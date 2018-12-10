Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012

Video Editörü
Bugünki videomuzda sizlere uygun fiyatı ile öne çıkan ve kablosuz özelliği bulunan Dexim DAKSKM0012 model Multimedia Klavye Mouse setini inceleyeceğiz. Evde TV ve MediaBox kullananlara tavsiye üründür
Yoğun istek üzerine link eklenmiştir.
Bu ürünü piyasada en uygun 69.TL fiyat ile aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.
https://urun.n11.com/klavye-ve-mouse-setleri/dexim-km0012-505-kablosuz-multimedya-klavye-mouse-set-P281980646
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urun.n11.com/...
Merak edenler için öğretmenim ve okulda kullanıyorum. Stokçu değilim ben değiiiiliiimmm...
İllâ nokta atışı mı yapsın yani...
sanirim Turk yapimi. bu firmaya da destek saglayin.