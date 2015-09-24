Üyelerimizle General Mobile Teknik Servisini gezdik

Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştird

Donanım Haber üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz ilk tenik servis ziyareti Telpa'ya oldu. General Mobile markasının sahibi olan firma daha öncesinde bir çok eleştiri aldığı servis alt yapısını iyileştirdiğini söylüyor. Üyelerimiz de teftiş sonunda yorumluyor.

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