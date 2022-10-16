Yeni Google Pixel Watch, sadece kutudan çıkan standı ile şarj edilebiliyor

Pixel Watch kullanıcılara ulaşmaya başladıkça ufak tefek bazı sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri ve dikkat çekeni, kablosuz şarj özellikli olarak piyasaya sürülen cihazın herhangi bir Qi destekli şarj standında ya da tersine kablosuz şarj destekli telefonların arkasında şarj olamaması.
Diğer şarj standlarında şarj oluyor gibi görünse de olmuyor
Google tarafından yapılan açıklamayla da onaylanan bu durumun arkasında, saatin tasarımı itibariyle oldukça küçük bir alana yerleştirilmiş kablosuz şarj bobinleri yer alıyor. Kablosuz şarj standı üzerinde biraz sağa sola oynatarak şarj olduğuna dair bir uyarı elde etmeyi başarsanız bile aslında saat bu sırada şarj olmuyor.
Konuyla ilgili kullanıcılara yapılan öneri, şarjı bitmiş bir saatle karşılaşmamak adına kutudan çıkan şarj aleti dışındaki bir ürüne güvenmemeleri yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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