Turkcell T60 lanse edildi: Yeni Genel Müdür Kaan Terzioğlu ile konuştuk

Turkcell'in yeni akıllı telefon modeli T60 bugün lanse edildi. Etkinlik esnasında konuşma fırsatı yakaladığımız Turkcell'in yeni Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na hem T60'ı hem de 4G-5G tartışması gibi merak ettiğimiz diğer soruları yönelttik. İyi seyirler...

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