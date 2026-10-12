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Hızlı tepkime süreleri, düşük gecikme ve arka arkaya atılan “headshotlar” istiyorsanız en iyi mouse’a ihtiyacınız var demektir. En iyi mouse hangisidir? diye arayanlar için hazırladığımız içeriğimizde tüm ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri bulacaksınız. Eğer en iyi oyuncu mouse modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel mouse’lar:

Mouse yorumları dikkate alındığında; en iyi mouse markaları sıralamasında Logitech, Razer, SteelSeries ve Asus bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek oyuncu mouse tavsiyesi olarak ise Logitech G Pro, SteelSeries Rival, Razer DeathAdder ve Asus ROG gaming mouse modelleri olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ SteelSeries Rival Pro Gaming Mouse - Popüler 🔥 | 8K Ultra Geniş Bant, 42K DPI ve Sonsuz Güç ile Üst Düzey Kablosuz Performans Tam Boyutta Gör SteelSeries Rival Pro Gaming Mouse, profesyonel seviyede performans arayan oyuncular için geliştirilen yeni nesil kablosuz gaming mouse deneyimi sunuyor. 53 gramlık hafif yapısı, Ultra Geniş Bant kablosuz bağlantısı, gerçek 8K polling teknolojisi ve TrueMove 42K Pro sensörüyle özellikle hızlı ve rekabetçi oyunlarda maksimum hassasiyet ve tepki süresi hedefleniyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi, geleneksel 2.4 GHz bağlantıya kıyasla 20 kat daha geniş bant genişliği sunarak kablosuz trafiğinden minimum düzeyde etkileniyor. Bu sayede Counter-Strike 2, Valorant, Call of Duty ve Apex Legends gibi hızlı tepki gerektiren FPS oyunlarında bağlantı kararlılığını korurken kusursuz bir imleç deneyimi sunuyor. Gerçek 8K Polling Rate teknolojisi, standart 1K polling rate'e göre saniyede 8 kat daha fazla raporlama gerçekleştiriyor. 0,35 ms tıklama gecikmesi sayesinde hızlı tıklamalar ve ani mouse hareketleri daha hassas şekilde algılanırken, özellikle rekabetçi oyunlarda en küçük hareketlerin bile ekrana daha tutarlı şekilde yansıtılması hedefleniyor. Rival Pro'nun TrueMove 42K Pro sensörü ise 42.000 DPI, 20.000 FPS, 800 IPS ve 70G ivmelenme değerleriyle üst düzey takip performansı sunuyor. Özelleştirilmiş PixArt 3955 sensör üzerine geliştirilen yapı, yapay piksel ölçeklendirmesi olmadan gerçek 1'e 1 takip sağlayarak oyun sırasında hareketlerin doğrudan ve tutarlı şekilde algılanmasına yardımcı oluyor. SuperSync teknolojisi sayesinde izleme ve tıklama işlemleri birbirinden ayrılabiliyor. Böylece 8K tıklama yoklamasının avantajlarından yararlanmaya devam ederken sensör raporlama hızı oyunun ihtiyaçlarına göre 1K, 2K veya 4K seviyelerine ayarlanabiliyor. Ayrıca 9K Over-Polling teknolojisi, her sekiz pakete ek olarak bir paket daha göndererek bilgisayara ulaşan 8K sinyalinin mümkün olduğunca sağlam kalmasına yardımcı oluyor. Infinite Power System ise kablosuz kullanımda şarj konusunda kesintiyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. İki pil sayesinde bir pil mouse içerisinde kullanılırken diğer pil şarj edilebiliyor. Böylece 1K polling rate'te 120 saate kadar, 8K polling rate'te ise 32 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. 53 gramlık hafif gövde, uzun oyun seanslarında kontrolü kolaylaştırırken sağ el kullanımına özel ergonomik şekil rahat bir tutuş sağlıyor. Rival Pro'nun yanı sıra simetrik tasarımı tercih eden oyuncular için Sensei Pro versiyonu da bulunuyor. SteelSeries Rival Pro Gaming Mouse; Ultra Geniş Bant bağlantısı, gerçek 8K polling, 0,35 ms tıklama gecikmesi, 42K DPI TrueMove 42K Pro sensörü ve Infinite Power System özelliklerini tek bir yapıda bir araya getirerek özellikle rekabetçi oyuncular için yüksek hassasiyetli ve kesintisiz bir kablosuz gaming deneyimi sunuyor. Öne çıkan özellikler Ultra Geniş Bant (UWB) kablosuz bağlantı

2.4 GHz'e kıyasla 20 kat daha geniş bant genişliği

Gerçek 8K Polling Rate

0,35 ms tıklama gecikmesi

SuperSync ile ayrı izleme ve tıklama raporlama

9K Over-Polling teknolojisi

TrueMove 42K Pro Sensör

42.000 DPI, 20.000 FPS, 800 IPS, 70G ivmelenme

Gerçek 1'e 1 takip, yapay piksel ölçeklendirmesi yok

Infinite Power System – değiştirilebilir çift pil sistemi

1K'da 120 saate, 8K'da 32 saate kadar kullanım

53 gram hafif tasarım

Sağ el kullanımına özel ergonomik şekil

Akıllı DPI özelliği

2️⃣ SteelSeries Sensei Pro Gaming Mouse - Popüler 🔥 | Gerçek 8K, Ultra Geniş Bant ve 42K DPI ile Rekabetçi Gaming Performansı Tam Boyutta Gör SteelSeries Sensei Pro Gaming Mouse, yıllardır e-spor dünyasında kendini kanıtlayan Sensei tasarımını yeni nesil kablosuz teknolojiler ve üst düzey sensör performansıyla buluşturuyor. 53 gramlık hafif yapısı, simetrik tasarımı, Ultra Geniş Bant bağlantısı ve gerçek 8K polling teknolojisiyle hem sağ hem sol elini kullanan oyuncular için yüksek hassasiyetli bir gaming deneyimi sunuyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi, geleneksel 2.4 GHz bağlantıya kıyasla 20 kat daha geniş bant genişliği sunuyor. Kablosuz trafiğinden etkilenmeyecek şekilde tasarlanan bu yapı, maksimum hız ve bağlantı istikrarı sağlayarak Counter-Strike 2, Valorant, Call of Duty ve Apex Legends gibi hızlı tepki gerektiren rekabetçi oyunlarda kablosuz kullanımın avantajlarını üst seviyeye taşıyor. Gerçek 8K Polling teknolojisi, standart 1K polling rate'e göre saniyede 8 kat daha fazla raporlama gerçekleştiriyor. 0,35 ms tıklama gecikmesiyle hızlı tıklamalar ve ani hareketler daha hassas şekilde algılanırken, 8K polling sırasında tutarlı izleme performansı korunuyor. Sensei Pro, 8K'yı yalnızca taklit etmek yerine gerçek 8K polling sunarak yüksek tepki hızını doğrudan oyuncuya aktarmayı hedefliyor. SuperSync teknolojisi sayesinde izleme ve tıklama işlemleri birbirinden ayrılabiliyor. Böylece 8K tıklama hızından ödün vermeden sensör raporlama hızı oyunun ihtiyaçlarına göre 1K, 2K veya 4K seviyelerine ayarlanabiliyor. 9K Over-Polling ise her sekiz pakete ek olarak bir paket daha göndererek bilgisayara ulaşan 8K sinyalinin mümkün olduğunca sağlam kalmasına yardımcı oluyor. TrueMove 42K Pro sensör, 42.000 DPI, 20.000 FPS, 800 IPS ve 70G ivmelenme değerleriyle üst düzey takip performansı sunuyor. Özelleştirilmiş PixArt 3955 sensör üzerine geliştirilen teknoloji, yapay piksel ölçeklendirmesi olmadan gerçek 1'e 1 takip sağlıyor. Akıllı DPI özelliği ise menüler ve oyun arasında tutarlı izleme için DPI değerini tek haneli hassasiyet seviyelerine kadar ayarlama imkânı sunuyor. Infinite Power System, kablosuz kullanım sırasında şarj sorununu ortadan kaldırmak için iki pilli bir sistem sunuyor. Bir pil mouse içerisinde kullanılırken diğer pil şarj edilebiliyor. Böylece 1K polling rate'te 120 saate kadar, 8K polling rate'te ise 32 saate kadar kullanım süresi elde ediliyor. 53 gramlık hafif gövde, uzun oyun seanslarında hızlı ve kontrollü hareketlere yardımcı olurken simetrik şekil sayesinde mouse her iki elle de kullanılabiliyor. Sensei Pro, ergonomik sağ el kullanımına sahip Rival Pro modeline alternatif olarak simetrik tasarım arayan oyunculara hitap ediyor. SteelSeries Sensei Pro Gaming Mouse; gerçek 8K polling, Ultra Geniş Bant bağlantı, 0,35 ms tıklama gecikmesi, 42K DPI TrueMove 42K Pro sensör ve Infinite Power System özelliklerini e-spor geçmişine sahip simetrik Sensei tasarımıyla bir araya getiriyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda hız, hassasiyet ve bağlantı istikrarını ön planda tutan oyuncular için üst düzey bir kablosuz gaming deneyimi sunuyor. Öne çıkan özellikler Ultra Geniş Bant (UWB) kablosuz bağlantı

