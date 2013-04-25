Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubuntu 13.04 kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
54
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ubuntu 13.04 kullanıma sunuldu
Linux işletim sisteminin en popüler dağıtımı olan Ubuntu, merakla beklenen 13.04 sürümünü resmi olarak kullanıma sundu. Raring Ringtail kod adıyla geliştirilen 18. yeni Ubuntu sürümü, Linux 3.8.8 çekirdeğini kullanıyor ve hem masaüstü sistemleri hem de sunucuları hedef alıyor. Önümüzdeki 9 ay boyunda destek alacak olan yeni sürüm, yapılan güncellemele sayesinde hem yeni donanımlara destek veriyor  hem de güncel ve eski donanımlar için olan desteği geliştiriyor.  Peki Ubuntu 13.04 neler ile birlikte geliyor, gelin bunları görelim;
• Unity 3D interface 7;
• Upstart 1.8;
• Linux kernel 3.8.8;
• X.Org 7.7;
• Xorg Server 1.13.3;
• Mesa 9.1.1;
• GCC 4.7.3 toolchain;
• Python 3.3;
• Compiz Fusion 0.9.9.
Ubuntu 13.04'ün resmi olarak dağıtıldığı sürümleri şu şekilde; Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud Server, Ubuntu Netboot, Ubuntu Core, Ubuntu Studio, Edubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, ve iki yeni seçenek olarak Ubuntu-GNOME ile UbuntuKylin.
Bazı yeni geliştirmeler ise şu şekilde;
- GNOME flavor - GNOME tabanlı özel bir masaüstü ortamı. Ubuntu işletim sistemi için ilk defa bu derece özel bir ortam güncellemesi, hatta Ubuntu GNOME için ayrı bir duyuru da yapıldı.
- Unity 7 tabanlı geliştirilmiş masaüstü deneyimi ile bellek kullanımı azaltıldı. Yeni Lens ikonlar, yeniden tasarlanan Unity butonu vb. gibiler.
- Basitleştirilmiş yazılım güncelleyecisi.
- Gözden geçirilmiş dosya yöneticisi
- 13 yeni duvarkağıdı
- En güncel tarayıcı ve eposta istemcisi
Ubuntu 13.04'ü indirmek için;

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ciddiyetsiz 6 yıl en beğenilen
ubuntu linux türevleri arasında en kullanıcı dostu olmasına rağmen sıradan bir pc kullanıcısı için hala oldukça karışık. @rabbitweed de deyinmiş bazen çok saçma bir şekilde terminal ile haşırneşir olmak zorunda kalıyorsunuz ki herkesin çamur attığı (ve nedense en yaygın) windows 98 hadi o da olmasın xp sonrası komut satırını açtırmadan iş götürüyor.
kaldı ki siz bilgisayardan bir nebze anlıyor olabilirsiniz ama şöyle bir etrafınıza bakarsanız bilgisayardan anlamayan yığınla insan var. birçokları için de windows harici bir işletim sistemi olan pc koy önüne facebook'a nasıl girecem bunla der. kaldı ki windows'un bir başlat butonunu kaldırması bile ne denli olay oldu. çünkü çoğu kullanıcı için windows = başlat butonu. adam butonu göremiyor ise başlat yok sayıyor. (kısmen yok da denebilir modern arayüz var)
şimdi o kadar çok alışılan bir işletim sisteminde ufak değişiklikler bile olay oluyorsa kullanıcıların kalkıp windows'tan "aa ubuntu ne güzel hem beleş hem özgür yazılım" diyerek geçmelerini beklemeyin. adam windows'a alışmıştır. ayrıca işin bir diğer boyutu. windows donanım üreticilerine yığınla destek, hibe, reklam yardımı, kampanyalar yaparak içine windows koydurtuyor. acaba piyasada kaç tane ubuntu kurulu pc satılıyor. hadi diyelim ki satılıyor (bir aralar vardı hatta) burada özgür yazılım diyenlerden kaç kişi gidip ubuntu kurulu bir dizüstü aldı? ya da alırdı? alsa bile ilk öncelikli düşünce pc fiyatına dahil olan windows lisans ücretinden yırtıp eve gidip ilk iş windows kurup crack yapmak değil mi? biraz dürüst olun lütfen.
ubuntu iyidir. her çıkan sürümünü denedim. unity arayüzü ile gayet de sıvadılar anca toparlamaya uğraşıyorlar. sonuç olarak ubuntu şu an beleş olması ile sadece iyi bir alternatif. sıradan kullanıcı yazılımı hala olamadı.
ubuntu linux türevleri arasında en kullanıcı dostu olmasına rağmen sıradan bir pc kullanıcısı için hala oldukça karışık. @rabbitweed de deyinmiş bazen çok saçma...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
CONTAGIOUS 6 yıl
rabbitweed
Terminal den kurtulmadiklari surece gunluk isletim sistemi olamayacak malesef.

