Turkcel'den çocuklara yönelik oyun platformu: PlayCell

Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocukların eğlence dünyasını yeniden şekillendirecek. Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen PlayCell, 5-15 yaş arası çocukların hayal gücünü geliştirirken eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak yaklaşık 400 oyun sunuyor. Oyun platformu, her hafta dünyada takip edilen ve beğenilen oyunların da eklenmesiyle daha da zenginleşiyor





Dijital dünyada küresel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocuklara eğlenceli bir dünya sunuyor. Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen ve üyelik gerektirmeyen ücretsiz oyun platformu PlayCell, özel tasarımı ve sade arayüzüyle internette oyun oynamayı seven tüm çocuklara hitap ediyor.

BİP Game ve PlayCell markalarıyla oyun oynamayı seven her kesime ulaşan Turkcell, Türkiye’de her geçen gün hızla büyüyen ve popülerleşen oyun sektöründe en büyük sosyal oyun sağlayıcısı olmayı hedefliyor. PlayCell’e çok yakında, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye yönelik yeni içerikler de eklenecek.

