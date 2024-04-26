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    Supercell sessizliğini bozdu: Yeni hit mobil oyun 29 Mayıs'ta geliyor

    Clash of Clans, Brawl Stars ve Clash Royale gibi hit mobil oyunların geliştiricisi Supercell, yıllar sonra geri dönüyor. Squad Busters, 29 Mayıs'ta Android ve iOS cihazlar için indirilebilecek.
    Supercell yeni oyunu Squad Busters çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Supercell, beş yıldan uzun bir süre sonra küresel çapta ilk oyununu 29 Mayıs’ta çıkaracağını duyurdu. Finlandiya merkezli mobil oyun devinin yeni oyunu Squad Busters olacak. Squad Busters, Android ve iOS platformunda yayınlanacak ve muhtemelen Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars’ın izinden giderek yapımcısına büyük gelir kazandıracak. Peki, Türkiye’de de beklenen Squad Busters nasıl bir oyun olacak, nasıl indirilecek?

    Squad Busters nasıl bir oyun?

    Squad Busters, Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach'teki tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren çok oyunculu bir mobil oyun.

    Squad Busters, oyuncuların 10 kişilik çok oyunculu maçlarda yer aldığı, 4 dakikalık mücadele için takımlar oluşturduğu ve en fazla mücevheri kapmak için rakip oyunculara karşı yarıştığı bir oyun. Oyunda, sevimli bebek karakterler olarak başlayıp 'klasik' ve 'süper' formlara dönüştükçe yeni yetenekler kazanan Barbarian da dahil olmak üzere Supercell evreninden  karakterler yer alıyor. Oyuncular oyunu oynayarak yeni karakterlerin kilidini açabiliyor. Karakterlerin özel yetenekleri olduğunu söylemeye gerek yok. Oyunda ilerleme şekli, savaşlardan elde edilen karakterleri toplamak ve onları yeni formlara dönüştürmek. Karakterler bebek olarak başlıyor ve geliştikçe büyüyorlar.

    Squad Busters ne zaman Türkiye’ye gelecek?

    Squad Busters, şu anda bellli ülkelerde (Kanada, Meksika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Singapur) oynanabiliyor. Squad Busters, 29 Mayıs’ta Türkiye’deki mobil oyunculara açılacak.

    Squad Busters nasıl indirilir?

    Squad Busters, şu anda Türkiye’de ön indirmeye açık, 29 Mayıs’ta yüklenip oynanabilecek. Android’de Google Play Store üzerinden, iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek şimdiden indirilebilir.

    Squad Busters Squad Busters Squad Busters Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.squad

    Supercell CEO'su Ilkka Paananen, ”Hayalimiz, mümkün olduğu kadar çok insanın yıllarca oynayacağı ve sonsuza kadar hatırlanacak harika oyunlar yapmak" diyor. Şirketin 2018'deki Brawl Stars'tan bu yana ilk oyunu olacak Squad Busters’dan beklentileri büyük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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