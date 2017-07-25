Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcel'den çocuklara yönelik oyun platformu: PlayCell

Turkcell, çocuklara yönelik yeni oyun platformu PlayCell'i kullanıma sundu. Orange Games ile işbirliğiyle hazırlanan platformda yaklaşık 400 oyun bulunuyor. Oyunlar ücretsiz ve kayıt gerektirmiyor.
1 yıl
469
1
6
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcel'den çocuklara yönelik oyun platformu: PlayCell
Tam Boyutta Gör

Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocukların eğlence dünyasını yeniden şekillendirecek. Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen PlayCell, 5-15 yaş arası çocukların hayal gücünü geliştirirken eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak yaklaşık 400 oyun sunuyor. Oyun platformu, her hafta dünyada takip edilen ve beğenilen oyunların da eklenmesiyle daha da zenginleşiyor


Dijital dünyada küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocuklara eğlenceli bir dünya sunuyor. Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen ve üyelik gerektirmeyen ücretsiz oyun platformu PlayCell, özel tasarımı ve sade arayüzüyle internette oyun oynamayı seven tüm çocuklara hitap ediyor.

Tamamen Ücretsiz ve Üyelik Gerektirmiyor

Dijital dünyada küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocuklara eğlenceli bir dünya sunuyor. Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen ve üyelik gerektirmeyen ücretsiz oyun platformu PlayCell, özel tasarımı ve sade arayüzüyle internette oyun oynamayı seven tüm çocuklara hitap ediyor.


BİP Game ve PlayCell markalarıyla oyun oynamayı seven her kesime ulaşan Turkcell, Türkiye’de her geçen gün hızla büyüyen ve popülerleşen oyun sektöründe en büyük sosyal oyun sağlayıcısı olmayı hedefliyor. PlayCell’e çok yakında, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye yönelik yeni içerikler de eklenecek.


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim