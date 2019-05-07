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Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google’ın uygun fiyat odaklı telefon çözümleri olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı. Google I/O etkinliğinde resmiyet kazanan modellerin tüm detayları haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Google Pixel akıllı telefonlar düzenli güncellemeleri sayesinde başta geliştiriciler olmak üzere birçok kişi tarafından beğeni kazanıyor. Ancak fiyatına kıyasla, donanım tarafında diğer üreticilerin amiral gemi modellerini yakalayabildiğini söyleyemeyiz. Uygun fiyatlı bir seri ile Google deneyimini herkese sunmak isteyen firma, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini Google I/O 2019 etkinliğinde tanıttı.

Pixel 3a özellikleri

Google Pixel 3a geçtiğimiz senenin Pixel modelleriyle birebir aynı tasarım anlayışıyla geliyor. Ön tarafta çerçeve kalınlığı günümüz modellerine kıyasla bir hayli fazla olan ekran bulunuyor. 5.6 inç boyutundaki ekran 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde. OLED panel olduğundan dolayı her zaman açık ekran gibi özellikleri kullanıcılara sunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde kamera tarafı parlak, alt tarafı ise mat bir kapak bizleri karşılıyor. Daha önce belirttiğimiz gibi geçmiş Pixel modelleri ile ayırt etmek oldukça zor. Ancak fiyat düşünülerek cam yerine plastik (polikarbon) gövde ile geldiğini belirtelim. Tüm bu tasarım detayları 151.3 x 70.1 x 8.2 mm boyutlarında ve 147 gram ağırlığında cihazı bir araya getirmiş oluyor.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Pixel 3a’nın performansına baktığımızda ilk olarak Snapdragon 670 yonga seti karşımıza çıkıyor. Adreno 615 grafik biriminin eşlik ettiği bu yonga seti günlük kullanımda çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelen cihazın bataryası 3000 mAh boyutunda. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi Android 9 işletim sistemi ile gelse de anında Android Q güncellemesi alacaktır. Google’ın Pixel telefonlara üç yıl boyunca güncelleme garantisi verdiğini hatırlatalım.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Kamera kısmında ilk olarak 12 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı ana sensörü görüyoruz. Bu sensör Pixel 3 ile aynı. Ayrıca çift arka kamerası olmasa da Google’ın Pixel kamera uygulaması sayesinde bokeh efekti gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Ön kamera ise 8 MP, f/2.0 sensörden oluşuyor. Bokeh efektine benzer şekilde Pixel akıllı telefonlardan alışık olduğumuz tüm kamera yazılımlarının (Night Sight dahil) bu modelde de bulunduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı"

Uygun fiyat odağına paralel olarak cihaz bazı kırpılmalara uğramış. Kablosuz şarj ve USB 3.0 desteği olmaması bunlardan birkaçı. Ancak Pixel 3’de bulunmayan 3.5 mm kulaklık girişinin geri gelmesi ise artı olarak yazılabilir. Ayrıca stereo hoparlör, NFC, arka parmak izi sensörü gibi önemli özellikler yerini korumaya devam ediyor.

Pixel 3a XL özellikleri

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Adından anlayabileceğiniz üzere Pixel 3a XL daha büyük telefona ihtiyacı olanlara sunulacak. Pixel 3a ile çoğu noktada benzer olan telefonun yalnızca farklılaştığı noktalardan bahsetmek yeterli olacaktır. Bunlardan ilk fark edileni 5.6 inç ekranın yerini 6.0 inç ekrana bırakması. Çözünürlük ise 2160 x 1080 şeklinde. Yine boyutların büyümesi sebebiyle batarya kapasitesi de 3700 mAh’a yükseliyor. Geri kalan özellikler Pixel 3a ile aynı olduğu için o kısmı inceleyebilirsiniz.  

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Google bugüne kadar neredeyse bin dolara varan fiyatlarla Pixel telefonlar tanıttı. Pixel 3a serisinin temel amacı da firmanın daha düşük fiyatlarla ürün sunabilmesi. Bu kapsamda Google Pixel 3a’nın fiyatı 399 dolar, Pixel 3a XL’in fiyatı ise 479 dolar olarak belirlenmiş. Google telefonlar arasında uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilsek de neredeyse aynı fiyatlara Çinli üreticilerin amiral gemisi model sattığı bir gerçek. Hem Pixel 3a'nın hem de Pixel 3a XL'in “Sadece Siyah”, “Temiz Beyaz” ve “Morumsu” renk seçenekleri bulunuyor. Özellikle morumsu rengi, beyaz ile ayırt etmenin zor olduğunu belirtelim.
Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Pixel 3a özellikleri

  • Ekran: 5.6 inç, 2220 x 1080 ( Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 670
  • Boyut ve ağırlık: 151.3 x 70.1 x 8.2 mm, 147 gram
  • RAM: 4 GB
  • Arka kamera: 12.2 MP f/1.8
  • Ön kamera: 8 MP f/2.0
  • Depolama: 64 GB
  • Batarya: 3000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (3 yıl güncelleme garantisi)
  • Diğer:  Parmak izi (arkada), 3.5 mm kulaklık girişi

Pixel 3a XL özellikleri

  • Ekran: 6 inç, 2160 x 1080 ( Full HD+) ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 670
  • Boyut ve ağırlık: 160.1 x 76.1 x 8.2mm, 167 gram
  • RAM: 4 GB
  • Arka kamera: 12.2 MP f/1.8
  • Ön kamera: 8 MP f/2.0
  • Depolama: 64 GB
  • Batarya: 3700 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (3 yıl güncelleme garantisi)
  • Diğer:  Parmak izi (arkada), 3.5 mm kulaklık girişi

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Askaparta 1 hf. en beğenilen
Editör söylemiş, bu fiyata motora bineceğime amiral gemisine biner okyanusa açılırım.
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Fenomenon 1 hf.
Fiyat pahalı. Telefonlar 1000$ seviyesine çıktığı için 400$ orta segment gibi kaldı ama önceden en üst seviye nexus'lar 300$'dı.
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Johan Elmander 1 hf.
Sonunda Nexus'lara düzgün bir halef geldi.
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Bloodin 1 hf.
Pixel cihazların en sevilen özelliği olan ana kameranın kırpılmamış olması bir artı oluştursa da Snapdragon 670 için 400 dolar çekmek mantıklı durmuyor, bari en azından SD 710 filan koysalardı belki makul olabilirdi, sonuçta işlemci ve ekran/kasa oranı hariç amiral gemisi özelliklerine bakıyoruz
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brk6152 1 hf.
710 la nerdeyse aynı ama ynede mi9 diye bişey var
Kendisi 500 doların altında
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alito 1 hf.
Google'dan, ölü doğacak iki telefon daha.
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dugers 1 hf.
Hem çirkin hem donanımsız hem pahalı.
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dodofran 1 hf.
biri 399 diğeri 479 dolarmış. mi 9 gibi antutuda en tepede olan kamerasıyla tasarımıyla her anlamda tam bi amiral gemisi cihaz 450 dolarken. kimse vermez bu çöplere bu paraları umarım.
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Whippoorwill 1 hf.
Gelmeyecekler ki.
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Grkwnxs 1 hf.
3a gelse keşke Türkiye'ye
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Silent Guardian 1 hf.
2699 veririm. Hadi eyvallah.
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Askaparta 1 hf. en beğenilen
Editör söylemiş, bu fiyata motora bineceğime amiral gemisine biner okyanusa açılırım.
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