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YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor

Favori YouTube kanallarınıza eklenen her video için bildirimleri açık hale getirdiyseniz, YouTube Android sürümü yakın zamanda size faydalı bir seçenek daha sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube bildirimlerine

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, Android uygulamasına yeni bir "Daha Sonra İzle" özelliği ekledi.
Kısa süre içerisinde herkesin kullanmaya başlayacağı belirtilen bu yeni özellik, kişilerin favori YouTube kanallarından gelen video bildirimleri üzerinde çalışma gösteriyor ve kişiler artık direkt olarak bildirim üzerinden videoyu daha sonra izlemek üzerine işaretleyebiliyor. Böylece o videoyu anlık olarak izleme şansınız yoksa sonrası için kayıt altına alabiliyor ya da uzun süredir yer alan ayar seçeneğiyle bildirimi kapatabiliyorsunuz.
Birçok kişinin oldukça işine yaracak bu faydalı özelliğin çok geçmeden dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.
 

http://thenextweb.com/google/2016/01/29/youtube-now-lets-you-watch-later-directly-from-the-notification-bar-on-android/ Yorum Yaz
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mahsur kalan adam 3 yıl en beğenilen
Şu youtubeta bi yorum özelliği çok saçma kim önce yazmış kim sonra yazmış belli değil
Videoyu açmadan yorumlara bakamıyoruz oda sıkıntı
Birde popup pencere özelliği getirseler süper olacak
Şu youtubeta bi yorum özelliği çok saçma kim önce yazmış kim sonra yazmış belli değilVideoyu açmadan yorumlara bakamıyoruz oda sıkıntıBirde popup p...
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eozenir 3 yıl
tt175 ekran görüntüsü gibi geldi.zaten o cihazı kullanıyorum
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mahsur kalan adam 3 yıl en beğenilen
Şu youtubeta bi yorum özelliği çok saçma kim önce yazmış kim sonra yazmış belli değil
Videoyu açmadan yorumlara bakamıyoruz oda sıkıntı
Birde popup pencere özelliği getirseler süper olacak
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Ersin ÇAKI 3 yıl
iOS için nerde?
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