Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012

Bugünki videomuzda sizlere uygun fiyatı ile öne çıkan ve kablosuz özelliği bulunan Dexim DAKSKM0012 model Multimedia Klavye Mouse setini inceleyeceğiz. Evde TV ve MediaBox kullananlara tavsiye üründür

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Bu ürünü piyasada en uygun 69.TL fiyat ile aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.