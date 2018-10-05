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Türkiye, Bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi?

7 ay
21,7b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ülkeler kripto para madenciliği ile ek gelir elde edebilir, krizleri aşabilirler mi? Türkiye Merkez Bankası, bitcoin üretim çiftlikleri kursa sonuçları ne olur? Kripto Para Günlüğü yeni bölüm.
Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde ana konumuz; ülkelerin kripto para üretiminde yer almalarının neleri değiştirebileceği sorusu? Türkiye, bitcoin üreterek krizleri aşabilir mi?

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Tugrul_512bit 7 ay en beğenilen
Umarım saray full gtx1080ti doludur ve kazıyordur. Başka türlü o sarayın giderine yetişilmez.
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bilek 7 ay
sen tarımı bitir hayvancılıgı yok et tüm cumhuriyet birikimlerini sat üretme araplar gibi hazır ye sonra neyüdü bilinmez bitcoin e sıgın utanmadan arlanmadan çık birde bunu açıkla koskoca ülkeyi yiyip bitirdiniz Allahın adını kullanarak yüzünüze türkürsek tükmüge yazık.
sen tarımı bitir hayvancılıgı yok et tüm cumhuriyet birikimlerini sat üretme araplar gibi hazır ye sonra neyüdü bilinmez bitcoin e sıgın utanmadan arlanmadan çı...
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FatihAsl 7 ay
pardus da hazır kurulu kripto uygulaması gelsin. işlemcinin %5 ini kullanarak para üretsin. hiç bir işlem yapmayan açık vaziyet de duran bilgisayarlar böylece işe yaramış olur.
pardus da hazır kurulu kripto uygulaması gelsin. işlemcinin %5 ini kullanarak para üretsin. hiç bir işlem yapmayan açık vaziyet de duran bilgisayarlar böylece i...
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gardenn 7 ay
Valla Ülke kurtulur mu bilmem ama siz çok az masrafla bitcoin kasabilirsiniz. Mesela şu tarayıcıyı yükleyerek gelir elde edebilirsiniz. Google 'ın btc kasmak için geliştirdiği ve bireysel olarak ufak ufak kasan ve bunu binlerce kişiye erişerek yapan bir tarayıcı. Başkalarını bu ağa dahil ettiğinizde size belli bir % bitcoin de veriyor!
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35plt35 7 ay
Ülkeler hayaller ile yönetilmez.
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ultramarine caeruleum 7 ay
Neyse en azından biraz olsun gelişme var. Şeyh türbelerinde adak adayarak krizden çıkabilir miyiz de olabilirdi
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firat_kilic 7 ay
insanına değer vermeyen bir ülke hiç bir şey yapamaz.
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DH Misafiri 7 ay
Arkadaş, 100 yıllık iktisat teorisini çöpe attığımızı varsayarsak;
1997 yapımı Nirvana filminde sadece dijital para ile ticaretin yapıldığı bir Dünya'dan bahsediliyor. Hatırlamak için izlemekte fayda var.
Artı, bizim önceliğimiz daha fazla tüketmek için kaynak yaratmak olmamalı; mevcut işleyen sistemi daha verimli hale getirmek olmalı. Bunun için de daha az şey kullanmak değil; her şeyi daha bilinçli ve daha verimli kullanmayı öğrenmek önemli.
Son olarak, her şeyin insan tarafından var ya da yok sayıldığını unutmamak lazım. Yani amaç para basmak değil; üretilen şeyleri insanlara bir artı değer olarak kabul ettirebilmek.
Kredi kartlarınızın üzerinde yazan "Master" ya da "Visa" v.b. yazıların ne anlama geldiğini herhalde kimse merak etmiyor.
Yani kitabı yeniden yazmadan önce; o kitabı bir okumakta fayda var.
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xkrc 7 ay
DH yine sacmaliklarla devam ediyor, ABD'nin dış ticaret açığı 20trilyon$, dolaşımdaki BTC 17.3milyon, toplam BTC 21 milyon yani geriye kazilabilir 3.7milyon BTC kalmış, şu anda bile BTC kazimi 55exahashla surerken, kalan btclerden büyük bir pay almak için şu anki güçten en az 100 kat büyük bir güç kurmak gerekir buda hem imkansız hemde gereksizdir. Şöyle ki 3.7milyon btcnin 7bin$dan değeri yaklaşık 26milyar$ yapar, bistte bile günlük 10milyar TL ye yakın para dönerken bu çıkarımın bile ne kadar gereksiz olduğunun göstergesi.
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DH Misafiri 7 ay
Abi mantıklı olun ya :) Bitcoin diyip geçiyoruzda köküne indiğiniz zaman kara para aklamadan, gizli dosya aktarımına vs.. bütün ib..likleri barındırıyor.Devlet neden bunu yapsın abi? Türkiye bu kadarda aciz bir ülke mi ne yaptınız siz ya? :) Bitcoinle borç ödenir mi araştıracağınıza önce Türkiyenin ekonomik ve jeolojik gücünü bir araştırıp tartışın :) İşin köküne değinmiyorsunuz bitcoinin sistemini anlamını da anlatan video bekliyoruz :D
Hıı hıııı kuruyorsun makineleri, asic minerları hatta ülke olarak kendi poolumuzu açarız :) Güneş panelleri ve rüzgar enerjisi ile elektriği bedavaya getirip 100 kat daha hızlı gelişiriz ülke olarak :D hey Allah'ım yaa :D güzel videodu iyi eğlendim sayenizde :) teşekkürler..
Aklıma gelmişken ülke olarak bir AR-GE bölümü de açıp milletin bitcoin, xrp, eth vs. walletlarını da hackleye biliriz :D Türkiye kripto para a.ş. altında :D :D :D
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HumWE 7 ay
Gayette iyi olur , Elektrik parası demeyin bizim ödediğimiz elektrikten devletin aldığı vergiyi çıkarsan devlete faturası 1/4 olur , bu sistemleri gidip yılın en serin illere kurup rüzgar ve güneş enerjisi ile gayet iyi desteklenebilir bir duruma getirebilir , umarım uyanırlar...
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cyasam 7 ay
Gelişmiş ülkeler kripto para ile ekonomilerini büyütüyorlar sanki. Üeretecek başka birşey kalmadı mı memlekette? Ülke vizyonsuz insan çöplüğüne döndü.
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TIRAZLI 7 ay
Artık ekran kartlarını mumla ararız 🤣
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