Ubuntu işletim sistemli tablet bilgisayarın casus görüntüleri yayınlandı

Tablet bilgisayar arasındaki rekabete işletim sistemleri de dahil olabilir. Apple'ın iOS ve Google'ın Android çözümlerine ek olarak yeni yılda Microsoft Windows'un yeni bir ARM versiyonu ile birlikte Nokia-Intel'in MeeGo'su dahil olacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre pazar sadece bu dört işletim sistemiyle şekillenmeyecek. Linux dağıtımlarının en başarılısı olarak gösterilen Ubuntu'nun yeni bir tablet versiyonu da yolda. Ortaya çıkan görüntülere göre, bir süredir tablet versiyonu üzerinde çalışan Ubuntu ekibi önemli bir yol katetmişe beniyor. Aşılması gereken bazı hatalar olmasına karşın 10.10 Netbook sürümünü temel alan mevcut tablet versiyon için ilk izlenimlerin iyi olduğu belirtiliyor.

Ubuntu işletim sistemiyle birlikte kullanıldığı tablet bilgisayar hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan işlemciden güç alan tablette, 2GB RAM ve 32GB SSD'ye yer veriliyor. Çoklu dokunmatik desteği de sunan tablet bilgisayarın diğer detayları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ubuntu ekibi işletim sisteminin tablet versiyonu için henüz net bir tarih vermeseler de yeni yılın ilk aylarında rekabete dahil olmaları bekleniyor.