Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk

3 yıl
46,7b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile fiberde hizmet götürülecek yeni şehirleri, 4.5G’de kapsama alanını ve yeni başlayan tek fatura hizmetlerini konuştuk.
 
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile yaptığımız röportajda aşağıdaki sorulara yanıt aradık: 
  • Turkcell'in tüm hizmetleri ve servisleri için başlattığı tek fatura dönemi ne ifade ediyor?
  • Mevcut aboneler taahhütleri olsa bile tek faturadan faydalanabilecek mi?
  • Fiber hizmeti verilecek yeni şehirler hangileri?
  • Fiber internette maliyetler  ne kadar sürede amorti ediliyor?
  • 4.5G'de kapsama alanı ne oldu? 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Efe 3 yıl en beğenilen
Ensar vakfına sponsor olurken neler hissetmişler onu da sordunuz mu?
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgazarda 3 yıl
Taciz ve tecavüzün yaşandığı ensar vakfına sponsor olan adamlarla ne diye röportaj yapıp kâle alırsanız ki.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackeR 3 yıl
ülkede bunlardan başka operatör kalmasa bile yine de bu ensarcılarla işim olmaz, onun dışında tüm operatörler kapitalist vampirlerdir.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
NitroNos 2 yıl
Bu Süperonline Şirket politikasını anlamıyorum.
Nüfusu çok olan yere değilde az olan yerlere gidiyorlar.
Kocaeli'de bir kaç tane sitelere getirdiler.İlerlemek istemiyorlar daha önce zaten Metro ethernet altyapısı vardı ve dahada yatırım yapılmadı.
Uydunet'in bile altyapı daha yaygın kullanımda böyle olunca insan bu video'ya bir umutla bakıyor ama nafile Ortak altyapı projesi nerelere fiber altyapı çekilecek ne zaman ve bireysel ev kullanıcılarına ulaşabilecek mi?
Sadece Ege bölgesine fiber çekmekle Türkiye gelişmiyor yada kullanıcıların sorunlarını çözmüyor 2016 yılında 4 tane şehir belirlemişler o doğrultuda ilerliyorlar.
Kocaeli gibi büyük şehirlere yatırım yaparlarsa daha iyi olur.
Uydunet kendi altyapısını dağıtsa bölgelere Süperonline'ye bile ihtiyacımız olmazdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 3 yıl
Yorumlara bakılırsa bence de izlemeye gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koko23tr 3 yıl
Tecavüzcell'le yolları ayırdık. istedikleri kadar kampanya,reklam yapabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PowerPC 3 yıl
10 tane apartmana fiber getiriyor koskoca şehre fiber getirdim diyor yatırım yaptım diyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
en yüksek fiyat turkcellede hele turkcell faturada hiç bir kampanya göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abraxsas 3 yıl
En Çok Beğenilen Yorumlar üstte olurdu ne olduysa ,Beğenilen Yorumları aşarılar a itmişler, nedendir acep?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TriNeO 3 yıl
Yahu bana ne fiberin kaç yılda geri döndüğünden.. Soracak başka soru yok mu?
Türkiyenin nüfus olarak en büyük 10 şehrinde var mısınız diye sorun..
Kotalar ne olacak diye sorun..
İstanbulda belediye kazdırmıyor diyorlar, ama diğer şehirlerde niye yoklar, onu sorun..
Zamanında metroneti satın aldılar.. Metronetin fiber altyapısının olduğu şehirlerde bu hizmeti niye sonlandırdılar, onu sorun..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl TriNeO
TriNeO

Yahu bana ne fiberin kaç yılda geri döndüğünden.. Soracak başka soru yok mu?

Türkiyenin nüfus olarak en büyük 10 şehrinde var mısınız diye sorun..

Kotalar ne olacak diye sorun..

İstanbulda belediye kazdırmıyor diyorlar, ama diğer şehirlerde niye yoklar, onu sorun..

Zamanında metroneti satın aldılar.. Metronetin fiber altyapısının olduğu şehirlerde bu hizmeti niye sonlandırdılar, onu sorun..


Soru sormak beceri ister
Soru sormak cesaret ister
Soru sormak zeka ister
bilgi ister birikim ister tecrube ister

Anlayacagin sorun sende cok sey istiyorsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkeytv 3 yıl
Yıl 2016 sms bitti konuşmada bitecek peki internet ile ilgili neden bir çalışma yok 2-4-6-8 gb gibi komik ve yüksek fiyatlarla bu durum yürümez!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerss 3 yıl
Ensarcell'in ne haberini yapıyorsunuz ki ? Fiyatları bir kenara bırakın inadına tecavüzcülere sponsor olmaya devam edeceğim diyen bir firma bu.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC_Hawker 3 yıl
"Ne olacak bu kotaların hali" Diyen yok tabi...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 3 yıl
arkadaş ilk defa mikrofon tutuyor galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
06:45
Ericsson'un geleceğe ışık tutan teknolojilerini deneyimledik
4,4b izlenme · 2 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
10:27
5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler?
6b izlenme · 2 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
298 izlenme · 3 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
21:48
Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk
6,5b izlenme · 1 ay
06:51
5G, "uzakları yakın etmek" deyimini yeniden yazacak
5,3b izlenme · 2 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
585 izlenme · 3 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim