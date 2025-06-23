Rekabet'ten küçük ev aletleri devi Fakir'e 'kartel' cezası: 26 milyon TL!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasının fiyatlar ve kampanyalar konusunda adil rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 26 milyon TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kurul, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesinin ihlal ettiği belirlendi. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında Fakir’in yanı sıra Teknosa ve Vatan Bilgisayar'a idari para cezası uygulandı, MediaMarkt'a soruşturma açıldı.

İnternetten satış ve fiyat kısıtlamaları kalkacak

Rekabet Kurumu ile Fakir uzlaşmaya gitti. Fakir, internet satışlarını kısıtlayan uygulamalara son vereceğini taahhüt etti ve tüm satıcılarla yapılan sözleşmelere bu yönde açık hükümler ekleneceğini bildirdi. Satıcılar internette ve fiziksel mağazalarda fiyatlar ve kampanyalar konusunda özgür bir şekilde hareket edebilecek. Fakir’in kısıtlamalarına maruz kalmayacak.

Rekabet Kurumu, Google’a karşı reklam soruşturması açtı 3 gün önce eklendi

Rekabet Kurulu, bu taahhütleri kabul ederek bağlayıcı hale getirdi ve böylece soruşturma, uzlaşma ile taahhüt usulleri uygulanarak Fakir bakımından sonlandırılmış oldu. Fakir’e, yaptığı uzlaşma başvurusu kapsamında %25 indirim uygulanarak 26.028.114,76 TL idari para cezası uygulandı.

Kurul aynı soruşturma kapsamında “topla-dağıt” karteli niteliğinde dolaylı yoldan bilgi değişimi yapılması nedeniyle Teknosa'ya 17 milyon TL ceza, Vatan Bilgisayar’a 21 milyon TL ceza kesildi. MediaMarkt'a yönelik soruşturmanın sonucu henüz açıklanmadı.

Topla-dağıt karteli nedir?

Kartel, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin rekabeti azaltmak veya ortadan kaldırmak için aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalardır. Topla-dağıt kartelii ise; bir firmanın satıcılar aracılığıyla fiyat belirleme veya rekabeti kısıtlama anlaşmaları yapmasıdır. Fiyatların belirlenmesi, fiyat artışları konusunda koordine hareket edilmesi, fiyat artışı tarihi ve kampanyalar hakkında bilgi paylaşılması, büyük fiyat indirimlerinin yapılmaması gibi konularda rekabeti bozacak şekilde bilgi paylaşımları ve anlaşmalar bu kapsama girer. Firmalar bu konularda rekabeti engelleyecek şekilde bilgi paylaşamaz ve koordine hareket edemez.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

Küçük ev aletleri devi Fakir'e "kartel" cezası: 26 milyon TL!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: