Apple yeni bir stand ile iPad’i akıllı ekrana çevirmek istiyor

Şimdiye kadar çok önceden de benzer özellikler hem Android tarafında hem de Amazon cihazlarında bulunuyordu. Örneğin Android cihazlarda çok uzun yıllardır bulunan uyku özelliği, telefonu standa ya da şarja bıraktığınızda bir başucu saati görevi görmesini sağlıyor. Yeni gelişmiş akıllı ev cihazları ise tamamen akıllı ekran kategorisini ortaya çıkarmış ve evdeki cihazları kontrol etmek, video izlemek, webde gezinmek, görüntülü sohbet ve daha nicelerini gerçekleştirebilecek durumda.
iPad ile akıllı ev kontrolü ve FaceTime
Rapora göre Apple’ın yeni iPad standıyla evinizde zaten var olan bir akıllı ekranı, iPad’inizi, bu amaçla kullanabileceksiniz. Rapora göre arayüzde buna uygun değişiklikler olacağını ve standa yerleştirildiğinde bu değişimlerin otomatik olarak aktifleştiğini öğreniyoruz ve tıpkı akıllı ekran gibi fonksiyonları kullanmak mümkün olacak.
Apple’dan gelecek bu standın çıkış tarihi ya da çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmasa da M2 işlemcili bir iPad Pro varyasyonunun bu ay bitmeden çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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