linux'u linux yapan o terminaldir ordan bütün sistemi yönetebilirsiniz,Donanımlardan tutunda bütün sistem yazılımlarına kadar.Windows sana bunu verebilirmu yada veriyormu? Sizler Windows 'un arkaplanda ne yaptığından bihaber facebook,crysis,call of duty takılın.Eğer Windows'u kurarken bir kere orda agree dediğiniz lisans sözleşmesini okusadınız ne demek istediğimi anlardınız. Konuyu fazla uzatmıyıcam demem oki eğer ben bilgisayarıma işletim sistemi kuruyorsam sistemimi nasıl yönetiyor kodlarında neler var bana tam esneklik sunuyormu yada benim sistemi yönetmemi sağlıyormu vede en önemlisi güvenlik sorunları varmı malum linux bütün dünyaya açık şekilde geliştiriliyor.Diğer sistemler kadar güvenlik sorunu yok. Kenimi kaptırmışım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seloxs 6 yıl
Bence windows sistemleri sadece oyunlar için var. Eğer şu linux sistemler oyunları oynatsın bence pek çok kullanıcı windows'u terk eder. Bu windows sistemlerine hiçbir zaman ram yetiremezsin, İşlemci hep ağır kalır. Ama linux çok farklı git p4 makineye kur yine performans alırsın. Firefox ile internet sayfalarında dolaşırken internet explorer yüz tane sana eklenti sorar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CONTAGIOUS 6 yıl
Ciddiyetsiz
ubuntu linux türevleri arasında en kullanıcı dostu olmasına rağmen sıradan bir pc kullanıcısı için hala oldukça karışık. @rabbitweed de deyinmiş bazen çok saçma bir şekilde terminal ile haşırneşir olmak zorunda kalıyorsunuz ki herkesin çamur attığı (ve nedense en yaygın) windows 98 hadi o da olmasın xp sonrası komut satırını açtırmadan iş götürüyor.kaldı ki siz bilgisayardan bir nebze anlıyor olabilirsiniz ama şöyle bir etrafınıza bakarsanız bilgisayardan anlamayan yığınla insan var. birçokları için de windows harici bir işletim sistemi olan pc koy önüne facebooka nasıl girecem bunla der. kaldı ki windowsun bir başlat butonunu kaldırması bile ne denli olay oldu. çünkü çoğu kullanıcı için windows = başlat butonu. adam butonu göremiyor ise başlat yok sayıyor. (kısmen yok da denebilir modern arayüz var)şimdi o kadar çok alışılan bir işletim sisteminde ufak değişiklikler bile olay oluyorsa kullanıcıların kalkıp windowstan aa ubuntu ne güzel hem beleş hem özgür yazılım diyerek geçmelerini beklemeyin. adam windowsa alışmıştır. ayrıca işin bir diğer boyutu. windows donanım üreticilerine yığınla destek, hibe, reklam yardımı, kampanyalar yaparak içine windows koydurtuyor. acaba piyasada kaç tane ubuntu kurulu pc satılıyor. hadi diyelim ki satılıyor (bir aralar vardı hatta) burada özgür yazılım diyenlerden kaç kişi gidip ubuntu kurulu bir dizüstü aldı? ya da alırdı? alsa bile ilk öncelikli düşünce pc fiyatına dahil olan windows lisans ücretinden yırtıp eve gidip ilk iş windows kurup crack yapmak değil mi? biraz dürüst olun lütfen.ubuntu iyidir. her çıkan sürümünü denedim. unity arayüzü ile gayet de sıvadılar anca toparlamaya uğraşıyorlar. sonuç olarak ubuntu şu an beleş olması ile sadece iyi bir alternatif. sıradan kullanıcı yazılımı hala olamadı.

