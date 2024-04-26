Supercell sessizliğini bozdu: Yeni hit mobil oyun 29 Mayıs'ta geliyor

- Squad Busters nasıl bir oyun?
- Squad Busters ne zaman Türkiye’ye gelecek?
- Squad Busters nasıl indirilir?
- Yorumlar
Squad Busters nasıl bir oyun?
Squad Busters, Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach'teki tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren çok oyunculu bir mobil oyun.
Squad Busters, oyuncuların 10 kişilik çok oyunculu maçlarda yer aldığı, 4 dakikalık mücadele için takımlar oluşturduğu ve en fazla mücevheri kapmak için rakip oyunculara karşı yarıştığı bir oyun. Oyunda, sevimli bebek karakterler olarak başlayıp 'klasik' ve 'süper' formlara dönüştükçe yeni yetenekler kazanan Barbarian da dahil olmak üzere Supercell evreninden karakterler yer alıyor. Oyuncular oyunu oynayarak yeni karakterlerin kilidini açabiliyor. Karakterlerin özel yetenekleri olduğunu söylemeye gerek yok. Oyunda ilerleme şekli, savaşlardan elde edilen karakterleri toplamak ve onları yeni formlara dönüştürmek. Karakterler bebek olarak başlıyor ve geliştikçe büyüyorlar.
Squad Busters ne zaman Türkiye’ye gelecek?
Squad Busters, şu anda bellli ülkelerde (Kanada, Meksika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Singapur) oynanabiliyor. Squad Busters, 29 Mayıs’ta Türkiye’deki mobil oyunculara açılacak.
Squad Busters nasıl indirilir?
Squad Busters, şu anda Türkiye’de ön indirmeye açık, 29 Mayıs’ta yüklenip oynanabilecek. Android’de Google Play Store üzerinden, iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek şimdiden indirilebilir.
Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.squad
Supercell CEO'su Ilkka Paananen, ”Hayalimiz, mümkün olduğu kadar çok insanın yıllarca oynayacağı ve sonsuza kadar hatırlanacak harika oyunlar yapmak" diyor. Şirketin 2018'deki Brawl Stars'tan bu yana ilk oyunu olacak Squad Busters’dan beklentileri büyük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.