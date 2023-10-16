Hızlı tepkime süreleri, düşük gecikme ve arka arkaya atılan “headshotlar” istiyorsanız en iyi mouse’a ihtiyacınız var demektir. En iyi mouse hangisidir? diye arayanlar için hazırladığımız içeriğimizde tüm ihtiyaçlarınıza yönelik ürünleri bulacaksınız. Eğer en iyi oyuncu mouse modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel mouse’lar:

Mouse yorumları dikkate alındığında; en iyi mouse markaları sıralamasında Logitech, Razer ve Corsair bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek mouse tavsiyesi olarak ise Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless, Razer DeathAdder V2 Pro ve Corsair Ironclaw modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless

Tam Boyutta Gör Logitech G502 X LIGHTSPEED, firmanın efsanevi G502 ailesinin en yeni üyelerinden birisi konumunda. Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan bu en iyi oyuncu mouse modeli, üstün kalitesiyle dikkat çekiyor. Üst sınıfa hitap eden cihaz, ergonomik bir kullanım vadediyor. LIGHTFORCE hibrit optik-mekanik anahtarları ile önceki nesilden yüzde 68 daha yüksek tepki hızı sunan G502 X LIGHTSPEED, aynı zamanda en iyi kablosuz mouse olarak belirtiliyor. Dolayısıyla kablosuz mouse tavsiyesi arıyorsanız Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless güzel bir tercih olacaktır. Bunun yanında en iyi drag click mouse arıyorsanız da yine bu ürüne mutlaka bakmalısınız.

Yerleşik 5 bellek profili

140 saat pil ömrü

Düşük sürtünme sunan PTFE ayaklar

13 adet programlanabilir kontrol

25.600 DPI

102 g

Logitech G502 X LIGHTSPEED Wireless kullanıcı yorumları 💭

👨 Ürün gayet iyi şarjı uzun gidiyor, tuşlar güzel kablolu kablosuz kullanılıyor, type c ile şarj olup şarj kablosu içinde bulunuyor.

👩 Çok iyi alan pişman olmaz. Tuş kombinasyonlarını yapıp kullandığınız programı daha pratik hale getirebilirsiniz.

2️⃣ Razer DeathAdder V2 Pro

Tam Boyutta Gör En iyi bluetooth mouse modellerinden olan Razer DeathAdder V2 Pro, ergonomisiyle oyun deneyiminizi artırırken son derece şık tasarımı ve son teknoloji özellikleriyle oyunlardaki performansınızı yükseltiyor. En iyi oyuncu faresi sıralamasında Razer DeathAdder V2 Pro, hem avuç için hem de pençe veya uç parmak kullanımlarına uygun. 0.2 milisaniyede yanıt veren optik anahtarlarla donatılan ürün 20,000 DPI ve %99.6 çözünürlük doğruluğuna sahip. Minimum sürükleme ve daha fazla esneklik için tasarlanan Speedflex kablosu, oyun sırasında son derece hızlı ve akıcı hareketler sağlarken 8 programlanabilir düğme ile zengin bir kullanım vadediyor.

Razer Chroma RGB

Bluetooth, kablolu ve HyperSpeed Wireless

120 saat pil ömrü ve şarj edilebilir yapı

20.000 DPI

8 adet programlanabilir düğme

Yerleşik 5 bellek profili

PTFE fare ayakları

88 g

Razer DeathAdder V2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Gerçekten parasının hakkını veren bir ürün. Eline alır almaz Razer kalitesini ortaya koyuyor.

👩 Ürünün switchleri ve kullandığı sensörü fiyatına göre çok iyi. Kullanılan kablo da oldukça ince ve hafif. Kesinlikle kullanımda bir engel oluşturmuyor. Yok gibi.

3️⃣ Corsair Ironclaw

Tam Boyutta Gör En iyi mouse markaları arasında olan Corsair’in şarj edilebilir Ironclaw, en iyi kablosuz oyuncu mouse modelleri arasında yer alıyor. 50 saate varan pil ömrü, sağ ve sol tuşlarda 50 milyondan fazla tıklamaya dayanıklı Omron anahtarlar, üç bölgeli dinamik RGB aydınlatma ve programlanabilir tuşlarıyla son derece ideal bir ürün. SLISTREAM kablosuz teknolojisine sahip olan Corsair Ironclaw, 1ms’nin altında gecikme sunuyor. Ürün aynı zamanda üç bağlantı modunu da destekliyor: SLISTREAM kablosuz, bluetooth ve USB kablolu.

10 adet programlanabilir tuş

3 bölgeli RGB

Yerleşik 3 bellek profili

50 saate kadar pil ömrü

18.000 DPI

130 g

Corsair Ironclaw kullanıcı yorumları 💭

👨 2 haftalık bir kullanma deneyimine sahibim. Gayet iyi ergoneomik. Duyarlılık açısındanda gayet iyi bir mouse. Ağırlık konusunda bir tık ağır ama çok rahat bir şekilde kullanılıyor.

👩 Tepkime süresi muhteşem. Sanki bluetooth değilde kablolu mouse kullanıyor gibi hissediyorum. Eliniz çok ufak değilse çok rahat bir şekilde uyum sağlıyor.