Gnu zaten son kullanıcı için değildir.Amacı bu değildir.Tekelleşmiş windows ve apple için özgür bir alternatiftir.Hem zaten Ubuntu kullanışlı olsa ne yazar çevrenizdeki çoğ koyun windows'u oyun oynamak için kuruyor, Windows'daki oyun deneyimini hiçbir linux dağıtımında bulamazlar, Her 3 işletim sistemide (linux,apple,windows) ayrı kulvarlarda yarışıyor zaten.
Kim ne istiyorsa bu hayatta ona göre seçim yapıyor mesaa ben güvenlik ve özgürlükten yana olduğum için Linux'u tercih ederim, Arkadaşlarım çoğu oyun oynamak ve sosyal platformları girdikleri için Windows'u seçer, Gösterişciler window ve linux'un yaptığı şeyleri tam olarak yapamayan ben zengin görünmek istiyorum diğenlerde Apple'ı seçer.
Benim tercihin herzaman GNU/Linux'den yanadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
varol7 6 yıl
myunit i kurabilen var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl varol7
varol7

myunit i kurabilen var mı?

Ben kullanmıştım. Güzeldi. Şu an xp kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cennterr 6 yıl
adobe bir gün destek verir mi acaba linux a :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halil_Sav 6 yıl
şu kurumsal programlardada bir eğilim olsa çok güzel olur şuan bilgisayardan çok windows + office + exchance lisansına verdiğim para sistemin kendisinden fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesci_663 6 yıl
ubuntuya destek olmak için bile kurulur. maksat alternatifler çoğalsın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 6 yıl
Windows iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
can_66
DH Misafiri Merhabalar. Güvenlik ve sistem görselliğine önem veren biri olarak Linux sürülerinden (örn:ubuntu,mint, ...) hangisini önerirsiniz ? (forum sitelerinden baktığımda kimi ubuntuyu kimi minti öneriyor)
Mint de ubuntu tabanli bir dagitimdir ben cok kurcalama fırsatı bulamadim fakat kimi görsem linuxa yeni gecis yapmislar icin bunu oneriyor. Sen yine ikisine de usb live olarak deneyip hangisinin senin icin en uygun deneyerek kesfetmeni oneririm.

İlk olarak verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Bahsettiğiniz "usb live" araştırmam sonucu anladığım kadarı herhalde "virtual box" gibi bir sanallaştırma programı. Ve ekleyecek olursam Linux a yeni geçiş yapanlar için demişsiniz ; linux a yeni geçiş yapanlar acaba hangi yönü için önermektedirler onu merak ettim (bozma gibi bir düşünceyle yazılmamıştır , yanlış anlaşılmasın)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

can_66

DH Misafiri Merhabalar. Güvenlik ve sistem görselliğine önem veren biri olarak Linux sürülerinden (örn:ubuntu,mint, ...) hangisini önerirsiniz ? (forum sitelerinden baktığımda kimi ubuntuyu kimi minti öneriyor)
Mint de ubuntu tabanli bir dagitimdir ben cok kurcalama fırsatı bulamadim fakat kimi görsem linuxa yeni gecis yapmislar icin bunu oneriyor. Sen yine ikisine de usb live olarak deneyip hangisinin senin icin en uygun deneyerek kesfetmeni oneririm.


İlk olarak verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Bahsettiğiniz "usb live" araştırmam sonucu anladığım kadarı herhalde "virtual box" gibi bir sanallaştırma programı. Ve ekleyecek olursam Linux a yeni geçiş yapanlar için demişsiniz ; linux a yeni geçiş yapanlar acaba hangi yönü için önermektedirler onu merak ettim (bozma gibi bir düşünceyle yazılmamıştır , yanlış anlaşılmasın)

Windows benzerligi ,codecler ,flash gibi eklentilerin otomatik sornsuz kurulmasi ve ubuntu tabanli oldugu icin yaygin paket destegi var.usb live olayi sanal makine degil de usbden calisan sistem. Usb bellegin hizli ise gayet tatminkar. En azindan yukleyecegin seyin ne oldugunu az cok gorebiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
DH Misafiri

Merhabalar. Güvenlik ve sistem görselliğine önem veren biri olarak Linux sürülerinden (örn:ubuntu,mint, ...) hangisini önerirsiniz ? (forum sitelerinden baktığımda kimi ubuntuyu kimi minti öneriyor)


Mint de ubuntu tabanli bir dagitimdir ben cok kurcalama fırsatı bulamadim fakat kimi görsem linuxa yeni gecis yapmislar icin bunu oneriyor. Sen yine ikisine de usb live olarak deneyip hangisinin senin icin en uygun deneyerek kesfetmeni oneririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drdbre 6 yıl
alsa bile ilk öncelikli düşünce pc fiyatına dahil olan windows lisans ücretinden yırtıp eve gidip ilk iş windows kurup crack yapmak değil mi? biraz dürüst olun lütfen

Bu kısım hariç diğer konularda haklısın. Alışkanlık windowstan yana dersin mantıklıdır ama millet korsana alıştı dersin, bunda GNU/Linux dağıtımlarının bir suçu olmayacak kullanan kişilerde bir sıkıntı olmuş olacak değil mi? Yani bundan dolayı adamları neden yadırgayabiliriz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciddiyetsiz 6 yıl drdbre
drdbre

alsa bile ilk öncelikli düşünce pc fiyatına dahil olan windows lisans ücretinden yırtıp eve gidip ilk iş windows kurup crack yapmak değil mi? biraz dürüst olun lütfen

Bu kısım hariç diğer konularda haklısın. Alışkanlık windowstan yana dersin mantıklıdır ama millet korsana alıştı dersin, bunda GNU/Linux dağıtımlarının bir suçu olmayacak kullanan kişilerde bir sıkıntı olmuş olacak değil mi? Yani bundan dolayı adamları neden yadırgayabiliriz?

yanlış anlaşılma olmuş sanırım onu biraz düzelteyim. dikkat ederseniz "öncelikli düşünce" olarak ifade ettim. gözlemlediğim kadarı ile (linux pc bulmak zor ama free-dos'lar için) genel yöntem biraz daha ucuza alıp elinde lisans yoksa tabiki alışkanlıklarından dolayı crackli windows kurmak. ama örneğin benim elimde 2 tane windows 7, 1 tane de windows 8 lisansı var iken yeni pc alacak olsam niye aynı ürün için ekstra lisans ödeyeyim ki gider free-dos/linux bir makine alırım.

ancak şöyle de bir gerçek var ki ülkemiz henüz yazılım satın almaya alışık değil. bana windows 8'i lisanslı aldım diye keriz muamelesi yapan yığınla insan var. aynı şekilde oyun aldım diye... crack ne güne duruyor diyor adam. o zaman ben de türkçe oyunu çok beklersin diyorum. sonuç olarak bunlar kişisel tercihlerdir. sözlerim tabiki lisanslı yazılım kullananlar harici. hem ne olursa olsun hepimiz bir şekilde korsan yazılım kullanıyoruz. önemli olan bunu minimize edebilmek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar. Güvenlik ve sistem görselliğine önem veren biri olarak Linux sürülerinden (örn:ubuntu,mint, ...) hangisini önerirsiniz ? (forum sitelerinden baktığımda kimi ubuntuyu kimi minti öneriyor)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1554 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, download ve
2 etiket daha ubuntu linux
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 6. Ülker Çocuk Sinema Şenliği 2013 6 yıl Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim