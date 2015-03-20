Üç boyutlu yazıcılara özel bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS duyuruldu

Son yılların hem bireysel hem de ticari tarafta en çok dikkat çeken ve merak uyandıran yenilikleri arasında yer alan üç boyutlu yazıcılar, artık bulut tabanlı çalışma gösterebilen özel bir işletim sistemine de sahip.

Üç boyutlu yazıcılar için özel olarak hazırlanan 3DPrinterOS, bulut tabanında internet üzerinden çalışma gösteriyor ve üç boyutlu yazıcı sahibi şanslı kişilerin farklı tasarımları yönetmesine, üç boyutlu olarak görüntülemesine, "Magic Fix" uygulamasıyla hazırlanan tasarımların otomatik olarak üç boyutlu baskıya uygun hale getirilmesine ve destek verilen CAD, STL, AMF, PLY, OBJ, STL ve Gcode formatındaki dosyaların paylaşılmasına imkan tanıyor. Geliştirdikleri işletim sistemiyle bütün seviyeden kullanıcılar için standart bir arayüz oluşturdukları ve bu arayüzü basit araçlar ile donattıklarını söyleyen CEO John Dogru, artık üç boyutlu yazıcı sahibi herkesin 3DPrinterOS platformuna bağlanarak çalışma gösterebileceğini belirtiyor. Birden fazla üç boyutlu yazıcıya sahip şirketlerin bu cihazlarını tek bir ortamdan yönetmesi gibi verimliliği arttırıcı bir özelliği de bulunan 3DPrinterOS, yerleştirilecek kamera üzerinde baskı sürecini canlı olarak gözler önüne serebiliyor ve ayrıntılı istatistikler sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen ve buradan ulaşılabilen bulut tabanlı işletim sistemi 3DPrinterOS, şimdilik aşağıda yer alan üç boyutlu yazıcı modellerine aktif olarak destek veriyor.

BEETHEFIRST

BQ Prusa i3 Hephestos

BQ Witbox 3D Printer

German RepRap NEO

German RepRap PRotos

German RepRap X400

Kossel Mini

Makerbot Replicator 2

Makerbot Replicator 2x

MendelMax 1.5

MendelMax 2.0

MendelMax 2.5

MendelMax 3.0

MendelMax Pro

Prusa i3

Prusa Mendel

re:3d Gigabot

Renkforce RF1000

RepRap Mendel

RepRap Mendel90

RepRapPro Mendel

RepRapPro Ormerod

Rigidbot

Rigidbot

Rostock MAX

Ultimaker 1

Ultimaker 2

Wanhao Duplicator 4

Wanhao Duplicator 4

Wanhao Duplicator 4S

Wanhao Duplicator 4X

Wanhao Duplicator 5

Xplorer 3D Pro

Xplorer 3D Pro

Zmorph 3D



http://3dprintingindustry.com/2015/03/19/3dprinteros-officially-launches-with-cloud-3d-printing-apps-more/