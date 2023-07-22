Dark web nedir? Deepweb ötesi Darkweb giriş yapma

- Dark web nedir ⚫️
- Dark web giriş nasıl yapılır 💻
- Darkweb'e girmek yasal mı 🧐
- Dark web güvenli mi ⚠️
- Dark web siteleri nasıl ortaya çıktı? 🌐
- Deepweb nedir 🔍
- Yorumlar
Hemen her şey ve herkes hakkında bilgi tutan en büyük küresel sistem olan internet, katmanlar halindedir. Google ve diğer arama motorlarının size gösterdiği, her gün girip çıktığınız web siteleri genel tabirle surface web dışında internetin görünmeyen kısmı (deepweb) ve dip seviyesi diyebileceğimiz, en karanlık katman olan darkweb vardır. Peki, dark web nedir, güvenli şekilde nasıl girilir? Dark web ve deepweb hakkında her şey burada.
Dark web nedir ⚫️
Dark web içerikleri, hem arama motorları tarafından dizine eklenmeyen hem de yalnızca Tor gibi trayıcı veya belli ağ yapılandırmalarıyla erişilebilen, internetin bir parçası olan karanlık ağda bulunur. Bu içeriklere güvenle erişmek için sizi anonim tutan özel yazılımları kullanmanız gerekir. Karanlık ağ, şifreleme youyla iletişimi gizli tutarak ve çevrimiçi içerikleri birden fazla web sunucusu üzerinden yönlendirerek anonimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dark web dünyası nedir, içinde ne var? Dark webden suç faaliyeti yatağı olarak söz edilir. Geçmiş araştırmalara baktığımızda binlerce aktif dark web sitesinde içeriklerin çoğunluğunda yasa dışı materyaller bulunurken, önemli bir kısmı işletmelere potansiyel olarak zarar veriyor. Peki, Dark webde neler satılıyor? Kredi kartı numaraları, banka kartları, her türlü madde, silah, sahte para, çalınan abonelik bilgileri, ele geçirilen Netflix hesapları ve başkalarının bilgisayarına girmenize yardımcı olacak yazılımlar ve fazlası satışa sunuluyor. Ancak dark webdeki her şey yasadışı değil. Karanlık ağın legal yüzü de var. Örneğin; Tor’un Facebook’u olarak tanımlanan bir sosyal ağ dolan BlackBook’a üye olabilirsiniz.
Dark web giriş nasıl yapılır 💻
Dark webe hangi tarayıcıdan girilir? Tor Browser. Tor tarayıcı, trafiğinizi şifrelenmiş Tor ağı üzerinden yönlendiren ücretsiz bir tarayıcıdır. Tor Browser’ı resmî Tor Project sitesinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tor Browser ile .onion alan adlı dark web sitelerine kolayca erişebilirsiniz ancak dikkatli olmanızda fayda var. Darkwebde birçok dolandırıcılık vardır. Dark web üzerinden iletişim kurarken veya alışveriş yaparken şifreli ve anonim e-posta adresleri kullanın ve anonim bir kripto para birimi cüzdanıyla ödeme yapın. Dark web’e girmeden önce bilgisayarınıza bir antivirüs programı yüklemenizde fayda var.
Darkwebde gezinmek normal internette gezinmek kadar basit değildir. Google Chrome, Firefox, Safari veya başka bir popüler web tarayıcıdan darkweb’e giremezsiniz. İnternetin karanlık yüzü olan darkweb’e erişebilmeniz için Tor Browser’ı kullanmanız gerekir. Ayrıca Google, Yandex gibi surface web arama motorlarını kullanarak dark webe erişemezsiniz. DuckDuckGo, karanlık ağdaki sayfaları dizine ekler ve Tor tarayıcı aracılığıyla açmanızı sağlar. Yalnızca DuckDuckGo değil, Not Evil, Torch, Haystack, Ahmia’yı da arama motoru olarak kullanabilirsiniz. The Hidden Wiki, darkweb’in wikipediası olarak düşünülebilir.
Darkweb'e girmek yasal mı 🧐
Facebook’un karanlık ağ üzerinden erişilebilen bir sitesi olduğunu veya Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times’ın darkwebde bir sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Dolayısıyla dark web’e girmek, darkweb kullanmak suç mu? sorusuna net bir yanıt vermek güç. Hangi dark web sitesine girdiğinize, karanlık ağda ne yaptığınıza bağlı olarak değişir.
Dark web güvenli mi ⚠️
Dark web siteleri nasıl ortaya çıktı? 🌐
Daha sonra Tor’un temel kodu ücretsiz lisans altında yayınlandı ve Tor Projesi adında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kuruldu. 2008’de herkesin dark web’e girmesini kolaylaştıran Tor Browser çıktı.
2011’de Ross William Ulbricht, dark net pazarı sitesi Silk Road’u kurdu. Site, anonimlik için Tor’u, para birimi olarak bitcoin kullandı. Yasadışı ürünlerin ticareti döndüğü site, 2013’te kurucusunun tutuklanmasıyla birlikte kapandı.
Deepweb nedir 🔍
Her arama motoru interneti taramak ve bulduğu yeni içerikleri arama motorunun dizinine eklemek için botları kullanır. Derin ağın ne kadar büyük olduğu bilinmemekle birlikte birçok uzmana göre arama motorlarıyla internetin %1’lik kısmına bile erişemiyoruz. Deepweb içerikleri çoğunlukla yasaldır ve suç teşkil eden unsurlara rastlamazsınız. Derin webde e-posta mesajları, sohbet mesajları, sosyal medya sitelerindeki gizli içerikler, kredi kartı ekstreleri, sağlık kayıtları, internet üzerinden şu veya bu şekilde erişilebilen diğer içerikler yer alır. Abonelik gerektiren haber makaleleri veya eğitim içerikli siteler gibi ödeme duvarlı siteler arama motoru botlarından engellenir. Netflix de botlar tarafından taranmaz.
Deep web de bir bakıma gizlidir ancak zararsız sitelere ev sahipliği yapar. Parolayla korunan e-posta hesapları, kuruluşlar tarafından yürütülen intranetler, online banka hesabı sayfaları, devlet veritabanları, kullanıcı adı ve şifre girilmesi gereken gizli siteler, derin ağın parçasıdır.
İnternet, 24 saat boyunca aktif milyonlarca web sayfası, veri tabanı ve sunucuyla oldukça büyük bir dünya. Ancak, Google, Yandex, Bing gibi arama motorlarını kullanarak internetin görünen ufak bir kısmına erişebiliyoruz. İnternetin görünmeyen kısımları için kullanılan iki terim var; Deep web ve Darkweb. Özellikle Dark web, internetin karanlık yüzü olarak anılıyor. Peki, darkweb’e giriş nasıl yapılıyor? Darkweb hakkında her şey burada!Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)