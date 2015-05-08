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Turkcell T60 lanse edildi: Yeni Genel Müdür Kaan Terzioğlu ile konuştuk

4 yıl
25,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell'in yeni akıllı telefon modeli T60 bugün lanse edildi. Etkinlik esnasında konuşma fırsatı yakaladığımız Turkcell'in yeni Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na hem T60'ı hem de 4G-5G tartışması gibi merak ettiğimiz diğer soruları yönelttik. İyi seyirler...
 

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Scorpion28 4 yıl en beğenilen
o değilde koskoca turkcell genel müdürü sanki bir gazeteci gibi daha fazla konuşabilmek için müsade istiyor, erdi beyde önemli bir şirketin genel müdürü gibi oldukça aceleci.
bu ne yaman çelişki çözemedim.
o değilde koskoca turkcell genel müdürü sanki bir gazeteci gibi daha fazla konuşabilmek için müsade istiyor, erdi beyde önemli bir şirketin genel müdürü gibi ol...
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maskelisuvari 4 yıl
Konuşmak için konuşuyorlar,soruların hiçbirine dişe dokunur bir cevap verilmemiş,ZTE Blade S6 Turkcell T60 diye sunuluyor,kullanıcılar tarif etti,mühendislerimiz tasarladı deniyor,neyi tasarlamış cihazın arkasına koyulan Turkcell logosunu mu tasarlamış 700-800 mühendis.
Konuşmak için konuşuyorlar,soruların hiçbirine dişe dokunur bir cevap verilmemiş,ZTE Blade S6 Turkcell T60 diye sunuluyor,kullanıcılar tarif etti,mühendislerimi...
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kesbi 4 yıl
Allah aşkına söylesin bu Türk mühendisleri ZTE'de mi çalışıyorki tasarlamış. Yalan söylüyor ama adamı uyarmıyorsunuz.
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karabatak34 4 yıl
hat üzerinden görüntülü görüşme var mı? sar değeri kaç? bunlar çok önemli
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MahalleAndroidi 4 yıl
sar değeri 1 altına indirmedikleri sürece turkcell t serisi alınmaz
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kuyu0kazici 4 yıl MahalleAndroidi
sar değeri kaç belli değil ki + bendeki maxiPLUS5 için 1w/kg altında 0.70w/kg bir şey... T60'da daha az olabilir...
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SaMoVe 4 yıl
Cep telefonlarına taksit geri gelmeli.Yoksa bu eski düşük teknolojileri halka faiş fiyattan satmaya devam edecek bu Turkcell.
Malesef halkımız hala bu konuda bilinçli olmadığı için tarife üzerinden bu telefonları alıyorlar.Üstüne birde ihtiyaç olmadığı halde tablet yapıştırıyorlar çok cazipmiş gibi.


ZTE Blade S6 Antutu Benchmark

gsmarena.com/...

youtube.com/...



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WoLWeX 4 yıl SaMoVe
zaten bu en çok turkcelle yaradı hatla telefonu ayrı sattıran zihniyette onların değil mi ayrıca piyasayı turkcell kontrol ettiğinden vodafone piyasaya tam anlamıyla giremedi hala tüm mobil operatörler turkcellin kurallarına göre oynuyor
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Johnnn 4 yıl
yamyamix
byjackal911
yamyamix 4G 5G tartışmasıyla ilgili ne demek istedi şimdi Özaldan girdi üretim tüketim dedi eee sonuç?
Çok güzel laf cambazlığı yapmış. 4g yi vermeyecez, 2020 den sonra 5g yi bekleyin demek istemiş galiba. Nasıl bir laf salatası yaptıysa anlayan açıklasın
Ne dediğini kendi de bilmiyor

ne dediğini kendi de bilmiyor değil daha çok ortalık karışık manasına geliyor turkcellde çalışan biri olarak şunu diyebilirim ki, 4g ihaleleri açıldığında girecekler işte ve şu an durum 4G ihalelerinin olacağı yönünde
gazetevatan.com/...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
beklentilerin altında o fiyata o özelliklerde çok telefon var
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DH Misafiri 4 yıl
Dikkatle bakın! TURKCELL telefon üretiyor, kurucusu iphone 6 kullanıyor. SONRA NEDEN TR GELİŞMİYOR :dD
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kuyu0kazici 4 yıl DH Misafiri
o adam kurucu değil sadece yönetici gibi bir şey... + iPhone olduğunu nerden çıkarttın?
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paldov 4 yıl
t50 tasarim olarak daha iyi bence.
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RealSchule 4 yıl
ilgazarda

Son 2-3 videoda röportaj gerçekleştirilen kişiye kamera yakın çekim yaparken görüntüde titreme ve karıncalanma gibi sorunlar mevcut ayrıca Erdi bey saçınız ve sakalınızı düzelttirirseniz güzel olur.


hocam hastalıktan dolayı tıraş olamıyordu. 1 hafta önce öyleydi yani. belki kendine yakıştırıp devam etmiştir
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serhdemir 4 yıl
Bunun yerine Galaxy E5 almak daha iyi olur, çin menşeli telefonların genelde kronik sorunları oluyor
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Red_devil33 4 yıl
Özaldan bahsetti orayı anladık sonra 4g 5g anlamadım
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nightsoldier 4 yıl Red_devil33
Benim altyapım jazır, ne gelirse gelsin en hızlı hattı ben alacağım diyor yani.
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9600_G_T 4 yıl
kazık bır sırket ne beklersınkı
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onkuba 4 yıl
Tasarımını hiç beğenmedim. Bildiğin çakma iphone olmuş.
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