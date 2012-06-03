Uygulama Haber 3 Haziran Bölüm "Facebook Camera, Shoot Zombirds ve diğer 13 konu"

Kurucu ve Yayın Direktörü
Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 6. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik.
Bu bölümdeki konularımız ;
- AppStore kendi haftanın bedava uygulamasını başlattı
- Amazaon AppStore cepten ve bilgisayar üzerinden paralı uygulamaları test etmenizi sağlıyor
- Facebook Camera - iOS için -
- Shoot Zombirds oyunu - iOS ve Android için -
- Songify Android'e çıktı - iOS ve Android için -
- Air Mail - iOS için -
- JAZZ: Trump's Journey - iOS ve Android için-
- Wings of Valor - iOS için -
- Gauge - iOS için -
- Speed Tracker. Most accurate GPS Speedometer, HUD and best Trip Computer- iOS ve Android için-
- Men In Black III - iOS ve Android için -
- Streamzoo - iOS ve Android için -
- Subway Surfers - iOS için -
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