Turkcell ile tek fatura ve tek paket hizmetleri hakkında konuştuk

Haber Müdürü
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ile fiberde hizmet götürülecek yeni şehirleri, 4.5G’de kapsama alanını ve yeni başlayan tek fatura hizmetlerini konuştuk.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile yaptığımız röportajda aşağıdaki sorulara yanıt aradık:
- Turkcell'in tüm hizmetleri ve servisleri için başlattığı tek fatura dönemi ne ifade ediyor?
- Mevcut aboneler taahhütleri olsa bile tek faturadan faydalanabilecek mi?
- Fiber hizmeti verilecek yeni şehirler hangileri?
- Fiber internette maliyetler ne kadar sürede amorti ediliyor?
- 4.5G'de kapsama alanı ne oldu?
Paylaş Tweetle
Nüfusu çok olan yere değilde az olan yerlere gidiyorlar.
Kocaeli'de bir kaç tane sitelere getirdiler.İlerlemek istemiyorlar daha önce zaten Metro ethernet altyapısı vardı ve dahada yatırım yapılmadı.
Uydunet'in bile altyapı daha yaygın kullanımda böyle olunca insan bu video'ya bir umutla bakıyor ama nafile Ortak altyapı projesi nerelere fiber altyapı çekilecek ne zaman ve bireysel ev kullanıcılarına ulaşabilecek mi?
Sadece Ege bölgesine fiber çekmekle Türkiye gelişmiyor yada kullanıcıların sorunlarını çözmüyor 2016 yılında 4 tane şehir belirlemişler o doğrultuda ilerliyorlar.
Kocaeli gibi büyük şehirlere yatırım yaparlarsa daha iyi olur.
Uydunet kendi altyapısını dağıtsa bölgelere Süperonline'ye bile ihtiyacımız olmazdı.
Türkiyenin nüfus olarak en büyük 10 şehrinde var mısınız diye sorun..
Kotalar ne olacak diye sorun..
İstanbulda belediye kazdırmıyor diyorlar, ama diğer şehirlerde niye yoklar, onu sorun..
Zamanında metroneti satın aldılar.. Metronetin fiber altyapısının olduğu şehirlerde bu hizmeti niye sonlandırdılar, onu sorun..
Soru sormak beceri ister
Soru sormak cesaret ister
Soru sormak zeka ister
bilgi ister birikim ister tecrube ister
Anlayacagin sorun sende cok sey istiyorsun