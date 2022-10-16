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    Yeni Google Pixel Watch, sadece kutudan çıkan standı ile şarj edilebiliyor

    Google’ın yeni akıllı saati, ilk izlenimlerden tam puan almasının ardından tüketicilere ulaşmaya başladıkça ufak tefek eksiklikleri de gözler önüne çıkmaya başladı.
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    Pixel Watch sadece kutudan çıkan stand ile şarj oluyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın yakın zamanda tanıttığı akıllı saati Pixel Watch, çekici ve zarif tasarımı ve kullanım dinamiğiyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Yuvarlak tasarımı ve ince gövdesi, ışığı yakalama şekli ve kullanım kolaylığı, saatin ekosistem içinde ciddi bir yer edinme potansiyeli olduğunu gözler önüne seriyor.

    Pixel Watch kullanıcılara ulaşmaya başladıkça ufak tefek bazı sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri ve dikkat çekeni, kablosuz şarj özellikli olarak piyasaya sürülen cihazın herhangi bir Qi destekli şarj standında ya da tersine kablosuz şarj destekli telefonların arkasında şarj olamaması.

    Diğer şarj standlarında şarj oluyor gibi görünse de olmuyor

    Google tarafından yapılan açıklamayla da onaylanan bu durumun arkasında, saatin tasarımı itibariyle oldukça küçük bir alana yerleştirilmiş kablosuz şarj bobinleri yer alıyor. Kablosuz şarj standı üzerinde biraz sağa sola oynatarak şarj olduğuna dair bir uyarı elde etmeyi başarsanız bile aslında saat bu sırada şarj olmuyor

    Konuyla ilgili kullanıcılara yapılan öneri, şarjı bitmiş bir saatle karşılaşmamak adına kutudan çıkan şarj aleti dışındaki bir ürüne güvenmemeleri yönünde.

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    slamdunk393 2 gün önce

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