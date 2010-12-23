Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubuntu işletim sistemli tablet bilgisayarın casus görüntüleri yayınlandı

8 yıl
10,2b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ubuntu işletim sistemli tablet bilgisayarın casus görüntüleri yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Tablet bilgisayar arasındaki rekabete işletim sistemleri de dahil olabilir. Apple'ın iOS ve Google'ın Android çözümlerine ek olarak yeni yılda Microsoft Windows'un yeni bir ARM versiyonu ile birlikte Nokia-Intel'in MeeGo'su dahil olacak. Ancak gelen yeni bilgilere göre pazar sadece bu dört işletim sistemiyle şekillenmeyecek. Linux dağıtımlarının en başarılısı olarak gösterilen Ubuntu'nun yeni bir tablet versiyonu da yolda. Ortaya çıkan görüntülere göre, bir süredir tablet versiyonu üzerinde çalışan Ubuntu ekibi önemli bir yol katetmişe beniyor. Aşılması gereken bazı hatalar olmasına karşın 10.10 Netbook sürümünü temel alan mevcut tablet versiyon için ilk izlenimlerin iyi olduğu belirtiliyor.

Ubuntu işletim sistemiyle birlikte kullanıldığı tablet bilgisayar hakkında da biraz bilgi vermekte fayda var. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan işlemciden güç alan tablette, 2GB RAM ve 32GB SSD'ye yer veriliyor. Çoklu dokunmatik desteği de sunan tablet bilgisayarın diğer detayları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ubuntu ekibi işletim sisteminin tablet versiyonu için henüz net bir tarih vermeseler de yeni yılın ilk aylarında rekabete dahil olmaları bekleniyor.

Ubuntu işletim sistemli tablet bilgisayarın casus görüntüleri yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apokoc 8 yıl
işte bu ya bunu bekliyorduk :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
yok abi ubuntudan adam olmaz. hem ben koskoca şirketlerden degilde destegi garanti olmayan sorunu cok olan bir işletim sisteminimi tercih etcem tablet alırken? ubuntunun sadece profesyonel işlerde yeri var bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 8 yıl

DH Misafiri

yok abi ubuntudan adam olmaz. hem ben koskoca şirketlerden degilde destegi garanti olmayan sorunu cok olan bir işletim sisteminimi tercih etcem tablet alırken? ubuntunun sadece profesyonel işlerde yeri var bence


ubuntu ayni yukarida isimleri gecen meego ve android gibi linux cekirdegini kullaniyor. arayuz olarak da meego'da da kullanilan clutter kutuphaneleri ile olusturulmus unity'yi. sirf su haberdeki bilgilerden faydalanarak nokia, intel ve google gibi devlerin linux'e destek verdigini goruyoruz. ibm'den tut novell'e kadar bir dunya dolayli destegin yaninda ubuntu'nun arkasinda dolar milyarderi mark shuttleworth ve sirketi canonical var.
bir tablet bilgisayara isletim sistemini yerletirmeye ''curret'' etmek icin daha ne gerekiyor onun cevabini da senden bekliyoruz.

destegi olmadigini neye dayanarak idda ettigini aciklarsan biz de anlariz. herhalde su sayfayi shuttleworth yegenine yaptirmamistir

shop.canonical.com/...

bir de acaba hangi tablet bilgisayarda denedin de ne tur sorunlar tespit ettin cok merak ediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 8 yıl
ubuntu netbook sürümünün hantallığını düzeltebilirse çok iyi bir alternatif olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 8 yıl
sonunda
oyuncak degil de gercek bir bilgisayar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl A4 Tech X7 XG-760 Kablosuz Fare video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim