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Urbanears Rålis tanıtıldı: Firmadan ilk Bluetooth hoparlör

Urbanears'ın kablosuz hoparlör alanına ilk girişi olan Rålis, Marshall'ın ürünüyle çok büyük yakınlık sergiliyor. Cihaz sade bir tasarıma ve 199 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
1 hf.
1,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Kulaklıklar ve ev hoparlörleri konusunda uzun zamandır çalışan Urbanears, Rålis ile kişisel Bluetooth hoparlör alanına da giriyor. 
Bugün satışa sunulan ve 199 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Rålis, firmanın diğer ürünlerinde de bulunan minimalist fakat pastel tasarım algısını sürdürüyor. Kendi gücünü dâhili bataryasından alan hoparlör, üzerindeki USB-A portuyla diğer cihazları da şarj edebiliyor.
Cihazın pilinin boyutuyla ilgili teknik detay bulunmasa da firmanın iddiasına göre 20 saatten fazla dinleme deneyimi sunulacak.
Bluetooth 5.0 destekli Rålis, iki telefonun aynı anda cihaza bağlanmasına izin veriyor. Üçüncü bir cihaz ise istenirse 3,5mm jaktan takılabiliyor. IPX2 suya dayanıklılık sertifikası olan cihaz su sıçramalarında zarar görmüyor fakat yine de havuza atmamakta fayda var.
Tasarımın da ötesinde donanım olarak da yeni tanıtılan Marshall Stockwell II Bluetooth hoparlörlere benzeyen Rålis, aynı üst firmadan çıkıyor: Zound Industries.

https://www.urbanears.com/tr/en/ralis.html Yorum Yaz
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