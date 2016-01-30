YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, Android uygulamasına yeni bir "Daha Sonra İzle" özelliği ekledi.

Kısa süre içerisinde herkesin kullanmaya başlayacağı belirtilen bu yeni özellik, kişilerin favori YouTube kanallarından gelen video bildirimleri üzerinde çalışma gösteriyor ve kişiler artık direkt olarak bildirim üzerinden videoyu daha sonra izlemek üzerine işaretleyebiliyor. Böylece o videoyu anlık olarak izleme şansınız yoksa sonrası için kayıt altına alabiliyor ya da uzun süredir yer alan ayar seçeneğiyle bildirimi kapatabiliyorsunuz.

Birçok kişinin oldukça işine yaracak bu faydalı özelliğin çok geçmeden dünya çapında kullanıma sunulması bekleniyor.

http://thenextweb.com/google/2016/01/29/youtube-now-lets-you-watch-later-directly-from-the-notification-bar-on-android/