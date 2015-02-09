Türkiye'de üretilen Cosa Akıllı Kombi kiti hakkında her şey bu röportajda

Genel Yayın Yönetmeni
Ülkemiz insanında çok fikir ve buluş var fakat bunların çok azının ticarileştiğini görüyoruz. Cosa Akıllı Kombi Kiti de ticarileşebilme başarısını gösterenlerden biri. Bu videomuzda kiti geliştiren ekip ile birlikte geliştirme sürecini, üretim aşamasını ve fikri nasıl hayata geçirdiklerini konuşuyoruz.
Kombi kiti incelemesi
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Dairemde termodinamik 18 kw.lık elektrikli kombi alacağımdan kombi hakkında pek fazla bilgim yok.dairem 140m2 dir.12 metre radyatör vardır.Dairemin yalıtımı çift tuğla arası strafor ve dışı sıvalı.Üst kat çatı .Alt taraf ise donalı dükkan.Bilgisi olan veya kullanan varsa lütfen bilgisinden yararlanmak istiyorum.Ne kullanacağımı bilmek istiyorum.Biliyorsunuz satıcılar pek bu konuda bilgi vermezler.Saatte kaç kw.elektrik tüketiyor veya kaç saat çalışıp elektrik tüketiyor.Ayda ortalama ne kadar elektrik faturası gelir bana.Rizede 0,38 krş.elektrik birim fiyatı.
Bilgisi olan veya kullanan arkadaşlar yazarsa sevinirim.Teşekkür ederim.Cevap bekliycem.
sahibinden.com/...
Bütün kombilerde kullanılıyormu.
Birde mesut çevik in dediği gibi bir dijital ekran olsaydı çok güzel olurdu.
yerli olmaları hasebi ile 2. ve 3. serileri ile birlikte bu piyasada ciddi anlamda yer edinirler..
o fotoğrafı çektirdikten sonra adamlar giriştiler mi?
ÖNEMLİ NOT: ses çöp, montaj çalışmıyor...