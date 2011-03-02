Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Türk oyun programcıları PhysX ve Cuda üzerinde çalışıyor

8 yıl
50b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sobee Ar-Ge Müdürü Erdal Yılmaz ile üzerinde çalıştıkları yeni nesil yapay zeka ve fizik algoritmaları üzerine konuştuk.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FreeRun 8 yıl en beğenilen
hocam boşverin nvidianın PhysX ve Cudasını, sağlam bir şirket kurup türk yapımı oyun cıkartında dünyada adımız duyulsun bizde gururlanalım.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chaos55 6 yıl
Arkadaşlar oyun yapımı konusunda hevesli kişiler varsa benle iletişime geçebilir.
XNA platformunda 2D oyun geliştirme konusunda çalışıyorum.
XNA olmasa da herhangi bir framework hakkında bilgisi olan herkesi beklerim shader kodlama veya directx veya sdl farketmez biraz bilgisi olan ve hevesli olan herkesi beklerim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 6 yıl
METU Teknokent te CUDA parallel programming üzerine staj başvurusu alıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bence bu Sektörü gelistirmek sart.Almanyada yasiyorum.Türkiyeyle kiyasladigimda daglar kadar fark malesef.Almanlar bu sektöre cok önem veriyor hakli olarak gelecekte bütün teknolojilerde kullanilacak programlama bugünde her alanda karsilasiyoruz zaten..Burada liseden baslaniyor programlama derslerine sonra üniversitede hangi bölüm olursa olsun mutlaka programlamayla ilgili cok sey ögreniyorsunuz.türk genclerine imkan verilse ve destek verilse birazda disiplinli olursak cok yükselebiliriz.Türk insani zeki ama malesef biraz tembel ve sabirsiz.
dünyada ortalama en fazla cep telefonu kullanilan Türkiyede bi cep telefonu üreten sirket yok ne yazikki.daha cok calismamiz lazim ülkemizin gelismesini ve avrupayi yakalamak icin daha cok calismaliyiz aksi takdirde halk olarak eziliriz buna emin olun.almanyadan selamlar saygilar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 8 yıl
Su anda almanya ve amerika da oyun yapimi üzerine yükyek lisans programlari var...ve derslerden cok seminerler ve sinavlarin yerine de projeler var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 8 yıl
nvidia ne kadar uğraşsada boş... bizim ülkemizde daha müthiş mühendisler var olmayanı olandan daha iyi görmek gibi devam edin... bu yazdığımı herkes anlıyamıcak biliyorum


sanki atide physx'den daha üstün teknolji var=yok(sıfır) evet şimdiden yanıtlıyayım havox diceksiniz havox intelin...
cuda varmı atide daha iyisi=yok(sıfır) şuanki dünya düzeninde kabul görenler olanlarla devam edilir çıkıcak olucak mışmışlar biyere kadar...cuda hızla yayılıyor yayılcakda nvidia ciddi yatırım yapmış bu işe okadar para dökmüş herhalde reklamını yapıcak kendi kartları satışı için bunu kullanıcak sanki ati yapsa yani amd kızılaya yada fakirlere bağışlıcak... elbetde kendi kart satışı için kullanıcak. artık gpu üzerine programlar yazılıyor bunun sayısı artıcak nvidia bunu gördü vizyonu geniş firmalar taklit yapmazlar kendileri üretirler gelişdirirler...

çoğu video ve encode edit programları başta olmak üzere bazı tasarım programlarıda direk destek veren nvidia adam haliyle o kartı kullancak adam daha yazılım yapılırken destek veriyor

gelelim Türk oyun konusuna sanki müthiş firmalarımız var varda yapılmıyor ülkemizde bu konuyla uğraşan kişi sayısı bir elin parmaklarından daha az devletden destekde sıfır... odtü'ye devletin en sağlam köklü üniversitesine kart+lcd+pc+programları yollayan ücretsiz NVİDİA'DIR...

usa japon ingiltere almanyadaki oyun stüdyolarında yani devlerde çalışan sayısı 100-150dir adamlar pro şirketler milyon dolarlık bütçeleri var kökleri en az 10yıl .şimdi gelinde yarışın oldu başka? bir crytek var oda almancı 3kardeş türkler tek gurur kaynaklarımız onlar Türkiyede kalsalardı adım gibi eminimki şuanki seviyelerine gelemezlerdi iyiki almanyada kalmışlar ordan herşeyi yürütmüşler
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖmerI 6 yıl demircibu
demircibu

nvidia ne kadar uğraşsada boş... bizim ülkemizde daha müthiş mühendisler var olmayanı olandan daha iyi görmek gibi devam edin... bu yazdığımı herkes anlıyamıcak biliyorum


sanki atide physx'den daha üstün teknolji var=yok(sıfır) evet şimdiden yanıtlıyayım havox diceksiniz havox intelin...
cuda varmı atide daha iyisi=yok(sıfır) şuanki dünya düzeninde kabul görenler olanlarla devam edilir çıkıcak olucak mışmışlar biyere kadar...cuda hızla yayılıyor yayılcakda nvidia ciddi yatırım yapmış bu işe okadar para dökmüş herhalde reklamını yapıcak kendi kartları satışı için bunu kullanıcak sanki ati yapsa yani amd kızılaya yada fakirlere bağışlıcak... elbetde kendi kart satışı için kullanıcak. artık gpu üzerine programlar yazılıyor bunun sayısı artıcak nvidia bunu gördü vizyonu geniş firmalar taklit yapmazlar kendileri üretirler gelişdirirler...

çoğu video ve encode edit programları başta olmak üzere bazı tasarım programlarıda direk destek veren nvidia adam haliyle o kartı kullancak adam daha yazılım yapılırken destek veriyor

gelelim Türk oyun konusuna sanki müthiş firmalarımız var varda yapılmıyor ülkemizde bu konuyla uğraşan kişi sayısı bir elin parmaklarından daha az devletden destekde sıfır... odtü'ye devletin en sağlam köklü üniversitesine kart+lcd+pc+programları yollayan ücretsiz NVİDİA'DIR...

usa japon ingiltere almanyadaki oyun stüdyolarında yani devlerde çalışan sayısı 100-150dir adamlar pro şirketler milyon dolarlık bütçeleri var kökleri en az 10yıl .şimdi gelinde yarışın oldu başka? bir crytek var oda almancı 3kardeş türkler tek gurur kaynaklarımız onlar Türkiyede kalsalardı adım gibi eminimki şuanki seviyelerine gelemezlerdi iyiki almanyada kalmışlar ordan herşeyi yürütmüşler


Evet anlamayacaklar çünkü üç noktadan başka noktalama işareti kullanmamışsın reis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonalp 8 yıl
Yapay zeka konusuna ufak bir eklenti, sektörün az biraz içinde olan biri olarak; sanmayın ki oyunlarda ki yapay zeka yerlerde sürünüyor, tam tersine bizi çok ama çok zorlayacak, oyundan nefret ettirecek bıktıracak bir motorun geliştirilmesi için engel yok, peki kim ister... Oyun simulasyon değil ki adı üstünde oyun, eğlence için.
röportajın içeriği vs hakkında olumlu olumsuz bi yorum getirmemek lazım, bir çapa var takdir edilmeli ama yapılan işte abartılmamalı, neticede ay üssü alfa değil yapılan veya atomu parçalamıyorsun. Çoğu örnek kod nvidia developer kit ile geliyor. 4.0 yeni lanse edildi. Eğer elinizde nvidia kart varsa sizde indirip MS Visiual Studio C++ Express edition ile örnekleri compile ederek bir başlangıç yapabilirsiniz. Atla deve değil. Aynı şeyi DirectCompute adıyla MS geliştirdiği API ler ilede yapabilirsiniz. Ekran kartınızın AMD , NVidia olmasına bakmadan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 8 yıl
@Father Torque

