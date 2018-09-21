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Uluslararası arenada kripto para | Kripto Para Dünyası

8 ay
10,2b
1
kripto para
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Son dönemde uluslararası ticarette kullanılması öngörülen ve Rusya, Türkiye, İran gibi bölge ülkelerinin resmi makamlarınca da dile getirilen kripto paraların son 1 haftasını değerlendirdiğimiz Kripto

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