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Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012

5 ay
13,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Levon Turaç
Video Editörü
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Bugünki videomuzda sizlere uygun fiyatı ile öne çıkan ve kablosuz özelliği bulunan Dexim DAKSKM0012 model Multimedia Klavye Mouse setini inceleyeceğiz. Evde TV ve MediaBox kullananlara tavsiye üründür
Yoğun istek üzerine link eklenmiştir.
Bu ürünü piyasada en uygun 69.TL  fiyat ile aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.

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Rindaman 5 ay
50 liraya a4 tech klavye aldım idare ediyor.
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DH Misafiri 5 ay
69.90 TL'ye n11'de satışta en uygun fiyat olarak.
urun.n11.com/...
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moslevon 5 ay DH Misafiri
Aynen ben o fiyatı görmemiştim. Video altına link ekledim şuan :)
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dostum kertenkele 5 ay
Bi kullansaydın da görseydik tepkime süresini kullanımını. Fiyatı da 100 tl n11 de
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moslevon 5 ay dostum kertenkele
Bu klavyede öyle tepkime süresine falan bakmak ne kadar mantıklı olur. Standart uygun fiyatlı membran klavye yani. Oyuncu klavyesi falan değil.
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gurkanse 5 ay
fiyat ve nereden alabiliriz
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RaptorFX 5 ay
A101 A4Tech kablosuz klavye fare seti 55TLye sattı, 3 set aldım. Yine gelsin kaçtane gelirse hepsini alırım. Kesinlikle f/p.
Merak edenler için öğretmenim ve okulda kullanıyorum. Stokçu değilim ben değiiiiliiimmm...
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OverClocK1ng 5 ay
Allah Allaaaaah. Videoyu nasıl izliyorsunuz anlamıyorum. Adam fiyatı söylemiş ya. Tam olarak nereden almanızı söylemesini falan mı istiyorsunuz. 80-90-100. Bundan ne anlıyorsunuz? 80 e de var, 90 a da, 100 e de. Hangi siteye güveniyorsanız, tercihinize göre alın işte.
İllâ nokta atışı mı yapsın yani...
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moslevon 5 ay OverClocK1ng
Yani sonuçta her incelediğimiz ürün öyle sponsorlu değil. İstediğiniz yerden alırsınız. Bizler öyle belli bir yere yönlendirme yapamayız.
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elektrontan 5 ay
Bence 10 numara oyun klavye+mouse.
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bluedevil866 5 ay
Almanya da renkforce markasinin urettigi klavye fare aldik 19.99 euroya. 2.4 ghz boyutunda. standby modu var ikisinde de. boylece pil omru cok fazla artiyor.
sanirim Turk yapimi. bu firmaya da destek saglayin.
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moslevon 5 ay bluedevil866
Aynen. Buda öyle o kısmına değinmeyi unuttum. Kullanmayınca 5-10 dakka sürmeden kendini standby kısmına alıyor. Tuşlara basınca aktif oluyor.
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mahsur kalan adam 5 ay
Abi fiyat fiyat dedin fiyatı söylemedin
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elektrontan 5 ay mahsur kalan adam
Ben atıyorum, 20€
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moslevon 5 ay mahsur kalan adam
Video sonunda söyledim ya :) bazı yerler 80 bazı yerler 90 bazı yerlerde 100tl ye satıyor. Fiyatına göre çok iyi :)
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moslevon 5 ay mahsur kalan adam
20 euro değil. O çok fazla :) Şu an 69tl n11 de link ekledim video altına.
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