Ubuntu 13.04 kullanıma sunuldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Linux işletim sisteminin en popüler dağıtımı olan Ubuntu, merakla beklenen 13.04 sürümünü resmi olarak kullanıma sundu. Raring Ringtail kod adıyla geliştirilen 18. yeni Ubuntu sürümü, Linux 3.8.8 çekirdeğini kullanıyor ve hem masaüstü sistemleri hem de sunucuları hedef alıyor. Önümüzdeki 9 ay boyunda destek alacak olan yeni sürüm, yapılan güncellemele sayesinde hem yeni donanımlara destek veriyor hem de güncel ve eski donanımlar için olan desteği geliştiriyor. Peki Ubuntu 13.04 neler ile birlikte geliyor, gelin bunları görelim;
• Unity 3D interface 7;
• Upstart 1.8;
• Linux kernel 3.8.8;
• X.Org 7.7;
• Xorg Server 1.13.3;
• Mesa 9.1.1;
• GCC 4.7.3 toolchain;
• Python 3.3;
• Compiz Fusion 0.9.9.
Ubuntu 13.04'ün resmi olarak dağıtıldığı sürümleri şu şekilde; Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud Server, Ubuntu Netboot, Ubuntu Core, Ubuntu Studio, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, ve iki yeni seçenek olarak Ubuntu-GNOME ile UbuntuKylin.
Bazı yeni geliştirmeler ise şu şekilde;
- GNOME flavor - GNOME tabanlı özel bir masaüstü ortamı. Ubuntu işletim sistemi için ilk defa bu derece özel bir ortam güncellemesi, hatta Ubuntu GNOME için ayrı bir duyuru da yapıldı.
- Unity 7 tabanlı geliştirilmiş masaüstü deneyimi ile bellek kullanımı azaltıldı. Yeni Lens ikonlar, yeniden tasarlanan Unity butonu vb. gibiler.
- Basitleştirilmiş yazılım güncelleyecisi.
- Gözden geçirilmiş dosya yöneticisi
- 13 yeni duvarkağıdı
- En güncel tarayıcı ve eposta istemcisi
Ubuntu 13.04'ü indirmek için;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kaldı ki siz bilgisayardan bir nebze anlıyor olabilirsiniz ama şöyle bir etrafınıza bakarsanız bilgisayardan anlamayan yığınla insan var. birçokları için de windows harici bir işletim sistemi olan pc koy önüne facebook'a nasıl girecem bunla der. kaldı ki windows'un bir başlat butonunu kaldırması bile ne denli olay oldu. çünkü çoğu kullanıcı için windows = başlat butonu. adam butonu göremiyor ise başlat yok sayıyor. (kısmen yok da denebilir modern arayüz var)
şimdi o kadar çok alışılan bir işletim sisteminde ufak değişiklikler bile olay oluyorsa kullanıcıların kalkıp windows'tan "aa ubuntu ne güzel hem beleş hem özgür yazılım" diyerek geçmelerini beklemeyin. adam windows'a alışmıştır. ayrıca işin bir diğer boyutu. windows donanım üreticilerine yığınla destek, hibe, reklam yardımı, kampanyalar yaparak içine windows koydurtuyor. acaba piyasada kaç tane ubuntu kurulu pc satılıyor. hadi diyelim ki satılıyor (bir aralar vardı hatta) burada özgür yazılım diyenlerden kaç kişi gidip ubuntu kurulu bir dizüstü aldı? ya da alırdı? alsa bile ilk öncelikli düşünce pc fiyatına dahil olan windows lisans ücretinden yırtıp eve gidip ilk iş windows kurup crack yapmak değil mi? biraz dürüst olun lütfen.
ubuntu iyidir. her çıkan sürümünü denedim. unity arayüzü ile gayet de sıvadılar anca toparlamaya uğraşıyorlar. sonuç olarak ubuntu şu an beleş olması ile sadece iyi bir alternatif. sıradan kullanıcı yazılımı hala olamadı.