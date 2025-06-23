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    Bakan açıkladı: 5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesinin Ağustos 2025'te yapılacağını, ilk sinyalin 2026 yılında verileceğini duyurdu.                      

    Bakan açıkladı: 5G ihalesi Ağustos'ta yapılacak Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi için tarih verdi. İhalenin Ağustos ayında yapılmasının planlandığını duyurdu.

    5G'de öncelik büyükşehirlerde olacak

    Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Ağustos 2025'te ihale yapılacak ve ilk sinyal 2026 yılında verilecek. 2026'da ülke genelinde 5G sinyali verilmesi yerine öncelikle kalabalık nüfuslu şehirlerden başlayarak 5G sinyali verilebileceği belirtildi. Buna göre küçük nüfuslu şehirlerdeki vatandaşların 5G için bir süre daha beklemesi gerekecek.

    İhalede daha fazla para almak yerine 5G'ye daha fazla altyapı yapılmasına öncelik verileceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

    "Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanı olarak benim beklentim elbette daha çok yatırım­dır, çok net yani kamuya daha fazla para alma yerine daha iyi bir altya­pı iletişim altyapısı, 5G imkanı sun­maktır. Bir aksilik olmazsa ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yapa­lım diye düşünüyoruz, 2026 yılı içe­risinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından zi­yade belki yoğun illerin kapsanması ve 4,5G’de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütü­rüz diye düşünüyorum.”

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