Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Türkiye'de üretilen Cosa Akıllı Kombi kiti hakkında her şey bu röportajda

4 yıl
62,6b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemiz insanında çok fikir ve buluş var fakat bunların çok azının ticarileştiğini görüyoruz. Cosa Akıllı Kombi Kiti de ticarileşebilme başarısını gösterenlerden biri. Bu videomuzda kiti geliştiren ekip ile birlikte geliştirme sürecini, üretim aşamasını ve fikri nasıl hayata geçirdiklerini konuşuyoruz.
Kombi kiti incelemesi

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
ilan nurarasını verirmisin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmannos 2 yıl
ya ben de geçen gün tesadüfen girdim. daha da incelemek istedim ama. www.cosa.com.tr adresine girdim. okudum keyifle. gerçekten çok başarılı. çok beğendim gerçekten. benim kombi zamanın gerisinde kaldı. pek çalışmıyor kafası! doğal seçilim olacak gidecek elbet. www.trkombi.com sitesinden usta çağırmıştım yapıversinler diye. e yaptılar da ama bizimki yine kafa yaşıyor. almayı düşünüyorum, bi seferlik doğru hamle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafakemalturut 3 yıl
Merhabalar arkadaşlar,
Dairemde termodinamik 18 kw.lık elektrikli kombi alacağımdan kombi hakkında pek fazla bilgim yok.dairem 140m2 dir.12 metre radyatör vardır.Dairemin yalıtımı çift tuğla arası strafor ve dışı sıvalı.Üst kat çatı .Alt taraf ise donalı dükkan.Bilgisi olan veya kullanan varsa lütfen bilgisinden yararlanmak istiyorum.Ne kullanacağımı bilmek istiyorum.Biliyorsunuz satıcılar pek bu konuda bilgi vermezler.Saatte kaç kw.elektrik tüketiyor veya kaç saat çalışıp elektrik tüketiyor.Ayda ortalama ne kadar elektrik faturası gelir bana.Rizede 0,38 krş.elektrik birim fiyatı.
Bilgisi olan veya kullanan arkadaşlar yazarsa sevinirim.Teşekkür ederim.Cevap bekliycem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cimbomlu1905 4 yıl
bu nasıl bir ses arkadaş içim daraldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acrit 4 yıl
Elimizde 2 adet cosa akıllı kombi kiti var. Sıfır kutusunda. Yarışmada ödül olarak kazandık. Uygun fiyata satıyoruz.
sahibinden.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhanjan 4 yıl
Tebrik ederim ..
Bütün kombilerde kullanılıyormu.
Birde mesut çevik in dediği gibi bir dijital ekran olsaydı çok güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
Adamlar seri katil gibi çıkmışlar resimde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 4 yıl
adamları tebrik etmek lazım, kombi firmaları benzer ürünleri 500-600 tl den satıyorlar.
yerli olmaları hasebi ile 2. ve 3. serileri ile birlikte bu piyasada ciddi anlamda yer edinirler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 4 yıl
Güzel bir cihaz seyahat edenler için birebir. Ama şu anlık durumda bana uymuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
Doğru söyle abisi,
o fotoğrafı çektirdikten sonra adamlar giriştiler mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerfa 4 yıl
gerçekten süper bir olay. şu an şantiye çalışmak için geçici bir evde kalıyoruz. bütün kışı burda geçirecek olasaydım alırdım kesin giderkende söker alırdım yanıma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
people66 4 yıl
ayakta alkışlıyoruz efem...
ÖNEMLİ NOT: ses çöp, montaj çalışmıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,3b izlenme · 5 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim