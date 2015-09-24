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Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik

4 yıl
44,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştird
Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştirdiğini söylüyor. Üyelerimiz de teftiş sonunda yorumluyor.
Sunumu izlemek için yandaki linke tıklayınız http://dhbr.co/bgTD 
Eğer bir sonraki gezide yer almak istiyorsanız linkteki formu doldurabilirsiniz https://goo.gl/5Ou7X7

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sangokudbgt 4 yıl en beğenilen
Valla Mesut Bey, benim gibi adamları götürmezsin ki gitmeden önce forumdan 2000-3000 kadar şarj soketi bozulmuş gm discovery götüreyim yanımda.

Gitmişken tek tek inceleteyim serviste, hepsine "kullanıcı hatası" desinler, sende gel beni çek ben bunları duyarken, koy video'mu server'a sabitle beni tepeye..
Valla Mesut Bey, benim gibi adamları götürmezsin ki gitmeden önce forumdan 2000-3000 kadar şarj soketi bozulmuş gm discovery götüreyim yanımda.Git...
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2 Yanıt Yanıtla +68
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mu5tafa 4 yıl
Habersiz gitme olayı olsaydı uğur Dündar gibi basardınız mekanı :)
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No Way Out 4 yıl
Bildiğin GM reklamı olmuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben hiç beğenmedim bi daha tövbe arızası vardı ses kısmından üretim hatası lakin kullanıcı hatası diyip 350 tl kitleler diyecek laf bulamıyorum haketten
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DH Misafiri 3 yıl
General Mobile Discovery telefonumu güç tuşu ve arka kamera için servise gönderdim. Servis no:499***************** işlem yapılıp tarafıma geri gönderildi, ekranında beyaz leke olduğunu fark edip tekrar gönderdim. Servis no:4990************1 dokunmatik panel değişti titreşim motoru değişti tarafıma geri gönderildi, gelir gelmez ekranın alt kısmında daha fazla beyaz leke olduğunu far edip tekrar gönderdim servis no:49*************** işlem yapılmadan tarafıma gönderildi. Açıklama cihazda donanımsal arıza yoktur şu an üretimde olan dokunmatik paneller tuş ışığı fazla yandığından ışık görünüyor dendi ama tuş ışığı kapalı iken de beyaz leke bariz bir şekilde görünüyor aynı model aynı marka telefonlara telefoncuda baktım sıfır ürünlere beyaz leke yoktu arızalı ekran takıp göndermişler bugün cihazı tekrar gönderdim değişimini istediğimi belirtim bumu kaliteli servis bumu 1 saat te yapılmayan ürün değişimi
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DH Misafiri 3 yıl
29 aralık 2015 tarihinde mng kargo ile Telpa Merkez Servise; şarj soket arızası, power tuşunun arasıra çalışmaması, telefonun kasması, şarjının çabuk bitmesi, sürekli açıp kapanınca bazı uygulamaları silmesi ve uygulamaların yer değiştirmesi şikayeti ile general mobile discovery 16gb telefonumu gönderdim. Yapılan kontrollerde anakart entegre arızası ve sim-2 pini kırık diye garantili telefonuma 80 tl ücret istenmesi üzerine garantili ve çalışan telefonuma ücret ödemeyeceğimi,şarj soket arızasının kronik bir arıza olduğunu, bunun kullanıcı hatası olarak bağdaştırılamayacağını, sim 1 ve sim 2 nin telefonu almış olduğum günden bu güne çalıştığını beyan etmem üzerine telefonumu yapmadan bana geri gönderdiklerinde güncelleme arızası, mobil ağa bağlanılamama ve servise göndermeden önce çalışan sim-1 ve sim-2 çalışmaz oldu.
07 ocak 2016 tarihinde servisten kaynaklanan arızaların giderilmesi için tekrar servise gönderdiğim telefonuma yine anakart entegre arızası ve sim 2 arızalı diye yine 80 tl ücret istendi. Müşteri hizmetleriyle yaptığım telefon görüşmesinde ilk sıkıntılarımı tekrarladım ve belirtilen ücrete itiraz ettim. Telefonun güncelleme ve mobil ağ sorunu çözülerek sim-1 ve sim-2 arızaları devam eder vaziyette telefon geri gönderildi.
Telefonu kullanamadığım için 18 ocak 2016 tarihinde tekrar sim-1 ve sim-2 çalışmıyor diye telefonu gönderdiğimde yine entegre arızası ve sim-2 arızalı diye 80 tl ücret istediler. Müşteri temsilcisi Tuğçe hanımla 20/01/2016 günü saat 15:07 de yapmış olduğum telefon görüşmesinde sim arızalarının teknik servise gelmeden önce olmadığı bu sebeple ücretsiz olarak yapılması gerektiğini belirtmeme rağmen ücret ödemeden hiçbir işlem yapılamayacağını söylemesi üzerine telefonu iade istedim ve saatin 15:00 olduğunu gün sonuna kadar telefonun kargoya verilmesini ertesi gün için tüketici hakem heyetine gideceğimi belirtmeme rağmen ‘’bugün için çıkış yapmayacağını, 2 gün içinde kargoya verileceğini, ayrıca telefonu bundan sonraki teknik servislere gönderdiğimde kargo ücretini tarafıma ödettireceklerini ’’ belirterek telefonu kapattı ve tarafıma yardımcı olmadı.
sizde tutturmuşsunuz çok değişti diye. müşteri temsilcisi sırf hakkımı arıcam dedim diye bugün kargo çıkışını yapmıyorum diyor siz iyi kurum 1 saatte teslim diye reklam yapıyosunuz.
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ukilavuz 3 yıl
Keşke videodaki gibi işerini yapsalar
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DH Misafiri 4 yıl
Cihaz takioye cikis tarihi yaziyor ama kargo takip numarasi yok napabilirim
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virtue28 4 yıl
Yakinda gm 4g mi gonderecegim ekran sararmasi ve güç tuşu sorunu icin. Kac gunde gelecek gorecez. Aslinda direk değişim talep edecegim.
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DH Misafiri 4 yıl
bence servisine diyecek laf yok gm kullanıcısıyım gecenlerde 2 adet gmd2+ aldım 2 sininde dokunmatiği sorunlu cıktı trabzondan yolladım teli toplamda 5 gun telefonsuz kaldım telefonlar ellerine gectiği gun tamir edilip kargolandı servis gayet hızlı bence fakat yinede 1 telefonda gene aynı sorun var tekrardan yolluycagım sattıkları telefonlar sorunlu olabilir lakin bence servisleri gayet basarılı
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erdosman 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence servisine diyecek laf yok gm kullanıcısıyım gecenlerde 2 adet gmd2+ aldım 2 sininde dokunmatiği sorunlu cıktı trabzondan yolladım teli toplamda 5 gun telefonsuz kaldım telefonlar ellerine gectiği gun tamir edilip kargolandı servis gayet hızlı bence fakat yinede 1 telefonda gene aynı sorun var tekrardan yolluycagım sattıkları telefonlar sorunlu olabilir lakin bence servisleri gayet basarılı

ben 2 kere ekran sorunundan verdım bırınde 3 haftaya yakın kaldı sımdı 1 ay olucak hala parca beklıyor gorunuyor
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DH Misafiri 4 yıl
Mesut bey huawei türkiye'yede gidebilirmisiniz acaba ? Onlarıda çok merak ediyoruz.Güzel cihazlar çıkarıyorlar.
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emre845 4 yıl
Kendi hataları olan şarj soketini bize kitleyen firmanın çok güzel reklamı.
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DH Misafiri 4 yıl
telpa garanti veriyo fakat arıza durumunda gönderdikten sonra illaki bi arıza çıkartıp sizden hem para alıyor hemde garanti dışına çıkartıyor mesela bana dış kabı çizik diye kullanıcı hatası dediler benden tavsiye sakına general mobile a bulaşmayın sürekli arıza çıkartıyor ve internet bağlantısı sürekli kopuyor şebeke çekimi önemsemiyor
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crazy585858 4 yıl
bunca arkadaş yalan söylüyor olamaz sarj soketi bozulan telefonlara kullanıcı hatası deyip reddet sonrada böyle videolarda biz şöyleyiz biz böyleyiz de.. siz önce discovery elite telefonuna lolipop sürümünü verin.. neymiş gione firmasinin telefonuymuşta onlar lolipop vermeden bunlar veremezmiş.. yokmu yazılımcım yaptır yada satma telefonu..
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