Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştird
Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştirdiğini söylüyor. Üyelerimiz de teftiş sonunda yorumluyor.
Sunumu izlemek için yandaki linke tıklayınız http://dhbr.co/bgTD
Eğer bir sonraki gezide yer almak istiyorsanız linkteki formu doldurabilirsiniz https://goo.gl/5Ou7X7
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Gitmişken tek tek inceleteyim serviste, hepsine "kullanıcı hatası" desinler, sende gel beni çek ben bunları duyarken, koy video'mu server'a sabitle beni tepeye..