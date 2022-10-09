Tam Boyutta Gör Reuters tarafından yayınlanan habere göre Google’ın kendi tanıtımları bile Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerindeki yüz tanıma özelliğini “güvenli” olarak adlandırmıyor ve ödeme onaylanmasına veya Google hesabına girişe imkan sağlamıyor. Cihazın güvenli kategorisine giren tek biyometrik tarayıcısı ekran altındaki parmak izi sensörü.

Google’a göre Pixel 7 yüz tanıma özelliği ödemeleri onaylamak için yeterince güvenli değil

Google’a göre bir sistemin güvenli olarak adlandırılması için kandırılma oranının %7’nin altında olması gerekiyor. Pixel 7 modellerindeki yüz tanıma sistemi ise yüzde 20 oranında kandırılabiliyor. Sistem ayrıca düşük ışıklı ortamlarda da pek başarılı değil. Apple’ın iPhone modellerinde kullandığı sistem kızılötesi ışıklandırma ile üç boyutlu tarama yaptığından ortam ışığının düşük olmasından etkilenmiyor.

Google 2019 yılında Pixel 4 serisinde tıpkı Apple’ın modellerinde kullandığı gibi derinlik taramalı kızılötesi destekli bir yüz tanıma sistemini tam güvenlikle kullanıcılarına sunmuştu. Apple ile aynı parçaları kullanarak bu donanımı kullanan Google için ise problem parça tedariğiydi. Apple’ın iPhone satışlarına kıyasla çok daha az sayıda Pixel 4 üretip satan Google için parçaların maliyetlerinin çok yüksek olduğu ifade edilmişti.

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Google’ın yeni telefonlarındaki yüz tanıma özelliği her ne kadar güvenli olmasa da gün içinde yürürken hızlıca ekran kilidini açmak için son derece yeterli olacaktır.

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Google, Pixel 7’nin yüz tanıma özelliğine kendisi bile güvenmiyor