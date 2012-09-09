Uygulama Haber 21. Bölüm "Bastion, Michael Jackson Experience, Supermagical ve 10 konu daha"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil cihazların ve mobil işletim sistemlerinin değişmezleri olan oyun ve uygulamaları değerlendirdiğimiz programımızın 21. Bölümünde sizler için birbirinden farklı içeriklere yer verdik.
- Horn (Android - iOS)
- Klip Video Sharing (Android - iOS)
- Bastion (iPad)
- Ninja Fishing (Android, iOS )
- Convert Units for Free (iOS)
- Supermagical (iOS)
- Sinemalar (Android - iOS)
- Gravitarium2 (iOS)
- Time Geeks with friends (iOS)
- Micheal Jackson Experiance (iOS)
- Gluey (iOS)
- bitless (iOS)
- ibb cep trafik (iOS)
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ios'den sırf denemek için ics'ye geçtim hemde s3 ile aptallığıma doymiyim
doğru dürüst uygulama bulamıyorum bırakın bu işleri saçma sapan çöplük uygulamalar dolu,
1 senedir söylüyorum android os = ÇÖPOS
adam gibi bir market yönetimi sağlamazlarsa apple gibi önüne gelen herşeyi alırlarsa halkalı çöplüğünden beter olmaya devam eder, apple ios'u generic hale getirip, buyrun bedava ama sadece benim marketim kullanılacak dese bakın bakalım kalacakmı ! androidli bir cihaz
1)fruit ninja tarzı oyun
2)grafiği olmayan zığlamalı oyun
3)eğlence uygulaması
Micheal Jackson Experiance oyunu biraz tuzak oyun yapmışlar gibi.Oyuna hep para vereceksin hemde yeni şarkılar için ayrı bir para vereceksin :D oyunuda beğenmedim açıkcası sanal ortamda bile benzetememişler dans figürlerini.
3d oyun sanırım 1 taneydi.Bu sayının daha fazla olması lazım bence.gpular gelişiyor ama o gpuları yoracak oyunlarda lazım.Dokunmatik ekran için değil belki ama artık her halta yarayan bu akıllı cihazlar yavas yavas konsol tarafında da ilerlemeli bence.Yani tvye bağlanabiliyorsa gamepad de takabiliyorsan gpularda güçlenmeye başladıysa bence tek sıkıntı oyun....