Turkcell T60 lanse edildi: Yeni Genel Müdür Kaan Terzioğlu ile konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|hat üzerinden görüntülü görüşme var mı? sar değeri kaç? bunlar çok önemli
|sar değeri 1 altına indirmedikleri sürece turkcell t serisi alınmaz
|sar değeri kaç belli değil ki + bendeki maxiPLUS5 için 1w/kg altında 0.70w/kg bir şey... T60'da daha az olabilir...
| Cep telefonlarına taksit geri gelmeli.Yoksa bu eski düşük teknolojileri halka faiş fiyattan satmaya devam edecek bu Turkcell.
Malesef halkımız hala bu konuda bilinçli olmadığı için tarife üzerinden bu telefonları alıyorlar.Üstüne birde ihtiyaç olmadığı halde tablet yapıştırıyorlar çok cazipmiş gibi.
ZTE Blade S6 Antutu Benchmark
gsmarena.com/...
youtube.com/...
|zaten bu en çok turkcelle yaradı hatla telefonu ayrı sattıran zihniyette onların değil mi ayrıca piyasayı turkcell kontrol ettiğinden vodafone piyasaya tam anlamıyla giremedi hala tüm mobil operatörler turkcellin kurallarına göre oynuyor
yamyamixbyjackal911Ne dediğini kendi de bilmiyoryamyamix 4G 5G tartışmasıyla ilgili ne demek istedi şimdi Özaldan girdi üretim tüketim dedi eee sonuç?Çok güzel laf cambazlığı yapmış. 4g yi vermeyecez, 2020 den sonra 5g yi bekleyin demek istemiş galiba. Nasıl bir laf salatası yaptıysa anlayan açıklasın
ne dediğini kendi de bilmiyor değil daha çok ortalık karışık manasına geliyor turkcellde çalışan biri olarak şunu diyebilirim ki, 4g ihaleleri açıldığında girecekler işte ve şu an durum 4G ihalelerinin olacağı yönünde
gazetevatan.com/...
|beklentilerin altında o fiyata o özelliklerde çok telefon var
|Dikkatle bakın! TURKCELL telefon üretiyor, kurucusu iphone 6 kullanıyor. SONRA NEDEN TR GELİŞMİYOR :dD
|o adam kurucu değil sadece yönetici gibi bir şey... + iPhone olduğunu nerden çıkarttın?
|t50 tasarim olarak daha iyi bence.
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ilgazarda
hocam hastalıktan dolayı tıraş olamıyordu. 1 hafta önce öyleydi yani. belki kendine yakıştırıp devam etmiştir
|Bunun yerine Galaxy E5 almak daha iyi olur, çin menşeli telefonların genelde kronik sorunları oluyor
|Özaldan bahsetti orayı anladık sonra 4g 5g anlamadım
|Benim altyapım jazır, ne gelirse gelsin en hızlı hattı ben alacağım diyor yani.
|kazık bır sırket ne beklersınkı
|Tasarımını hiç beğenmedim. Bildiğin çakma iphone olmuş.
bu ne yaman çelişki çözemedim.