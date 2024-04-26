Supercell sessizliğini bozdu: Yeni hit mobil oyun 29 Mayıs'ta geliyor

Tam Boyutta Gör Supercell, beş yıldan uzun bir süre sonra küresel çapta ilk oyununu 29 Mayıs’ta çıkaracağını duyurdu. Finlandiya merkezli mobil oyun devinin yeni oyunu Squad Busters olacak. Squad Busters, Android ve iOS platformunda yayınlanacak ve muhtemelen Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars’ın izinden giderek yapımcısına büyük gelir kazandıracak. Peki, Türkiye’de de beklenen Squad Busters nasıl bir oyun olacak, nasıl indirilecek?

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Squad Busters nasıl bir oyun?

Squad Busters, Clash of Clans, Brawl Stars, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach'teki tüm yıldız Supercell karakterlerini bir araya getiren çok oyunculu bir mobil oyun.

Squad Busters, oyuncuların 10 kişilik çok oyunculu maçlarda yer aldığı, 4 dakikalık mücadele için takımlar oluşturduğu ve en fazla mücevheri kapmak için rakip oyunculara karşı yarıştığı bir oyun. Oyunda, sevimli bebek karakterler olarak başlayıp 'klasik' ve 'süper' formlara dönüştükçe yeni yetenekler kazanan Barbarian da dahil olmak üzere Supercell evreninden karakterler yer alıyor. Oyuncular oyunu oynayarak yeni karakterlerin kilidini açabiliyor. Karakterlerin özel yetenekleri olduğunu söylemeye gerek yok. Oyunda ilerleme şekli, savaşlardan elde edilen karakterleri toplamak ve onları yeni formlara dönüştürmek. Karakterler bebek olarak başlıyor ve geliştikçe büyüyorlar.

Squad Busters ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Squad Busters, şu anda bellli ülkelerde (Kanada, Meksika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Singapur) oynanabiliyor. Squad Busters, 29 Mayıs’ta Türkiye’deki mobil oyunculara açılacak.

Squad Busters nasıl indirilir?

Squad Busters, şu anda Türkiye’de ön indirmeye açık, 29 Mayıs’ta yüklenip oynanabilecek. Android’de Google Play Store üzerinden, iOS’ta App Store üzerinden geliştiricinin Supercell olmasına dikkat ederek şimdiden indirilebilir.

Squad Busters Games Ücretsiz 540,1 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.squad

Supercell CEO'su Ilkka Paananen, ”Hayalimiz, mümkün olduğu kadar çok insanın yıllarca oynayacağı ve sonsuza kadar hatırlanacak harika oyunlar yapmak" diyor. Şirketin 2018'deki Brawl Stars'tan bu yana ilk oyunu olacak Squad Busters’dan beklentileri büyük.

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