2.4 GHz'e kıyasla 20 kat daha geniş bant genişliği

Gerçek 8K Polling Rate

0,35 ms tıklama gecikmesi

SuperSync ile ayrı izleme ve tıklama raporlama

9K Over-Polling teknolojisi

TrueMove 42K Pro Sensör

42.000 DPI, 20.000 FPS, 800 IPS, 70G ivmelenme

Gerçek 1'e 1 takip, yapay piksel ölçeklendirmesi yok

Infinite Power System – değiştirilebilir çift pil sistemi

1K'da 120 saate, 8K'da 32 saate kadar kullanım

53 gram hafif tasarım

Her iki elle kullanılabilen simetrik şekil

Akıllı DPI özelliği

3️⃣ Aerox 3 Wireless Gen 2 Gaming Mouse - Popüler 🔥 | 4K Hız, Ultra Hafif Tasarım, Gerçek 1:1 İzleme Performansı Tam Boyutta Gör SteelSeries’in hafiflik ve performansı bir araya getiren Aerox serisinin yeni nesil modeli Aerox 3 Wireless Gen 2, yüksek polling rate, düşük gecikme ve gelişmiş sensör teknolojisiyle rekabetçi oyuncular için üst düzey bir kablosuz mouse deneyimi sunuyor. “Sadece hızlı değil, 4K hızında” yaklaşımıyla geliştirilen bu model, özellikle Counter-Strike 2, Valorant ve Call of Duty gibi refleks ve nişan hassasiyeti gerektiren FPS oyunlarında performansı bir üst seviyeye taşıyor. 4K polling rate (1000 Hz’e kıyasla 4 kat daha fazla sinyal güncellemesi) sayesinde daha akıcı izleme ve daha hassas nişan alma imkanı sunan Aerox 3 Wireless Gen 2, hızlı refleks gerektiren oyunlarda avantaj sağlıyor. <2 ms tıklama gecikmesi ile her komut neredeyse anında algılanırken, daha hızlı tepki ve daha yüksek isabet oranı elde ediliyor. SteelSeries’in gelişmiş TrueMove 26K optik sensörü, gerçek 1’e 1 izleme performansı sunarak el hareketlerini doğrudan oyuna yansıtıyor. 400 IPS hız ve 40G ivme desteği sayesinde ani hareketlerden mikro ayarlamalara kadar her hareket kesintisiz ve sıfır atlama ile takip ediliyor. 1 mm’ye kadar düşük kaldırma mesafesi, mouse yeniden konumlandırılırken imleç kaymasını engelliyor. Aerox 3 Wireless Gen 2, yalnızca performans değil kullanım süresiyle de dikkat çekiyor. Bluetooth modunda 200 saate kadar, 2,4 GHz kablosuz bağlantıda ise 120 saate kadar pil ömrü sunarak uzun süreli kesintisiz kullanım sağlıyor. SteelSeries GG yazılımı içinde yer alan Sensitivity Tools, kullanıcı hareketlerini analiz ederek yaklaşık 8 dakika içinde ideal DPI ve hassasiyet ayarını belirliyor. Ayrıca gelişmiş yazılım ayarlarıyla mouse hızlandırma, dönüş kontrolü ve kaydırma-atlama koruması gibi detaylar tamamen kişiselleştirilebiliyor. 80 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik anahtarlar, uzun yıllar boyunca net ve tutarlı bir tıklama hissi sunarken çift tıklama gibi sorunların önüne geçiyor. Ultra hafif gövde yapısı ve AquaBarrier™ teknolojisi, petek tasarımın dezavantajlarını ortadan kaldırarak toz, ter ve sıvı sıçramalarına karşı koruma sağlıyor. %100 PTFE ayaklar, mousepad üzerinde minimum sürtünme ile maksimum kayganlık sunarken, 6 programlanabilir tuş ile oyun içi komutlar tamamen kişiselleştirilebiliyor. Aerox 3 Wireless Gen 2, yüksek hız, hassasiyet ve hafifliği bir arada sunarak rekabetçi oyuncular için “her hareketin kritik olduğu” anlarda güvenilir bir gaming mouse alternatifi olarak öne çıkıyor. Öne çıkan özellikler 4K polling rate ile 4 kat daha hızlı sinyal güncelleme