Bizzat GTX260'dan GTX480 ve 580'e kadar bütün kartlarla CS5 Cuda desteğini denemiş biri olarak stabilite sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Resmi olmayan yoldan destek denilen şey ise cuda_supported_cards.txt isimli dosyayı açıp elimizdeki kart her ne ise ismini listeye eklemek (GeForce GTX 260 veya GeForce GTX 580 gibi)

CS5'in CUDA desteği sayesinde GTX260 ile bile neler yapabildiğini gördükten sonra bütün AMD / ATI kartların sadece oyun kartları olduğunu Nvidia'da ise gerçekten biraz daha fazlası bulunduğunu söyleyebilirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
sanattan söz eden biri çıktı DH den... demekki bizde COD tarzı oyun yapabiliriz...
Abartmıyorum, 4 yıldır sanat kelimesini kullanan biri gözlerimi yaşarttı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bu sonuçta yazılım ben donanım yapmanın Türkiyenin geleceği için daha hayırlı olcağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackboard 8 yıl
Bu şekilde teknoloji geliştirme çalışmaları yapmaları grur verici oyun proglamlamaya daha çok kişinin yönelmesi içinde bazı teşfiklerin olması lazım oyun proglamlamaya yönelen bir programcı bu ülkede ne yazıkki aç kalır :).
CPU vs GPU konusuna gelirsek GPU'da daha fazla paralele işlemci var CPU ya göre yani 4 çekirdekli bir CPU'da aynı anda sadece 4 işlem yapabilirsiniz ama GPU da kaçtane paralel işlemci varsa o kadar aynı anda yapılan iş sayısı artar buda daha doğal bir ortam tasarlamak için en uygun yöntemdir.
Oyunlarda her şey şuan sıralı sistem mantığına uygun olarak tasarlanmaktadır bu mantığın eksileri görsel ve ses efektleri ile kapatılmakta.
yani CPU bir işi bitirmeden diğer işleme başlamaz bunun sonucu olarak oyunlarda hep görüyoruz yanımızda 3 kişiden fazla karakter olsa biri arkada kalsa bir şekilde yanımızda beliri verir onların nasıl nasıl yanımıza geldiğini biz göremeyiz küçük ilizyonlar işte:)
Paralele işlem gücünün artması demek dahada yaşayan bir ortam oluşturmak demek yanınızda 2 karakter değil 3123 karakterin bulunması ve hepsinin aynı anda davranışlarını sergilemesi demek.
Yani Half-Life oynarken aynı adana hem Alyx ve Barneyi bir arada görebilirdik ve yürümek için o bizi yada biz onu beklemezdik :)
Vs vs vs uzar gider bence paralel işlem ünitelerinin artması önemli bir şey.
Bir işi çok hızlı yapmak iyidir ama çok hızlı şekilde birden fazla işlemi aynı anda yapmak daha da iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 8 yıl
Alıntı: thunderwatcher
Nvidia evet bazen sinir bozuyor doğrudur. Darkvoid'de GTX460 ile physx çalıştıramayınca ben de bir hüsran yaşamıştım ama iyiye iyi kötüye kötü demeyi öğrenmek gerek. Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli! Arifler bildikleri kadar konuşur. "Ben standart kullanıyıcım arkadaş oyunda kaç fps aldığıma bakarım" diyorsanız saygım var. Ama bunu söyledikten sonra Nvidia şöyle kötü, CUDA böyle gereksiz derseniz saygımı yitiririm size. Sanırım yeterince açık oldu? Herkes içindeki fanboya dizgin vursun. İnternet özgür ortam diye ağzı olan konuşuyor durumu olmasın sonra.


"Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli!" diyorsunuz ama maşallah After Effects ve Cuda gibi konular hakkında en ufak bir bilginiz bile yokken bu konu hakkında ahkam kesmekten de geri kalmıyorsunuz. Merak ediyorum hiç hayatınızda güncel bir NVidia kart ile After Effects kullandınız mı? Zira After Effects kullanan biri bilir ki kullandığı kartın NVidia veya AMD olmasının hiçbir farkı yoktur çünkü After Effects CS5 ekran kartında sadece OpenGL 2.0 destekler (Kaynak: Adobe AE CS5 resmi sistem gereksinimleri, oysa Adobe'un son sürüm olan CS5 paketinde Cuda sadece Premiere Pro CS5'te bulunan Mercury motorunda kullanılmaktadır. Tabi bu konu da yanlış anlaşılmasın, öyle gidip de Cuda destekliyor diye 460 veya 580 alıp Mercury'de çalıştıramazsınız çünkü resmi olarak desteklenmemektedir. Premiere Pro CS5'te Cuda kullanmak istiyorsanız almanız gereken kartlar bellidir:

* GeForce GTX 285 (Windows and Mac OS)
* GeForce GTX 470 (Windows)
* Quadro 4000 (Windows and Mac OS)
* Quadro 5000 (Windows)
* Quadro 5000M (Windows)
* Quadro FX 3800 (Windows)
* Quadro FX 4800 (Windows and Mac OS)
* Quadro FX 5800 (Windows)
* Quadro CX

