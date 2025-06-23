Bakan açıkladı: 5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak

5G'de öncelik büyükşehirlerde olacak
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Ağustos 2025'te ihale yapılacak ve ilk sinyal 2026 yılında verilecek. 2026'da ülke genelinde 5G sinyali verilmesi yerine öncelikle kalabalık nüfuslu şehirlerden başlayarak 5G sinyali verilebileceği belirtildi. Buna göre küçük nüfuslu şehirlerdeki vatandaşların 5G için bir süre daha beklemesi gerekecek.
İhalede daha fazla para almak yerine 5G'ye daha fazla altyapı yapılmasına öncelik verileceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak benim beklentim elbette daha çok yatırımdır, çok net yani kamuya daha fazla para alma yerine daha iyi bir altyapı iletişim altyapısı, 5G imkanı sunmaktır. Bir aksilik olmazsa ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yapalım diye düşünüyoruz, 2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4,5G’de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum.”Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: