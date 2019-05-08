Urbanears Rålis tanıtıldı: Firmadan ilk Bluetooth hoparlör

Kulaklıklar ve ev hoparlörleri konusunda uzun zamandır çalışan Urbanears, Rålis ile kişisel Bluetooth hoparlör alanına da giriyor.

199 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Rålis, firmanın diğer ürünlerinde de bulunan minimalist fakat pastel tasarım algısını sürdürüyor. Kendi gücünü dâhili bataryasından alan hoparlör, üzerindeki USB-A portuyla diğer cihazları da şarj edebiliyor. Bugün satışa sunulan vefiyat etiketine sahip olan Rålis, firmanın diğer ürünlerinde de bulunan minimalist fakat pastel tasarım algısını sürdürüyor. Kendi gücünü dâhili bataryasından alan hoparlör, üzerindeki USB-A portuyla diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Cihazın pilinin boyutuyla ilgili teknik detay bulunmasa da firmanın iddiasına göre 20 saatten fazla dinleme deneyimi sunulacak.

Bluetooth 5.0 destekli Rålis, iki telefonun aynı anda cihaza bağlanmasına izin veriyor. Üçüncü bir cihaz ise istenirse 3,5mm jaktan takılabiliyor. IPX2 suya dayanıklılık sertifikası olan cihaz su sıçramalarında zarar görmüyor fakat yine de havuza atmamakta fayda var.

https://www.urbanears.com/tr/en/ralis.html

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