20 değil %5-6 yük biner..
Oyun yapmak zor iş ancak uğraş, emek, sabır ve bütçe gerekir. Armut piş ağzıma düş olmuyor. Türkiye'de oyun üreticileri zaten az, çıkan oyunlarda düzgün değil. Çok profesyonel şeyler beklemiyorum ancak birşeyler olmalı ki oyunda tutsun..
ayrıca cevaplar çok boş olmuş.. internetten 20dk'lık bir araştırma ile bütün cevapları bulabilmek mümkün. ayrıca 12.50dk'da Mesut Bey'in sorduğu soruyu cevaplarken lafı gevelemesi de pek iç açıcı değil.
1 Orjinal oyun alan=50korsan alan kullanıcı böyle bir denklem rahatlıkla kurulabilir ülkemizde heralde? Pahallı denebilir ancak karnını doyurucak parayı ancak kazanan adamda İphone varsa hava atmak aç kalmaktan önemli ise oyunlara da pahallı demek saçma oluyor. Küçücük bir telefoncuda da İP var, TİM'de de var.Çok para kazananda da İP var, karnını doyurucak parayı anca bulanda da var.(Yanlış anlaşılmasın bu lafım.İP'e karşı bir garezim yok, örnek açısından verdim. Galaxy S'te olabilirdi ancak millete İP deyince ağızlarının suyu aktığı için İP'i uygun gördüm)