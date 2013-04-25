Ubuntu 13.04 kullanıma sunuldu

Linux işletim sisteminin en popüler dağıtımı olan Ubuntu, merakla beklenen 13.04 sürümünü resmi olarak kullanıma sundu. Raring Ringtail kod adıyla geliştirilen 18. yeni Ubuntu sürümü, Linux 3.8.8 çekirdeğini kullanıyor ve hem masaüstü sistemleri hem de sunucuları hedef alıyor. Önümüzdeki 9 ay boyunda destek alacak olan yeni sürüm, yapılan güncellemele sayesinde hem yeni donanımlara destek veriyor hem de güncel ve eski donanımlar için olan desteği geliştiriyor. Peki Ubuntu 13.04 neler ile birlikte geliyor, gelin bunları görelim;

• Unity 3D interface 7;

• Upstart 1.8;

• Linux kernel 3.8.8;

• X.Org 7.7;

• Xorg Server 1.13.3;

• Mesa 9.1.1;

• GCC 4.7.3 toolchain;

• Python 3.3;

• Compiz Fusion 0.9.9.

Ubuntu 13.04'ün resmi olarak dağıtıldığı sürümleri şu şekilde; Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud Server, Ubuntu Netboot, Ubuntu Core, Ubuntu Studio, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, ve iki yeni seçenek olarak Ubuntu-GNOME ile UbuntuKylin.

Bazı yeni geliştirmeler ise şu şekilde;

- GNOME flavor - GNOME tabanlı özel bir masaüstü ortamı. Ubuntu işletim sistemi için ilk defa bu derece özel bir ortam güncellemesi, hatta Ubuntu GNOME için ayrı bir duyuru da yapıldı.

- Unity 7 tabanlı geliştirilmiş masaüstü deneyimi ile bellek kullanımı azaltıldı. Yeni Lens ikonlar, yeniden tasarlanan Unity butonu vb. gibiler.

- Basitleştirilmiş yazılım güncelleyecisi.

- Gözden geçirilmiş dosya yöneticisi

- 13 yeni duvarkağıdı

- En güncel tarayıcı ve eposta istemcisi

Ubuntu 13.04'ü indirmek için;