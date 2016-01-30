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Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen

Popüler bağış platformu Kickstarter, bağımsız geliştiricilerin teknolojik cihazlarına destek aramaya devam ediyor. Sitenin en yeni konuğu DreamScreen, Ambilight teknolojisini her televizyona getiriyor
3 yıl
9,9b
1
16
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen

Philips'in uzun zamandır hayatımızda yer alan ve video incelemesinde burada yer verdiğimiz son haliyle çok daha etkili görünen teknolojisi Ambilight, bildiğiniz üzere televizyondaki görüntüye göre ortamın aydınlatılmasını sağlıyor ve bu sayede özellikle karanlık ortamlarda harika bir deneyim elde edilebiliyor. Kickstarter'ı ziyaret eden "DreamScreen" ise bu süreci tüm televizyonlara getiriyor.
DreamScreen, Kicstarter'da gördüğümüz önceki benzerlerinden farklı olarak HDMI portu olan tüm televizyon modellerine bağlanabiliyor ve ara bağlantı ile "Wii, Xbox One, PlayStation, Roku, DVD / Bluray Oynatıcı, Apple TV, Google Chromecast ve Fire TV Stcik" gibi cihazlarla aktif olarak çalışma gösterebiliyor. Televizyon gövdesinin arkasına konumlandırılan RBG LED ışıklarıyla dijital sinyalden aldığı renk bilgilerini ortama aktaran ve bunu belirtildiği kadarıyla saniyede 60 kare hızında (Özellikle oyun konsolları önemli bir detay) yapabilen DreamScreen, böylelikle gecikme olmadan inanılmaz etkili bir aydınlatma gerçekleştirebiliyor.
Bünyesinde müzik ile ortam modları yer alan DreamScreen, müzik modunda LED aydınlatma sistemini müziğe uyumlu hale getiriyor, ortam modunda ise bütün kontrolü kullanıcıya bırakıyor. Özel bir iOS ile Android uygulaması bulunan cihaz, bu uygulama üzerinden her türlü ışık rengini sürekli olarak ortama verebiliyor ya da örneğin sadece üst ve alt ışık yansın şeklinde ayarlamalar yapabiliyor.
 
Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen
Proje sayfasında yer alan bilgilere göre ekran ile duvar arasında oluşan aşırı kontrast farkını önleyen ve bu nedenle göz sağlığına büyük oranda katkı sağlayabilen DreamScreen, 35 ila 45-inç arasında 12 LED, 45 ila 65-inç arasında 18 LED, 65 ila 85-inç arasında ise 24 adet kendinden yapışkanlı LED şerit ile maksimum seviyede aydınlatma gerçekleştirebiliyor. Çalışmak için herhangi bir bilgisayara, yazılım güncellemesine ya da yazılıma ihtiyaç duymadan ürün, proje hedefi doğrultusunda akıllı saat kontrolünü de kullanıcısına sunabiliyor.
Kickstarter üzerinde konan 25 bin dolar hedefin bitimine 20 gün kala 216 bin dolarlık kesimini toplamayı başaran DreamScreen, yapılacak en az 75$ bağış ile 2016 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/237916976/dreamscreen-smart-led-backlighting-for-any-hdmi-tv/description Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Haziranda çinden 20 dolara alırız
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DH Misafiri 2 ay
ve çinden 20 dolara artık var.
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Baxı 3 ay
200 usd üstünde fiyatı . Enteresan düşmesi lazımken fiyatı yükseldikçe yükselmiş :(
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webhaluk 1 yıl
Aradan 18 ay gecmiş hala çinden alamıyoruz :))
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MMistanbul 1 yıl
270 dolar şu anda. Kafayı yemiş bunlar. Çok sürmez bu proje kilidi vururlar kapıya.
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senersongur 3 yıl
Yakında aliexpress'de 10-15 dolar arasına satılır.
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altu1656 3 yıl
Daha önce pc monitörleri için yapılmıştı. Şu an satışına kendi sitesinden devam ediyor.
flytron.com/...
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cgdincer 3 yıl
tazeleme hızı açıklanmadan alınması taraftarı değilim. gözü daha az yorması yerine flicker yaparak çekilmez olabilir. bekleyip göreceğiz.
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sezar61 3 yıl
philipse göre daha sönük kalıyor görüntülerden bu anlaşılıyor ama evde kullanmak lazım tabiki
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volcano2K 3 yıl
Şuan 75 ve 99 dolarlıklar birmiş zaten.. Onlar ilk sipariş fiyatıymış şuan aynı ürün 125 dolar.
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arel.gr 3 yıl
guzel, etkileyici bi urun !
yinede showroom 'da gozle gormeden alinmaz.
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