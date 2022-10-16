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    Apple yeni bir stand ile iPad’i akıllı ekrana çevirmek istiyor

    Apple analisti Mark Gurman’dan gelen yeni bir bilgiye göre Apple, yeni bir iPad standı üzerinde çalışıyor. Bu stand, rapora göre cihazı bir akıllı ekrana çevirecek, tıpkı Nest Hub ya da Echo Show gibi
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    Apple yeni bir stand ile iPad’i akıllı ekrana çevirmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Apple üzerine araştırma yapan ve bu konudaki analizlerinin sonuçlarında genellikle tutarlı olan Mark Gurman, yeni bir aksesuar ve kullanım senaryosuyla karşımızda. Mark Gurman’ın Bloomberg’e verdiği rapora göre Apple, yeni bir iPad standı üzerinde çalışıyor. Bu stand, iPad’i bir nevi akıllı ekrana çevirecek.

    Şimdiye kadar çok önceden de benzer özellikler hem Android tarafında hem de Amazon cihazlarında bulunuyordu. Örneğin Android cihazlarda çok uzun yıllardır bulunan uyku özelliği, telefonu standa ya da şarja bıraktığınızda bir başucu saati görevi görmesini sağlıyor. Yeni gelişmiş akıllı ev cihazları ise tamamen akıllı ekran kategorisini ortaya çıkarmış ve evdeki cihazları kontrol etmek, video izlemek, webde gezinmek, görüntülü sohbet ve daha nicelerini gerçekleştirebilecek durumda.

    iPad ile akıllı ev kontrolü ve FaceTime

    Rapora göre Apple’ın yeni iPad standıyla evinizde zaten var olan bir akıllı ekranı, iPad’inizi, bu amaçla kullanabileceksiniz. Rapora göre arayüzde buna uygun değişiklikler olacağını ve standa yerleştirildiğinde bu değişimlerin otomatik olarak aktifleştiğini öğreniyoruz ve tıpkı akıllı ekran gibi fonksiyonları kullanmak mümkün olacak.

    Apple’dan gelecek bu standın çıkış tarihi ya da çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da M2 işlemcili bir iPad Pro varyasyonunun bu ay bitmeden çıkması bekleniyor.

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    slamdunk393 2 gün önce

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