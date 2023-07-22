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    Dark web nedir? Deepweb ötesi Darkweb giriş yapma

    İnternetin karanlık bölümü olarak bilinen Dark web nedir, nasıl girilir merak edenler buraya! İşte Deepweb ve Darkweb giriş hakkında bilmeniz gerekenler:        
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    Hemen her şey ve herkes hakkında bilgi tutan en büyük küresel sistem olan internet, katmanlar halindedir. Google ve diğer arama motorlarının size gösterdiği, her gün girip çıktığınız web siteleri genel tabirle surface web dışında internetin görünmeyen kısmı (deepweb) ve dip seviyesi diyebileceğimiz, en karanlık katman olan darkweb vardır. Peki, dark web nedir, güvenli şekilde nasıl girilir? Dark web ve deepweb hakkında her şey burada.

    Dark web nedir ⚫️

    darkweb nedir Tam Boyutta Gör
    Darkweb ne demek; Dark web, Tor tarayıcı gibi özel yazılımlarla erişilebilen, internetteki gizli içeriklerdir. Darkweb, arama motorları tarafından indekslenmeyen internetteki tüm içerikler olan deepweb’in bir alt katmanıdır.

    Dark web içerikleri, hem arama motorları tarafından dizine eklenmeyen hem de yalnızca Tor gibi trayıcı veya belli ağ yapılandırmalarıyla erişilebilen, internetin bir parçası olan karanlık ağda bulunur. Bu içeriklere güvenle erişmek için sizi anonim tutan özel yazılımları kullanmanız gerekir. Karanlık ağ, şifreleme youyla iletişimi gizli tutarak ve çevrimiçi içerikleri birden fazla web sunucusu üzerinden yönlendirerek anonimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

    Dark web dünyası nedir, içinde ne var? Dark webden suç faaliyeti yatağı olarak söz edilir. Geçmiş araştırmalara baktığımızda binlerce aktif dark web sitesinde içeriklerin çoğunluğunda yasa dışı materyaller bulunurken, önemli bir kısmı işletmelere potansiyel olarak zarar veriyor. Peki, Dark webde neler satılıyor? Kredi kartı numaraları, banka kartları, her türlü madde, silah, sahte para, çalınan abonelik bilgileri, ele geçirilen Netflix hesapları ve başkalarının bilgisayarına girmenize yardımcı olacak yazılımlar ve fazlası satışa sunuluyor. Ancak dark webdeki her şey yasadışı değil. Karanlık ağın legal yüzü de var. Örneğin; Tor’un Facebook’u olarak tanımlanan bir sosyal ağ dolan BlackBook’a üye olabilirsiniz.

    Dark web giriş nasıl yapılır 💻

    darkweb giriş yapma Tam Boyutta Gör
    Dark web’e nasıl girilir? Dark webe giriş yapmanın en güvenli ve hızlı yolu Tor tarayıcıyı indirip yüklemektir. Tor tarayıcı üzerinden darkwebdeki .onion alan adı dahil istediğiniz bir web sitesine girebilirsiniz. Dark webe girmenin en güvenli yolu Tor ağıdır diyebiliriz. Daha fazla güvenlik için VPN’e bağlanıp ardından Tor’u kullanabilirsiniz.

    Dark webe hangi tarayıcıdan girilir? Tor Browser. Tor tarayıcı, trafiğinizi şifrelenmiş Tor ağı üzerinden yönlendiren ücretsiz bir tarayıcıdır. Tor Browser’ı resmî Tor Project sitesinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tor Browser ile .onion alan adlı dark web sitelerine kolayca erişebilirsiniz ancak dikkatli olmanızda fayda var. Darkwebde birçok dolandırıcılık vardır. Dark web üzerinden iletişim kurarken veya alışveriş yaparken şifreli ve anonim e-posta adresleri kullanın ve anonim bir kripto para birimi cüzdanıyla ödeme yapın. Dark web’e girmeden önce bilgisayarınıza bir antivirüs programı yüklemenizde fayda var.

    Darkwebde gezinmek normal internette gezinmek kadar basit değildir. Google Chrome, Firefox, Safari veya başka bir popüler web tarayıcıdan darkweb’e giremezsiniz. İnternetin karanlık yüzü olan darkweb’e erişebilmeniz için Tor Browser’ı kullanmanız gerekir. Ayrıca Google, Yandex gibi surface web arama motorlarını kullanarak dark webe erişemezsiniz. DuckDuckGo, karanlık ağdaki sayfaları dizine ekler ve Tor tarayıcı aracılığıyla açmanızı sağlar. Yalnızca DuckDuckGo değil, Not Evil, Torch, Haystack, Ahmia’yı da arama motoru olarak kullanabilirsiniz. The Hidden Wiki, darkweb’in wikipediası olarak düşünülebilir.

    Darkweb'e girmek yasal mı 🧐

    dark webe girmek suç mu Tam Boyutta Gör
    Dark web’e girmek ve gezinmek tamamen yasaldır. Darkweb, yaygın olarak yasa dışı faaliyetlerle (uyuşturucu, kara para aklama, çalınan kimlik bilgilerinin ticareti gibi) ilişkilendirilir. Mafya faaliyetleri, kiralık katil eylemleri, şantaj, silah anlaşmaları gibi şiddet içeren faaliyetlerin gerçekleştiği pazar yerinin de yer aldığı bir yeraltı dünyasıdır. Ancak, tüm dark web etkinlikleri yasa dışı veya illegal değildir.

    Facebook’un karanlık ağ üzerinden erişilebilen bir sitesi olduğunu veya Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’ın darkwebde bir sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Dolayısıyla dark web’e girmek, darkweb kullanmak suç mu? sorusuna net bir yanıt vermek güç. Hangi dark web sitesine girdiğinize, karanlık ağda ne yaptığınıza bağlı olarak değişir.

    Dark web güvenli mi ⚠️

    dark webe girmek güvenli mi Tam Boyutta Gör
    Dark web tehlikeli mi? Dark web, hackerlar ve diğer siber suçlular için ortak toplanma yeridir. Dark webde herkesin dilediği bir tarayıcıdan kolayca erişebildiği internet yüzeyindeki düzenlemeler olmadığından tehlike vardır. Dark webde gezindiğinizde cihazınıza virüs, kötü amaçlı yazılım, truva atı, fidye yazılımı veya başka bir zararlının bulaşma ihtimali çok daha yüksektir. Güvenli web siteleri karanlık web sitelerinden ayırt etmek zor ve dolandırılmak çok daha kolaydır.

    Dark web siteleri nasıl ortaya çıktı? 🌐

    darkweb siteleri nasıl çıktı Tam Boyutta Gör
    2000 yılında Freenet’in çıkmasıyla darkweb ortaya çıktı. İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde öğrenci olan Ian Clarke’ın tez projesi olan Freenet, anonim olarak iletişim kurmanın, dosya alışverişinde bulunmanın ve online etkileşimde bulunmanın bir yolu olarak tasarlandı. 2002 yılında ABD Donanma Araştırma Laboratuvarı tarafından desteklenen araştırmacılar Tor ağını kurup yayınladığında dark web önemli ölçüde büyüdü. O zamanlar internette insanları takip etmek kolayken isimsiz kalmak zordu. Tor ağı, dünyanın dört bir yanındaki siyasi muhalifler ve Amerikan istihbarat görevlileri için güvenli iletişim kanalları açmak için oluşturuldu.

    Daha sonra Tor’un temel kodu ücretsiz lisans altında yayınlandı ve Tor Projesi adında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kuruldu. 2008’de herkesin dark web’e girmesini kolaylaştıran Tor Browser çıktı.

    2011’de Ross William Ulbricht, dark net pazarı sitesi Silk Road’u kurdu. Site, anonimlik için Tor’u, para birimi olarak bitcoin kullandı. Yasadışı ürünlerin ticareti döndüğü site, 2013’te kurucusunun tutuklanmasıyla birlikte kapandı.

    Deepweb nedir 🔍

    deep web nedir Tam Boyutta Gör
    Deep web ne demek? Deepweb, internetin Google, Yandex, Bing gibi standart arama motorlarıyla tam olarak erişilemeyen bölümleri için kullanılan bir terimdir. Derin web içerikleri, arama motorları tarafından indekslenmeyen sayfaları, ödeme duvarlı siteler, gizli veritabanları ve dark web olabilir.

    Her arama motoru interneti taramak ve bulduğu yeni içerikleri arama motorunun dizinine eklemek için botları kullanır. Derin ağın ne kadar büyük olduğu bilinmemekle birlikte birçok uzmana göre arama motorlarıyla internetin %1’lik kısmına bile erişemiyoruz. Deepweb içerikleri çoğunlukla yasaldır ve suç teşkil eden unsurlara rastlamazsınız. Derin webde e-posta mesajları, sohbet mesajları, sosyal medya sitelerindeki gizli içerikler, kredi kartı ekstreleri, sağlık kayıtları, internet üzerinden şu veya bu şekilde erişilebilen diğer içerikler yer alır. Abonelik gerektiren haber makaleleri veya eğitim içerikli siteler gibi ödeme duvarlı siteler arama motoru botlarından engellenir. Netflix de botlar tarafından taranmaz.

    Deep web de bir bakıma gizlidir ancak zararsız sitelere ev sahipliği yapar. Parolayla korunan e-posta hesapları, kuruluşlar tarafından yürütülen intranetler, online banka hesabı sayfaları, devlet veritabanları, kullanıcı adı ve şifre girilmesi gereken gizli siteler, derin ağın parçasıdır.

    İnternet, 24 saat boyunca aktif milyonlarca web sayfası, veri tabanı ve sunucuyla oldukça büyük bir dünya. Ancak, Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarını kullanarak internetin görünen ufak bir kısmına erişebiliyoruz. İnternetin görünmeyen kısımları için kullanılan iki terim var; Deep web ve Darkweb. Özellikle Dark web, internetin karanlık yüzü olarak anılıyor. Peki, darkweb’e giriş nasıl yapılıyor? Darkweb hakkında her şey burada!

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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