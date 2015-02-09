Türkiye'de üretilen Cosa Akıllı Kombi kiti hakkında her şey bu röportajda

Ülkemiz insanında çok fikir ve buluş var fakat bunların çok azının ticarileştiğini görüyoruz. Cosa Akıllı Kombi Kiti de ticarileşebilme başarısını gösterenlerden biri. Bu videomuzda kiti geliştiren ekip ile birlikte geliştirme sürecini, üretim aşamasını ve fikri nasıl hayata geçirdiklerini konuşuyoruz.

Kombi kiti incelemesi