(Kaynak: Adobe Premiere Pro CS5 resmi sistem gereksinimleri

Bazı Cuda destekli 400 ve 500 serisi kartlar çeşitli yöntemlerle gayrıresmi olarak Premier CS5 Cuda desteği açılabilmektedir ancak bu 480 gibi bir kartın ve 500 serisi kartların resmi olarak desteklenmediği gerçeğini değiştirmez ve bazı kartlarda Cuda gayrıresmi olarak açılsa bile stabilite sorunlarına yolaçabilmektedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 8 yıl
Öncelikle "online oyun olursa yapay zekaya gerek kalmaz" fikrine tamamen karşıyım. Koş-Öldür-koş mantığındaki oyunlarda bu mümkün ancak NPC'ler (yapay zeka karakterler) olmadan kolay kolay bir adventure, bir RPG yapamazsınız. Dragon Age, The witcher ya da Fahrenheit olmayan bir oyun dünyası istemiyorum ben. Gördük işte Second Life, Bilmem ne online vs bir sürü oyun ve simulasyon çıktı hangisi silebildi yapay zekayı? Silinemez ve silinmemelidir de. NPC iyidir. Severim NPC ;)
Nvidia evet bazen sinir bozuyor doğrudur. Darkvoid'de GTX460 ile physx çalıştıramayınca ben de bir hüsran yaşamıştım ama iyiye iyi kötüye kötü demeyi öğrenmek gerek. Olayın teknik kısmından anlamayanlar, programlama dili bilmeyenler, en azından bir after effects kullanmamış olanlar bir capture yapmamış olanlar CUDA hakkında fikir yürütmemeli! Arifler bildikleri kadar konuşur. "Ben standart kullanıyıcım arkadaş oyunda kaç fps aldığıma bakarım" diyorsanız saygım var. Ama bunu söyledikten sonra Nvidia şöyle kötü, CUDA böyle gereksiz derseniz saygımı yitiririm size. Sanırım yeterince açık oldu? Herkes içindeki fanboya dizgin vursun. İnternet özgür ortam diye ağzı olan konuşuyor durumu olmasın sonra.
Türk oyun sektörü 10 yaşına gelmiş hala emekleyen bir bebek gibi. Atılım yapamadık. Yerli kardeşler gurur oldu da ne oldu adamlar da firmaları da Almanya'da. Mesut'un Real Madrid'de oynamasından bana ne herif "kendimi Alman hissediyorum" dedikten sonra? Bundan gurur duymak ezikliktir arkadaşlar. Dünya medyasında "Türkler geliyor!" başlıklarını gördüğünüz zamana saklayın gururunuzu. O zamana kadar gurur yok sadece çalışmak var! Bu yönden bu haber bir adım ve bir umut. İzleyip sonucunu hep beraber göreceğiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
arkada oynayan demolar kasım kasım kasıyor... Oyunlarda Physx açsak oyun keyfi kaçıyor.Hatta yanlış hatırlamıyorsam Mafia II incelemesinde de söylenmişti:" Eğer bir özellik benim oyun deneyimimi olumsuz etkileyecek ve keyfimi bozacaksa ve oyunda pek fark etmediğim şeyler bu kadar fazla performans kaybına ve dolayısıyla keyifsiz bir oyun deneyimine değeceğini sanmıyorum." Pyhsx açınca en baba kartlar bile ciddi derece yavaşlıyorsa ve oyundan alıcağım keyfi azaltıyorsa Physx'siz oynarım oyunu. Kaldı ki CUDA'da sadece Nvidia kartlarda var.. Adam gidip bi ton para bayılıp zamanında HD5970 aldıysa o özelliği kullanamayacak. Eee o adam için isterse en baba Physx efekti olsa CUDA'nın bin bir türü olsa ne yazar kullanamadıktan sonra? İşte orda iş grafiklere, seslere ve oynanabilirliğe bakar. Şahsen oyunu akıcı olarak orta-yüksek ayarlarda oynamak Physx açıp 20-25fps de oynamaktan iyidir diye düşünüyorum.. Çünkü akıcılık azaldığında kontrol zorlaşıyor, kontrol zorlaşınca oyun zorlaşıyor ve istediğiniz gibi oynayamıyorsunuz ve keyif, zevk bişey kalmıyor gevşeyip rahatlayacağınıza iyicene kasılıyor, geriliyorsunuz.(öyle bi dedim ki sanki çok gergin birisiymiş gibi xD Bu tembellikle xD)
Türkiye'de oyun sektörü sürünüyor desem yeri var.(üretim açısından) Bi Mount&Blade var o da harcanan emeklerin meyvelerini topluyor. Hatta oynayanlar varsa oyuna DX11 ve Tesselation gibi yenilikler eklense ve oyun biraz daha geliştirilse o oyunu kimse tutamaz, türünde en çok satanlar listelerininde bol bol görürüz :)
Bi futbol oyununda bütün seyircilerin farklı hareket etmesi o kadar işlem gücü kullanıcağına grup grup yapasalar yada daha farklı bir şekilde aynı hareketi yapsınlar ama tepkileri orantılı olsa %10-20 değil %5-6 yük biner..
Oyun yapmak zor iş ancak uğraş, emek, sabır ve bütçe gerekir. Armut piş ağzıma düş olmuyor. Türkiye'de oyun üreticileri zaten az, çıkan oyunlarda düzgün değil. Çok profesyonel şeyler beklemiyorum ancak birşeyler olmalı ki oyunda tutsun..
ayrıca cevaplar çok boş olmuş.. internetten 20dk'lık bir araştırma ile bütün cevapları bulabilmek mümkün. ayrıca 12.50dk'da Mesut Bey'in sorduğu soruyu cevaplarken lafı gevelemesi de pek iç açıcı değil.
1 Orjinal oyun alan=50korsan alan kullanıcı böyle bir denklem rahatlıkla kurulabilir ülkemizde heralde? Pahallı denebilir ancak karnını doyurucak parayı ancak kazanan adamda İphone varsa hava atmak aç kalmaktan önemli ise oyunlara da pahallı demek saçma oluyor. Küçücük bir telefoncuda da İP var, TİM'de de var.Çok para kazananda da İP var, karnını doyurucak parayı anca bulanda da var.(Yanlış anlaşılmasın bu lafım.İP'e karşı bir garezim yok, örnek açısından verdim. Galaxy S'te olabilirdi ancak millete İP deyince ağızlarının suyu aktığı için İP'i uygun gördüm)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
564 izlenme · 9 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim