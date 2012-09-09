Uygulama Haber 21. Bölüm "Bastion, Michael Jackson Experience, Supermagical ve 10 konu daha"

Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 21. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.

Horn (Android - iOS)



Klip Video Sharing Android - iOS)

Bastion iPad)

Ninja Fishing Android, iOS )

Convert Units for Free iOS)

Supermagical iOS)

Sinemalar Android - iOS)

Gravitarium2 iOS )

Time Geeks with friends iOS)

Micheal Jackson Experiance i OS)

Gluey iOS)

bitless (iOS)

ibb cep trafik iOS)