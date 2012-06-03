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Uygulama Haber 3 Haziran Bölüm "Facebook Camera, Shoot Zombirds ve diğer 13 konu"

6 yıl
46,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 6. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
Bu bölümdeki konularımız ;
  • AppStore kendi haftanın bedava uygulamasını başlattı
  • Amazaon AppStore cepten ve bilgisayar üzerinden paralı uygulamaları test etmenizi sağlıyor
  • Facebook Camera - iOS için -
  • Shoot Zombirds oyunu - iOS ve Android için -
  • Songify Android'e çıktı - iOS ve Android için -
  • Air Mail - iOS için -
  • JAZZ: Trump's Journey - iOS ve Android için-
  • Wings of Valor - iOS için -
  • Gauge - iOS için -
  • Speed Tracker. Most accurate GPS Speedometer, HUD and best Trip Computer- iOS ve Android için-
  • Men In Black III - iOS ve Android için -
  • Streamzoo - iOS ve Android için -
  • Subway Surfers - iOS için -
 

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DH Misafiri 6 yıl
komik ses uygulmasanın ismi ne sounky pie mı dediniz ne dediniz
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DH Misafiri 6 yıl
Bunlara da her oyun sıradışı. Milyon tane benzeri olan oyunların neresi sıradışı?
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blckhm 6 yıl
güzel olmuş
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metin 6 yıl
soldaki arkadaş konuşurken yoruluyorum
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DH Misafiri 6 yıl
samsung galaxy s3 p.tesi incelenecek deniyordu inş. bugün yayınlanır yoksa pek bi anlamı kalmıycak incelemenin
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nurulmac11 6 yıl
bugün ne giysemin giriş müziği songifyla hazırlanmış galiba az önce rast geldim :D
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akinciyiz 6 yıl
MobileMouse ile zoom yapabilen var mı?
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yav he he aynen 6 yıl
vay be mobile mouse ı iphone 3g aldıgım zaman denemiştim bundan 3 sene evvel dh farkı
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nedensiz07 6 yıl
bu kez olmuş
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bidinnak 6 yıl
Mobile mouse cok iyimis
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