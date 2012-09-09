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Uygulama Haber 21. Bölüm "Bastion, Michael Jackson Experience, Supermagical ve 10 konu daha"

6 yıl
23,4b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 21. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
  • Horn (Android - iOS)
  • Klip Video Sharing  (Android - iOS)
  • Bastion   (iPad)
  • Ninja Fishing  (Android, iOS )
  • Convert Units for Free   (iOS)
  • Supermagical    (iOS)
  • Sinemalar  (Android - iOS)
  • Gravitarium2  (iOS)
  • Time Geeks with friends  (iOS
  • Micheal Jackson Experiance  (iOS)
  • Gluey  (iOS)
  • bitless   (iOS)
  • ibb cep trafik  (iOS)

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DH Misafiri 6 yıl
androidden gün geçtikçe daha çok soğuyorum. uygulamaların çoğu sadece ios'ta. birçok oyun iosta daha stabil çalışmakta. google playde işe yarar uygulama bulabilmek için ise saatler gerek!!! eskiden tam bir android fanatiğiydim yalnız bu sorunlarla beraber bir de telefonların ve tabletlerin yavaşlaması işin içine girince asus transformerımı satıp ipad alacağım. çünkü binlerce lira verip aldığınız bir alette saçma sapan sorunlarla karşılaşmak tam bir saçmalık !!!!!!
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DH Misafiri 6 yıl
her hafta uygula haberi izlemekteyim ama bi çifte standart görmekteyim her hafta 2 platformuda eşit sayıda uygula koysak nasıl olur ?
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halfone 6 yıl
neden android yok diye isyan edenler
ios'den sırf denemek için ics'ye geçtim hemde s3 ile aptallığıma doymiyim
doğru dürüst uygulama bulamıyorum bırakın bu işleri saçma sapan çöplük uygulamalar dolu,
1 senedir söylüyorum android os = ÇÖPOS
adam gibi bir market yönetimi sağlamazlarsa apple gibi önüne gelen herşeyi alırlarsa halkalı çöplüğünden beter olmaya devam eder, apple ios'u generic hale getirip, buyrun bedava ama sadece benim marketim kullanılacak dese bakın bakalım kalacakmı ! androidli bir cihaz
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cengsmlclk 6 yıl
bence donanımhaber'i takip eden birçok üye android kullanıyor hatta belki de donanımhaber editörleri ve çalışanlarının çoğu da android kullanıcısı.. ama buna rağmen ios uygulamalarına neden bu kadar yer verip android'i dışlıyorsunuz anlamış değilim.. yine de emeğinize teşekkürler..
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lazukan 6 yıl
programı düzenleyenlerin ios ve androide eşit ağırlık vermesi daha verimli olacaktır, bu programda 4 tane android uygulaması var, yazık günah....
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urughai 6 yıl
ibb trafik android te yıllardır var olan bir uygulama yanlış bilginiz var
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WoXeD 6 yıl
ios ağırlıklı bi program olduğu için izlemiyorum.
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RAN7843 6 yıl
Neden androıd kullanıcıları genelde yasal dışı para ödemeden aldıkları için adamlar çıkartmıyorlarrr bu kadar basit ama modası geçerse yayınlıyorlar
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SystemApps 6 yıl
isimleri aklımda değil ama beğendiğim oyunlar
1)fruit ninja tarzı oyun
2)grafiği olmayan zığlamalı oyun
3)eğlence uygulaması
Micheal Jackson Experiance oyunu biraz tuzak oyun yapmışlar gibi.Oyuna hep para vereceksin hemde yeni şarkılar için ayrı bir para vereceksin :D oyunuda beğenmedim açıkcası sanal ortamda bile benzetememişler dans figürlerini.
3d oyun sanırım 1 taneydi.Bu sayının daha fazla olması lazım bence.gpular gelişiyor ama o gpuları yoracak oyunlarda lazım.Dokunmatik ekran için değil belki ama artık her halta yarayan bu akıllı cihazlar yavas yavas konsol tarafında da ilerlemeli bence.Yani tvye bağlanabiliyorsa gamepad de takabiliyorsan gpularda güçlenmeye başladıysa bence tek sıkıntı oyun....
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juusto 6 yıl
Maalesef Android'e oyun çıkarmak ios ile kıyaslandığında çok karlı bir iş değil. ios'un bu kadar ağırlıkta olması gayet normal.
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