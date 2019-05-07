Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Pixel 3a özellikleri
Google Pixel 3a geçtiğimiz senenin Pixel modelleriyle birebir aynı tasarım anlayışıyla geliyor. Ön tarafta çerçeve kalınlığı günümüz modellerine kıyasla bir hayli fazla olan ekran bulunuyor. 5.6 inç boyutundaki ekran 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde. OLED panel olduğundan dolayı her zaman açık ekran gibi özellikleri kullanıcılara sunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde kamera tarafı parlak, alt tarafı ise mat bir kapak bizleri karşılıyor. Daha önce belirttiğimiz gibi geçmiş Pixel modelleri ile ayırt etmek oldukça zor. Ancak fiyat düşünülerek cam yerine plastik (polikarbon) gövde ile geldiğini belirtelim. Tüm bu tasarım detayları 151.3 x 70.1 x 8.2 mm boyutlarında ve 147 gram ağırlığında cihazı bir araya getirmiş oluyor.
Pixel 3a’nın performansına baktığımızda ilk olarak Snapdragon 670 yonga seti karşımıza çıkıyor. Adreno 615 grafik biriminin eşlik ettiği bu yonga seti günlük kullanımda çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile gelen cihazın bataryası 3000 mAh boyutunda. Bu batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Tahmin edebileceğiniz gibi Android 9 işletim sistemi ile gelse de anında Android Q güncellemesi alacaktır. Google’ın Pixel telefonlara üç yıl boyunca güncelleme garantisi verdiğini hatırlatalım.
Kamera kısmında ilk olarak 12 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı ana sensörü görüyoruz. Bu sensör Pixel 3 ile aynı. Ayrıca çift arka kamerası olmasa da Google’ın Pixel kamera uygulaması sayesinde bokeh efekti gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Ön kamera ise 8 MP, f/2.0 sensörden oluşuyor. Bokeh efektine benzer şekilde Pixel akıllı telefonlardan alışık olduğumuz tüm kamera yazılımlarının (Night Sight dahil) bu modelde de bulunduğunu belirtelim.Ayrıca Bkz. "AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı"
Uygun fiyat odağına paralel olarak cihaz bazı kırpılmalara uğramış. Kablosuz şarj ve USB 3.0 desteği olmaması bunlardan birkaçı. Ancak Pixel 3’de bulunmayan 3.5 mm kulaklık girişinin geri gelmesi ise artı olarak yazılabilir. Ayrıca stereo hoparlör, NFC, arka parmak izi sensörü gibi önemli özellikler yerini korumaya devam ediyor.
Pixel 3a XL özellikleri
Fiyatlandırma ve renk seçenekleri
Pixel 3a özellikleri
- Ekran: 5.6 inç, 2220 x 1080 ( Full HD+) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 670
- Boyut ve ağırlık: 151.3 x 70.1 x 8.2 mm, 147 gram
- RAM: 4 GB
- Arka kamera: 12.2 MP f/1.8
- Ön kamera: 8 MP f/2.0
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 3000 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (3 yıl güncelleme garantisi)
- Diğer: Parmak izi (arkada), 3.5 mm kulaklık girişi
Pixel 3a XL özellikleri
- Ekran: 6 inç, 2160 x 1080 ( Full HD+) ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 670
- Boyut ve ağırlık: 160.1 x 76.1 x 8.2mm, 167 gram
- RAM: 4 GB
- Arka kamera: 12.2 MP f/1.8
- Ön kamera: 8 MP f/2.0
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 3700 mAh
- İşletim sistemi: Android 9 Pie (3 yıl güncelleme garantisi)
- Diğer: Parmak izi (arkada), 3.5 mm kulaklık girişi
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