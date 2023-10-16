- En iyi mouse'lar 💯
- 1️⃣ Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless
- 2️⃣ Razer DeathAdder V2 Pro
- 3️⃣ Corsair Ironclaw
- 4️⃣ Razer Basilisk V2
- 5️⃣ Razer Viper V2 Pro
- 6️⃣ Logitech G903 LIGHTSPEED
- 7️⃣ Corsair Sabre RGB Pro
- 8️⃣ SteelSeries Aerox 9 Wireless
- 9️⃣ Logitech G305 LIGHTSPEED
- 🔟 Asus Cerberus
- Mouse (Fare) alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
- Gaming mouse kaç DPI olmalı?
- Gaming mouse’lardaki tepki süresi nedir?
- Kablolu mouse mu kablosuz mouse mu?
- Yorumlar
Hızlı tepkime süreleri, düşük gecikme ve arka arkaya atılan “headshotlar” istiyorsanız en iyi mouse’a ihtiyacınız var demektir. En iyi mouse hangisidir? diye arayanlar için hazırladığımız içeriğimizde tüm ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri bulacaksınız. Eğer en iyi oyuncu mouse modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel mouse’lar:
|Marka - Model 🤖
|Fiyat 🏷️
|Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless
|3.749 TL
|Razer DeathAdder V2 Pro
|1.549 TL
|Corsair Ironclaw
|2.230 TL
|Razer Basilisk V2
|2.936 TL
|Razer Viper V2 Pro
|3.775 TL
|Logitech G903 LIGHTSPEED
|3.299 TL
|Corsair Sabre RGB Pro
|1.761 TL
|SteelSeries Aerox 9 Wireless
|3.297 TL
|Logitech G305 Lightspeed
|1.009 TL
|Asus Cerberus
|749 TL
Mouse yorumları dikkate alındığında; en iyi mouse markaları sıralamasında Logitech, Razer ve Corsair bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek mouse tavsiyesi olarak ise Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless, Razer DeathAdder V2 Pro ve Corsair Ironclaw modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless
- Yerleşik 5 bellek profili
- 140 saat pil ömrü
- Düşük sürtünme sunan PTFE ayaklar
- 13 adet programlanabilir kontrol
- 25.600 DPI
- 102 g
Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün gayet iyi şarjı uzun gidiyor, tuşlar güzel kablolu kablosuz kullanılıyor, type c ile şarj olup şarj kablosu içinde bulunuyor.
👩 Çok iyi alan pişman olmaz. Tuş kombinasyonlarını yapıp kullandığınız programı daha pratik hale getirebilirsiniz.
2️⃣ Razer DeathAdder V2 Pro
- Razer Chroma RGB
- Bluetooth, kablolu ve HyperSpeed Wireless
- 120 saat pil ömrü ve şarj edilebilir yapı
- 20.000 DPI
- 8 adet programlanabilir düğme
- Yerleşik 5 bellek profili
- PTFE fare ayakları
- 88 g
Razer DeathAdder V2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Gerçekten parasının hakkını veren bir ürün. Eline alır almaz Razer kalitesini ortaya koyuyor.
👩 Ürünün switchleri ve kullandığı sensörü fiyatına göre çok iyi. Kullanılan kablo da oldukça ince ve hafif. Kesinlikle kullanımda bir engel oluşturmuyor. Yok gibi.
3️⃣ Corsair Ironclaw
- 10 adet programlanabilir tuş
- 3 bölgeli RGB
- Yerleşik 3 bellek profili
- 50 saate kadar pil ömrü
- 18.000 DPI
- 130 g
Corsair Ironclaw kullanıcı yorumları 💭
👨 2 haftalık bir kullanma deneyimine sahibim. Gayet iyi ergoneomik. Duyarlılık açısındanda gayet iyi bir mouse. Ağırlık konusunda bir tık ağır ama çok rahat bir şekilde kullanılıyor.
👩 Tepkime süresi muhteşem. Sanki bluetooth değilde kablolu mouse kullanıyor gibi hissediyorum. Eliniz çok ufak değilse çok rahat bir şekilde uyum sağlıyor.
4️⃣ Razer Basilisk V2
- Yerleşik 5 bellek profili
- Razer Chroma RGB
- PTFE fare ayakları
- 20.000 DPI ve %99.6 çözünürlük doğruluğu
- 11 adet tam programlanabilir düğme
- 92 g
Razer Basilisk V2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Razer Basilisk V2, oyunlarda mükemmel performans ve çok sayıda programlanabilir tuş sunuyor. Scroll tekerleğinin direnç ayarı çok iyi.
👩 Programlanabilir düğmeler ve ergonomik tasarım başarılı. Oyun deneyimimi önemli ölçüde geliştirdi.
5️⃣ Razer Viper V2 Pro
- 6 adet programlanabilir tuş
- 1 adet yerleşik bellek profili
- PTFE mouse ayakları
- RGB yok
- 30.000 DPI
- 58 g
Razer Viper V2 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Yaklaşık 2 gün önce geldi ve 2 gündür kullanıyorum son derece memnunum çok kaliteli ve özel bir mouse.
👩 Bu benim ilk 'premium' oyuncu farem ve ilk fark ettiğim şey, bu farenin sunduğu inanılmaz derecede düşük ağırlık oldu.
6️⃣ Logitech G903 LIGHTSPEED
- Yüksek hızlı kaydırma tekerleği
- POWERPLAY uyumlu
- LIGHTSYNC RGB
- Çift elle kullanım
- Çıkarılabilir yan düğmeler
- 7 ila 11 adet programlanabilir düğme
- 25.600 DPI
- 180 saate kadar pil ömrü
- 110 g
Logitech G903 LIGHTSPEED kullanıcı yorumları 💭
👨 Hem çalışırken hem de oyun oynarken kullanmak için uzun incelemeler sonucu aldım. Küçük elleriniz varsa Türkiye pazarında pek bir alternatif bulunmuyor. Sağ elimi kullanıyorum ve m330'dan buna geçince çağ değiştirmiş gibi oldum.
👩 İyi bir sistemde kullanılabilecek en iyi ve en kaliteli mouse. Kablosuz olmasına rağmen komut ve tepkime süresi çok hızlı.
7️⃣ Corsair Sabre RGB Pro
- 2.1 metre kablo
- 6 programlanabilir tuş
- 2 bölmeli RGB
- 26.000 DPI
- Corsair AXON Hyper-processing teknolojisi ile 8000Hz
- Değiştirilebilir PTFE mouse ayakları
- 74 g
Corsair Sabre RGB Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Özelikle kablosu örgü kablo ve dayanıklı baya, sensörü de güzel. Tavsiye ederim.
👩 Markası kendi adına konuşmuş bana sorarsanız; ancak benim tecrübem şu şekilde, yüksek DPI seçeneğinden ziyade ergonomik tasarımı elime tam oturmuş olması resmen kolumun doğal bir uzantısı gibi hissettiriyor. Malzeme kalitesine diyecek hiçbir şey yok.
8️⃣ SteelSeries Aerox 9 Wireless
- 80 milyon tık ömrü
- 180 saat pil ömrü
- 18 adet programlanabilir tuş
- PTFE mouse ayakları
- 18.000 DPI
- IP54 su ve toza dayanıklılık
- 89 g
SteelSeries Aerox 9 Wireless kullanıcı yorumları 💭
👨 G502 ve G604'üm varken aldım steelseries enfes bi mouse yapmış yeni primary mouse'um bu artık. Elimdeki terlemenin de önüme geçti. Ağır mouse sevdiğimi sanıyordum bu mouse'u kullanana kadar.
👩 Bu ürün gerçekten çok güzel duruyor özellikle RGP ışıkları mouseu farklı bir boyuta getirmiş. Işıkların parlaklığı bir gece lambası kadar yüksek diyebilirim, ben %30 da kullanıyorum o bile fazlasıyla yeterli oluyor.
