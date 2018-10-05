Genel Yayın Yönetmeni
Ülkeler kripto para madenciliği ile ek gelir elde edebilir, krizleri aşabilirler mi? Türkiye Merkez Bankası, bitcoin üretim çiftlikleri kursa sonuçları ne olur? Kripto Para Günlüğü yeni bölüm.
Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde ana konumuz; ülkelerin kripto para üretiminde yer almalarının neleri değiştirebileceği sorusu? Türkiye, bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi?
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1997 yapımı Nirvana filminde sadece dijital para ile ticaretin yapıldığı bir Dünya'dan bahsediliyor. Hatırlamak için izlemekte fayda var.
Artı, bizim önceliğimiz daha fazla tüketmek için kaynak yaratmak olmamalı; mevcut işleyen sistemi daha verimli hale getirmek olmalı. Bunun için de daha az şey kullanmak değil; her şeyi daha bilinçli ve daha verimli kullanmayı öğrenmek önemli.
Son olarak, her şeyin insan tarafından var ya da yok sayıldığını unutmamak lazım. Yani amaç para basmak değil; üretilen şeyleri insanlara bir artı değer olarak kabul ettirebilmek.
Kredi kartlarınızın üzerinde yazan "Master" ya da "Visa" v.b. yazıların ne anlama geldiğini herhalde kimse merak etmiyor.
Yani kitabı yeniden yazmadan önce; o kitabı bir okumakta fayda var.
Hıı hıııı kuruyorsun makineleri, asic minerları hatta ülke olarak kendi poolumuzu açarız :) Güneş panelleri ve rüzgar enerjisi ile elektriği bedavaya getirip 100 kat daha hızlı gelişiriz ülke olarak :D hey Allah'ım yaa :D güzel videodu iyi eğlendim sayenizde :) teşekkürler..
Aklıma gelmişken ülke olarak bir AR-GE bölümü de açıp milletin bitcoin, xrp, eth vs. walletlarını da hackleye biliriz :D Türkiye kripto para a.ş. altında :D :D :D