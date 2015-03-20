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Üç boyutlu yazıcılara özel bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS duyuruldu

4 yıl
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İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Üç boyutlu yazıcılara özel bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS duyuruldu
 
Son yılların hem bireysel hem de ticari tarafta en çok dikkat çeken ve merak uyandıran yenilikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, artık bulut tabanlı çalışma gösterebilen özel bir işletim sistemine de sahip.
Üç boyutlu yazıcılar için özel olarak hazırlanan 3DPrinterOS, bulut tabanında internet üzerinden çalışma gösteriyor ve üç boyutlu yazıcı sahibi şanslı kişilerin farklı tasarımları yönetmesine, üç boyutlu olarak görüntülemesine, "Magic Fix" uygulamasıyla hazırlanan tasarımların otomatik olarak üç boyutlu baskıya uygun hale getirilmesine ve destek verilen CAD, STL, AMF, PLY, OBJ, STL ve Gcode formatındaki dosyaların paylaşılmasına imkan tanıyor. Geliştirdikleri işletim sistemiyle bütün seviyeden kullanıcılar için standart bir arayüz oluşturdukları ve bu arayüzü basit araçlar ile donattıklarını söyleyen CEO John Dogru, artık üç boyutlu yazıcı sahibi herkesin 3DPrinterOS platformuna bağlanarak çalışma gösterebileceğini belirtiyor. Birden fazla üç boyutlu yazıcıya sahip şirketlerin bu cihazlarını tek bir ortamdan yönetmesi gibi verimliliği arttırıcı bir özelliği de bulunan 3DPrinterOS, yerleştirilecek kamera üzerinde baskı sürecini canlı olarak gözler önüne serebiliyor ve ayrıntılı istatistikler sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak kullanılabilen ve buradan ulaşılabilen bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS, şimdilik aşağıda yer alan üç boyutlu yazıcı modellerine aktif olarak destek veriyor.
Üç boyutlu yazıcılara özel bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS duyuruldu
 
  • BEETHEFIRST
  • BQ Prusa i3 Hephestos
  • BQ Witbox 3D Printer
  • German RepRap NEO
  • German RepRap PRotos
  • German RepRap X400
  • Kossel Mini
  • Makerbot Replicator 2
  • Makerbot Replicator 2x
  • MendelMax 1.5
  • MendelMax 2.0
  • MendelMax 2.5
  • MendelMax 3.0
  • MendelMax Pro
  • Prusa i3
  • Prusa Mendel
  • re:3d Gigabot
  • Renkforce RF1000
  • RepRap Mendel
  • RepRap Mendel90
  • RepRapPro Mendel
  • RepRapPro Ormerod
  • Rigidbot
  • Rigidbot
  • Rostock MAX
  • Ultimaker 1
  • Ultimaker 2
  • Wanhao Duplicator 4
  • Wanhao Duplicator 4
  • Wanhao Duplicator 4S
  • Wanhao Duplicator 4X
  • Wanhao Duplicator 5
  • Xplorer 3D Pro
  • Xplorer 3D Pro
  • Zmorph 3D 
Üç boyutlu yazıcılara özel bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS duyuruldu


http://3dprintingindustry.com/2015/03/19/3dprinteros-officially-launches-with-cloud-3d-printing-apps-more/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
korsanzeki168 4 yıl
kompozit malzeme kullana biliyorsa a380 yapılabilir ama onun içinde sağlam 1500 yüksek mühendis lazım gerçek mühendis bizdeki kaldırım mühendisinden değil harbi
3 yıllık bir çalışmayla yazılacak dosyalar hazırlanabilir...
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