<2 ms ultra düşük tıklama gecikmesi

TrueMove 26K sensör ile gerçek 1:1 izleme

400 IPS hız ve 40G ivme desteği

1 mm düşük kaldırma mesafesi

⁠Bluetooth ile 200 saate, 2.4 GHz ile 120 saate kadar pil ömrü

80 milyon tıklama ömürlü mekanik anahtarlar

Ultra hafif tasarım ve AquaBarrier™ suya dayanıklılık

%100 PTFE ayaklar ile akıcı kayma

⁠6 programlanabilir tuş

3 farklı renk seçeneği

4️⃣ Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming Mouse - Popüler 🔥 | Kablosuz Özgürlük, Hızlı Tepki, Gerçek Gaming Deneyimi Tam Boyutta Gör SteelSeries’in Rival serisinin kablosuz taraftaki güncel modeli olan Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming Mouse, kablosuz oyuncu mouse arayan kullanıcılar için hız, hassasiyet ve pil performansını bir arada sunan dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem rekabetçi espor sahnesinde hem de günlük gaming kullanımında, kablolu modellere yakın tepki süresiyle güven veren bir deneyim hedefliyor. 1,9 ms tıklama gecikme süresi, kablosuz bir gaming mouse için oldukça iddialı bir değer sunuyor. Bu sayede Counter-Strike, Valorant ve Call of Duty gibi anlık reflekslerin belirleyici olduğu FPS oyunlarında komutlar gecikmeden ekrana yansıyor. TrueMove Air optik sensör, 18.000 DPI hassasiyetiyle hızlandırma ya da yapay düzeltme olmadan gerçek 1’e 1 izleme sağlayarak oyuncuya net ve tutarlı bir kontrol hissi kazandırıyor. Bağlantı tarafında ise Quantum 2.0 Dual Wireless teknolojisi dikkat çekiyor. USB dongle üzerinden sunulan 2,4 GHz oyun sınıfı kablosuz bağlantı, düşük gecikmeli bir oyun deneyimi sağlarken; Bluetooth modu sayesinde farklı cihazlara hızlı geçiş yapılabiliyor. Bu yapı, hem masaüstü hem dizüstü kullanan oyuncular için pratik bir kullanım sunuyor. Pil performansı açısından Rival 3 Wireless Gen 2 oldukça iddialı. 2,4 GHz bağlantı ile 175 saate, Bluetooth modunda ise 450 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Tek bir AAA pil ile çalışması mouse’un ağırlığını düşük tutarken, şarj edilebilir pillerle kullanım seçeneği de esneklik sağlıyor. Uzun süreli kullanımda pil değiştirme ihtiyacını minimuma indiriyor. 60 milyon tıklama ömürlü anahtarlar, mouse’un uzun vadeli oyuncu ekipmanı olarak konumlanmasını destekliyor. Tuş hissiyatı net ve dengeli; özellikle PUBG ve Fortnite gibi uzun süren oyun oturumlarında performans düşüşü yaşatmıyor. “Savaşta test edilmiş” olarak tanımlanan simetrik tasarım, pençe ve parmak ucu tutuşunu tercih eden oyuncular için ideal bir ergonomi sunuyor. Hafif yapısı sayesinde Valorant, Counter-Strike ve Fortnite gibi tempolu oyunlarda uzun süreli gaming kullanımında bile elde yorgunluk hissi oluşturmuyor. Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming Mouse; kablosuz özgürlükten vazgeçmeden düşük gecikme, uzun pil ömrü ve hassas sensör performansı arayan oyuncular için, SteelSeries kalitesini erişilebilir seviyede sunan güçlü bir kablosuz gaming mouse alternatifi olarak öne çıkıyor. ⁠ ⁠1,9 ms ultra düşük tıklama gecikme süresi

TrueMove Air optik sensör (18.000 DPI)

Gerçek 1’e 1 izleme performansı

Quantum 2.0 Dual Wireless (2,4 GHz + Bluetooth)

175 saat (2,4 GHz) / 450 saat (Bluetooth) pil ömrü

60 milyon tıklama ömürlü dayanıklı oyuncu anahtarları

Hafif yapı ve simetrik ergonomik tasarım

Pençe ve parmak ucu tutuşuna uygun gaming mouse formu

5️⃣ Rival 3 Gen 2 Gaming Mouse - Popüler 🔥 | Hafif Yapı, Net Kontrol, Gerçek Gaming Deneyimi Tam Boyutta Gör SteelSeries’in oyuncular arasında uzun süredir beğeni toplayan Rival serisinin güncellenmiş modeli olan Rival 3 Gen 2 Gaming Mouse, giriş–orta seviye oyuncu mouse modelleri arasında performansıyla öne çıkarken, sunduğu hassasiyet ve ergonomi sayesinde her seviyeden oyuncuya ve espor tutkununa hitap eden dengeli bir kullanım sunmaya devam ediyor. Hafif yapısı, düşük gecikme süresi ve TrueMove sensör teknolojisi sayesinde rekabetçi espor oyuncuları kadar günlük gaming kullanıcıları için de güven veren bir deneyim sağlıyor. 1,35 ms tıklama gecikmesi ile neredeyse anında tepki veren Rival 3 Gen 2, özellikle Counter-Strike, Valorant ve Call of Duty gibi refleks ve nişan hassasiyeti gerektiren FPS türü gaming oyunlarda oyunculara ciddi avantaj sağlıyor. SteelSeries’in kendini kanıtlamış TrueMove Core optik sensörü, 8.500 DPI hassasiyet değeriyle hızlandırma olmadan gerçek 1’e 1 izleme sunarak rekabetçi oyuncular için yüksek kontrol ve isabet imkânı tanıyor. Rival 3 Gen 2 Gaming Mouse’un en güçlü yanlarından biri de dayanıklılığı. 60 milyon tıklama garantili anahtarlar ile uzun süreli oyuncu ekipmanı kullanımına uygun şekilde tasarlanmış. Günlük kullanımda tuş hissiyatı net, geri bildirimi tatmin edici ve PUBG, Fortnite gibi uzun soluklu oyun seanslarında performans kaybı yaşatmıyor. SteelSeries Prism ile uyumlu 3 bölgeli RGB aydınlatma, sade ama şık bir oyuncu mouse tasarımı sunarken tamamen özelleştirilebiliyor. RGB aydınlatmayı tercih etmeyen espor oyuncuları için kapatma seçeneği de mevcut. 77 gram hafifliği, yükseltilmiş Super Mesh paracord kablosu ve %100 PTFE ayakları sayesinde mousepad üzerinde son derece akıcı bir kayma sağlıyor. “Savaşta test edilmiş” ergonomik tasarımı, Valorant, Counter-Strike ve Fortnite gibi hızlı tempolu oyunlarda uzun süreli oyuncu ve gaming kullanımında eli yormayan dengeli bir yapı sunuyor. Rival 3 Gen 2 Gaming Mouse, fiyat/performans odaklı oyuncular ve espor dünyasına adım atmak isteyen kullanıcılar için SteelSeries kalitesini ulaşılabilir seviyede sunan güçlü bir gaming mouse alternatifi olarak öne çıkıyor. ⁠1,35 ms ultra düşük tıklama gecikmesi

TrueMove Core optik sensör (8.500 DPI)

Gerçek 1’e 1 izleme performansı

60 milyon tıklama ömürlü dayanıklı oyuncu anahtarları

SteelSeries Prism uyumlu 3 bölgeli RGB

Yükseltilmiş Super Mesh paracord kablo

%100 PTFE ayaklar ile akıcı kayma

77 g hafiflik ve ergonomik gaming mouse tasarımı

6️⃣ Logitech G G502 X PLUS Kablosuz Oyun Mouse'u Tam Boyutta Gör Logitech, en iyi mouse markaları arasında ve G502 X PLUS modeli, en beğenilen oyuncu farelerinin başında geliyor. Efsanevi G502 ailesinin en yeni üyesi olan Logitech G502 X Plus, markanın LIGHTFORCE hibrit anahtarları, LIGHTSPEED pro sınıf kablosuz bağlantı, LIGHTSYNC RGB ve HERO 25K Optik Sensör dahil olmak üzere en yenilikçi oyun oynama teknolojileriyle tasarlanmış. G502 X PLUS aynı zamanda POWERPLAY ile de uyumlu Böylece şarjı asla bitmiyor. Çözünürlük: 100 – 25.600 DPI

USB-C şarj

LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi

Programlanabilir kontroller: 13

RGB aydınlatma: 8 bölge

Uyumluluk: Windows ve Mac Logitech G G502 X Plus Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gerçekten güzel. Hem yazılımcıyım hem de oyuncuyum. Sağ el için özel üretim olduğunu unutmayın. Üstünde bir ton makro bulunuyor. Işıklandırmasını açmıyorum şarjı yemesin diye zaten el altında kalıyor, gözükmüyor. Kablolu mouse'umdan daha çok iyi ms süresine sahip. Orta tuşu serbest bırakma olayı özellikle kod yazarken çok işime yarıyor. Oyunlarda da mükemmel performans sergiliyor. Oyunlara özel hassasiyet koyabilmem çok iyi. Şahsen daha iyi mouse kullanmadım. Benim için her işimi tekte yapan bir mouse oldu. ✍🏻 Kablosuz mouse istediğim için G502'den geçiş yaptım. Kesinlikle tavsiye ederim. Tepki süresi mükemmel. 2.4g alıcı kullanıyor. Yanında sinyal alıcısını fare yakınına takabilmek için adaptör çıkıyor. Şarj süresi %40 rgb parlaklığında 1 haftaya yakın gidiyor.

7️⃣ Razer DeathAdder V3 Pro Kablosuz Gaming Mouse Tam Boyutta Gör Razer DeathAdder V3 Pro, espor profesyonellerinin yardımıyla geliştirilmiş, en hafif ve ergonomik oyuncu mouse modellerinden biri. Razer HyperPolling Wireless Dongle ile 8000 Hz polling rate değerine ulaşarak en hızlı kablosuz performansı sunuyor. Yazılıma ihtiyaç duymadan 5 DPI kademesi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. DPI, polling rate ve kaldırma mesafesi dahil olmak üzere tüm kalibre edilmiş ayarlar Razer Synapse profilinde saklanabiliyor. Sağ elle kullanım için ideal

Razer HyperSpeed Wireless

90 saate kadar pil ömrü

Maksimum Hassasiyet (DPI): 30000

Programlanabilir düğmeler: 6

USB Type-A'dan USB Type-C'ye şarj kablosu Razer DeathAdder V3 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gayet iyi bir mouse. Pubg için aldım, ideal kullanım sağlıyor. Ama 8k hz için ayrıca hyperpulling dongle almanız lazım. Kendi dongle'ı ile 1k hz veriyor, bilginiz olsun. ✍🏻 Logitech G Pro X Superlight 1 ve en son olarak 2 kulanan biri olarak söylüyorum; Bu mouse bambaşka bir şey. Yani ben böyle tepki ve performans olarak bu kadar üst seviye beklemiyordum. İyi olduğunu biliyordum ama böyle süper olduğunu düşünmedim. El boyutu olarak orta ve üstü büyük ele sahipseniz alternatif diğer markalara bakmadan alın.

8️⃣ ASUS ROG Strix Impact III Kablosuz Oyun Faresi Tam Boyutta Gör ASUS ROG Strix Impact III, kablosuz oyuncu mouse önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir başka model. ROG Strix Impact 3 Wireless, uzun pil ömrüne sahip ROG SpeedNova kablosuz ve Bluetooth modlarını içeren, ultra hafif 57 gramlık kompakt bir oyun faresi. ROG AimPoint optik sensör hassas izleme sağlarken, ROG Omni Receiver tek bir dongle aracılığıyla klavye ve fareye bağlantı imkanı sunuyor. ROG AimPoint optik sensör: 36.000 dpi hassasiyet

Çift kablosuz bağlantı: Bluetooth moduyla 3 cihaza kadar eşleştirme

ROG SpeedNova kablosuz teknolojisi: Düşük gecikmeli, güvenli 2.4 GHz RF kablosuz performans

ROG Omni Alıcı: Tek bir alıcı ile desteklenen birden fazla cihaza kablosuz olarak bağlanma

Hafif, iki elle de kullanılabilen tasarım: Sadece 57 gram ağırlığında kompakt form faktörü

Geçmeli Anahtar Soketleri: Tıklama kuvvetini değiştirmek ve farenin kullanım ömrünü uzatmak için uyumlu mekanik anahtarlarla değiştirebilme

ROG Micro Switch'ler: 70 milyon tıklama ömrü ve kontrollü, tutarlı tıklama hissi

Üstün pil ömrü: AA/AAA pille çalışır ve ROG SpeedNova Kablosuz bağlantı ile 450 saate kadar dayanır

Dahili kontrol: Sık kullanılan fare ayarlarını, farklı fare düğmesi kombinasyonlarına basarak kolayca ayarlayın ASUS ROG Strix Impact III Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mouse gayet kaliteli. Hafif ve hızlı tepki veriyor. Ben gayet memnun kaldım. ✍🏻 Oğlum oyun bilgisayarı için aldı. Tepkime süresi çok iyi. Uygulamayı bilgisayara kurduğunuzda her türlü özelleştirme ve atama yapılıyor.

9️⃣ HyperX Pulsefire Saga Gaming Mouse Tam Boyutta Gör Kablolu oyuncu mouse tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model de HyperX Pulsefire Saga. HyperX oyun faresi, tutuş tarzlarına uyum sağlamak için değiştirilebilir manyetik bileşenler kullanıyor. Yumuşak düğmelerden ergonomik düğmelere geçebilir, kasayı değiştirebilir ve yan düğmeleri kolayca ve aletsiz olarak değiştirebilirsiniz. Mouse, konumunu saniyede 8000 defaya kadar bildiren 8k polling rate değerine sahip. Bu, farenin her hareketi hassas ve doğru bir şekilde yakaladığı anlamına geliyor. HyperX Optik Anahtarlar lazer hassasiyetinde tetikleme ile dokunsal hissi bir araya getiriyor. Optik anahtarlar tıklamaları sıçrama olmadan hızlı ve doğru bir şekilde yakalıyor. HyperX 26K Sensör, 26.000 DPI ve maksimum 650 IPS seviyesine kadar özelleştirilebilir DPI ayarlarıyla akıcı takip ve hızlı hareketler sağlıyor. Mouse, çevikliği ve hareket serbestliğini korumak için dayanıklı paracord stili örgülü kablo kullanıyor. Modüler Ergonomik Kasa

DPI ön ayarları: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI

Polling rate: 8000 Hz'e kadar

Düğme sayısı: 6

HyperX Optik Anahtarlar

Hızlanma: 50G

Maksimum çözünürlük: 26.000 DPI

HyperX 26K Sensör

Kablo türü: Ayrılabilir Değil, HyperFlex 2 USB-C - USB-A Kablosu

Uyumluluk: PC, Xbox Series X|S, PS5 HyperX Pulsefire Saga Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Mouse gayet güzel, gayet kullanışlı. Ortalama bir el büyüklüğüne göre çok güzel bir mouse. Tavsiye ederim. ✍🏻 Çok iyi bir fare. Hafif, hızlı tepki veren, güzel ve kurulumu kolay. Başka Hyper-X ürünleriniz varsa, RGB ışıklarını senkronize edebilirsiniz.

🔟 MSI GG VERSA 300 ELITE Wireless Gaming Mouse Tam Boyutta Gör Gaming mouse yorumları dikkate alındığında öne çıkan farelerden birisi de MSI GG Versa 300 Elite. MSI gaming mouse, hız, konfor ve hassasiyeti bir araya getiren tasarımına ek olarak 2.4GHz kablosuz, Bluetooth ve kablolu bağlantı seçenekleri sunmasıyla her sistemde kolayca kullanılabiliyor. Son derece hassas optik sensörü, dayanıklı OMRON anahtarları ve ultra hafif ergonomik tasarımı ile her zaman hızlı ve keskin tepki veriyor. MSI Mystic Light üzerinden kontrol edilebilen özelleştirilebilir RGB ışıklandırması ve uzun batarya süresi ile tarz ve performansı bir arada isteyenler için mükemmel bir seçim. Kablosuz oyun mouse'u bakıyorsanız, MSI GG Versa 300 Elite modeline kesinlikle göz atmalısınız. Ergonomik ve destekli kavrama yapısı

Kaymayan malzemeden üretilmiş yan kavrama bölgeleri

PixArt PAW3395DM optik sensörü: 26000 DPI (yazılım üzerinden ayarlanabilir) çözünürlüğe kadar hassasiyet

60 milyon tıklamaya karşı test edilmiş yüksek kaliteli OMRON mikro anahtarlar

2.4G kablosuz, Bluetooth 5.3, ve USB 2.0 bağlantı

Ultra hafif tasarım: 65 gr

200 saate kadar batarya süresi MSI GG Versa 300 Elite Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu kadar hafif ve kaliteli kullanışlı bir RGB mouse kullanmamıştım. Daha önce aynı markadan kullandıklarım oldu ve yine beni şaşırtmadı. ✍🏻 Düşünmeden alın. Msi kalitesi mükemmel.

En iyi mouse modelleri listesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçeriğimizde her bütçeye uygun en iyi mouse ve markalarına yer verdik. Geniş bir yelpazeye hitap eden listemizde en iyi oyuncu mouse modelleri de bulunuyor. Üstelik çok yakında başlayacak olan Black Friday indirim döneminde bu ürünlere ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Mouse fiyatları artış içindeyken indirim dönemlerini beklemek işinize gelecektir.

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 11 ay önce eklendi

Mouse (Fare) alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗ Tam Boyutta Gör Mouse veya gaming mouse seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birçok önemli faktör vardır. Özellikle DPI değeri, tepki süresi (Hertz ve ms değerleri) ve fiyat gibi temel kriterlere dikkat etmek önemlidir. Ancak benim kişisel görüşüme göre, ergonomi de büyük bir öneme sahiptir. Mouse'un elinize rahatça oturması ve uzun oyun oturumları veya çalışma saatlerince konfor sağlaması, performansı artırabilir. Ayrıca, programlanabilir tuşlar gibi özellikler sayesinde mouse'un işlevselliğini özelleştirebilir ve oyun deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Bu nedenle, gaming mouse seçerken hem teknik özelliklere hem de kişisel tercihlerinize odaklanmanız, en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olacaktır.

Gaming mouse kaç DPI olmalı ❓ Gaming mouse'un kaç DPI (Dots Per Inch) değerine sahip olması gerektiği, kişisel tercihlere ve kullanım amaçlarına bağlıdır. DPI değeri, mouse'un hassasiyetini ve izleme hızını belirler. İdeal DPI değeri, kullanıcının oyun tarzına, monitörün çözünürlüğüne ve kullanılan işletim sistemine göre değişebilir. Düşük DPI (800-1600), daha fazla fiziksel hareket gerektirir ve hassas işler için uygundur. Orta DPI (1600-3200), genel kullanım ve çoğu oyun için iyi bir denge sunar. Yüksek DPI (3200 ve üzeri), hızlı izleme ve hızlı hareketler için idealdir, özellikle nişancı oyunları gibi hız gerektiren oyunlarda.

Gaming mouse’lardaki tepki süresi nedir 🖱 Gaming mouse'un tepki süresi, iki önemli özellikle ifade edilir: Hertz (Hz) değeri ve ms (milisaniye) değeri. Hertz (Hz) değeri, mouse'un kaç kez saniyede veri güncellediğini gösterir. Daha yüksek bir Hertz değeri, daha hızlı ve akıcı bir izleme sağlar. Çoğu gaming mouse, 500Hz veya 1000Hz gibi yüksek Hertz değerlerine sahiptir. ms (Milisaniye) değeri ise mouse'un bilgisayara veri gönderme süresini ifade eder. Daha düşük bir ms değeri, daha hızlı bir tepki süresi anlamına gelir. Çoğu orta ve üst düzey oyuncu faresi 1ms tepki süresine sahiptir.

Kablolu mouse mu kablosuz mouse mu 🤔 Kablolu mouse mu, kablosuz mouse mu tercihi, kişisel kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara bağlıdır. Kablolu mouse, genellikle daha düşük tepki süresine sahiptir, yani bilgisayara gönderdiği komutlar daha hızlı işlenir. Bu, hızlı oyunlarda ve rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabilir. Kablosuz mouse ise kablo bağlantısı olmadan çalışır, bu da daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Temiz bir masa veya oyun alanı sağlar ve taşınabilirlik açısından avantajlıdır.

En İyi Mouse Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 19745

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