9️⃣ Logitech G305 LIGHTSPEED
- 1 adet yerleşik bellek profili
- Mekanik düğme gerginliği ayarlama sistemi
- 250 saat pil ömrü
- PTFE mouse ayakları
- 12.000 DPI
- 99 g
Logitech G305 Lightspeed kullanıcı yorumları 💭
👨 Malzeme kalitesi oldukça iyi hissettiriyor. Renk seçenekleriyle gayet başarılı bir ürün. Profesyonel oyun oynuyorsanız tabi ki tercihiniz bu olmamalı ancak genel bir oyuncuysanız harika bir tercih.
👩 Neredeyse 3 yıldır sorunsuz kullanıyorum. Herhangi bir hasar veya problem hiç yaşamadım. Çoğunlukla geceleri mouse'u kapatmayı unutmama rağmen daha önceden kullandığım pilli mouse'lara göre pilini çok nadiren değiştiriyorum.
🔟 Asus Cerberus
- Çift elle kullanım seçeneği
- Kablolu
- Toplam 6 buton (ileri-geri tuşları)
- 2500 DPI
- Kayma engelleyici lastik yan kısım
- 135 g
Asus Cerberus kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans olarak gayet başarılı. Tavsiye ederim.
👩 Aldığım dönem için fiyat performans olarak çok iyi bir fareydi. Ortaboy ele sahip ellere tam uyumlu.
En iyi mouse modelleri listesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçeriğimizde her bütçeye uygun en iyi mouse ve markalarına yer verdik. Geniş bir yelpazeye hitap eden listemizde en iyi oyuncu mouse modelleri de bulunuyor. Üstelik çok yakında başlayacak olan Black Friday indirim döneminde bu ürünlere ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Mouse fiyatları artış içindeyken indirim dönemlerini beklemek işinize gelecektir.
Mouse (Fare) alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗
Gaming mouse kaç DPI olmalı?
Gaming mouse'un kaç DPI (Dots Per Inch) değerine sahip olması gerektiği, kişisel tercihlere ve kullanım amaçlarına bağlıdır. DPI değeri, mouse'un hassasiyetini ve izleme hızını belirler. İdeal DPI değeri, kullanıcının oyun tarzına, monitörün çözünürlüğüne ve kullanılan işletim sistemine göre değişebilir. Düşük DPI (800-1600), daha fazla fiziksel hareket gerektirir ve hassas işler için uygundur. Orta DPI (1600-3200), genel kullanım ve çoğu oyun için iyi bir denge sunar. Yüksek DPI (3200 ve üzeri), hızlı izleme ve hızlı hareketler için idealdir, özellikle nişancı oyunları gibi hız gerektiren oyunlarda.
Gaming mouse’lardaki tepki süresi nedir?
Gaming mouse'un tepki süresi, iki önemli özellikle ifade edilir: Hertz (Hz) değeri ve ms (milisaniye) değeri.
Hertz (Hz) değeri, mouse'un kaç kez saniyede veri güncellediğini gösterir. Daha yüksek bir Hertz değeri, daha hızlı ve akıcı bir izleme sağlar. Çoğu gaming mouse, 500Hz veya 1000Hz gibi yüksek Hertz değerlerine sahiptir. ms (Milisaniye) değeri ise mouse'un bilgisayara veri gönderme süresini ifade eder. Daha düşük bir ms değeri, daha hızlı bir tepki süresi anlamına gelir. Çoğu orta ve üst düzey oyuncu faresi 1ms tepki süresine sahiptir.
Kablolu mouse mu kablosuz mouse mu?
Kablolu mouse mu, kablosuz mouse mu tercihi, kişisel kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara bağlıdır. Kablolu mouse, genellikle daha düşük tepki süresine sahiptir, yani bilgisayara gönderdiği komutlar daha hızlı işlenir. Bu, hızlı oyunlarda ve rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabilir. Kablosuz mouse ise kablo bağlantısı olmadan çalışır, bu da daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Temiz bir masa veya oyun alanı sağlar ve taşınabilirlik açısından avantajlıdır.
En İyi Mouse Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 19745Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.