4️⃣ Razer Basilisk V2

Tam Boyutta Gör Geniş özelleştirilebilirlik sunan Razer Basilisk V2, en iyi gaming mouse önerisi arayanlar için ön plana çıkıyor. Razer Synapse 3 üzerinden favori makrolarınızı 11 programlanabilir tuşa atayabilirsiniz. Bu programlanabilir fareyi Razer Hypershift ile haritalayarak 11 tuşunu iki katına çıkarabilirsiniz. Bir tuşa basarak oyun içi oynayışınızı anında değiştirebileceğiniz ikincil bir düğme profili oluşturabilirsiniz. En iyi makrolu mouse’lardan olan ürün, 70 milyon klik ömrü sunuyor. Bu optik oyun faresindeki anahtarlar 0.2 milisaniyede endüstri lideri bir tepki süresi sunarken PTFE fare ayakları sayesinde her tür yüzeyde sorunsuz fare hareketi mümkün kılınıyor.

Yerleşik 5 bellek profili

Razer Chroma RGB

PTFE fare ayakları

20.000 DPI ve %99.6 çözünürlük doğruluğu

11 adet tam programlanabilir düğme

92 g

Razer Basilisk V2 kullanıcı yorumları 💭

👨 Razer Basilisk V2, oyunlarda mükemmel performans ve çok sayıda programlanabilir tuş sunuyor. Scroll tekerleğinin direnç ayarı çok iyi.

👩 Programlanabilir düğmeler ve ergonomik tasarım başarılı. Oyun deneyimimi önemli ölçüde geliştirdi.

5️⃣ Razer Viper V2 Pro

Tam Boyutta Gör Eğer oyunlarda uzun saatler harcıysanız ve bileğinizde ağrı hissediyorsanız Razer Viper V2 Pro, size yapabileceğimiz en iyi mouse tavsiyesi. Ödüllü Razer Viper Ultimate’ın halefi olan Razer Viper V2 Pro, yüzde 20 daha hafif. Yani sadece 58 gramlık bir ağırlığa sahip. Ancak hafif olması özelliklerinde bir eksiklik yaratmıyor: 90 saate varan pil ömrü, yüksek hassasiyet, programlanabilir tuşlar ve 90 milyon tıklama garantisi. Eğer RGB’siz bir mouse arıyorsanız aynı zamanda Razer Viper V2 Pro en iyi oyun mouse’u olarak karşımıza çıkıyor. Razer Viper V2 Pro aynı zamanda listemizde en pahalı mouse olma özelliğine sahip.

6 adet programlanabilir tuş

1 adet yerleşik bellek profili

PTFE mouse ayakları

RGB yok

30.000 DPI

58 g

Razer Viper V2 Pro kullanıcı yorumları 💭

👨 Yaklaşık 2 gün önce geldi ve 2 gündür kullanıyorum son derece memnunum çok kaliteli ve özel bir mouse.

👩 Bu benim ilk 'premium' oyuncu farem ve ilk fark ettiğim şey, bu farenin sunduğu inanılmaz derecede düşük ağırlık oldu.

6️⃣ Logitech G903 LIGHTSPEED

Tam Boyutta Gör En iyi mouse modelleri arasında bulunan Logitech G903 LIGHTSPEED göz alıcı tasarımıyla ön plana çıkıyor. En çok tercih edilen mouse modellerinden olan Logitech G903 LIGHTSPEED, HERO algılayıcılar ile donatılmış durumda. Bu sensör mikron altı izleme sunarken ürünün kendisi de son derece düşük gecikme vadediyor. Her iki elle kullanıma uygun olan en iyi oyuncu faresi sürekli kablosuz şarj için POWERPLAY ile de uyumlu. En iyi logitech mouse modelleri arasında bu ürüne bir göz atmanızda fayda var.

Yüksek hızlı kaydırma tekerleği

POWERPLAY uyumlu

LIGHTSYNC RGB

Çift elle kullanım

Çıkarılabilir yan düğmeler

7 ila 11 adet programlanabilir düğme

25.600 DPI

180 saate kadar pil ömrü

110 g

Logitech G903 LIGHTSPEED kullanıcı yorumları 💭

👨 Hem çalışırken hem de oyun oynarken kullanmak için uzun incelemeler sonucu aldım. Küçük elleriniz varsa Türkiye pazarında pek bir alternatif bulunmuyor. Sağ elimi kullanıyorum ve m330'dan buna geçince çağ değiştirmiş gibi oldum.

👩 İyi bir sistemde kullanılabilecek en iyi ve en kaliteli mouse. Kablosuz olmasına rağmen komut ve tepkime süresi çok hızlı.

7️⃣ Corsair Sabre RGB Pro

Tam Boyutta Gör Hem hafif hem kablolu hem de üstün performans arayışında olanlar için Corsair Sabre RGB Pro, rahat ergonomik şekli, sürtünmeyi azaltan paracord kablosu ve değiştirilebilir yüzde 100 PTFE kayma pedleri ile öne çıkıyor. 50 milyon tıklama garantili Omron anahtarlara sahip olan ürün, özellikle FPS ve MOBA türü oyunlarda gücünü ortaya koyuyor. Bu arada ürünün dahili kablosu da hayli uzun: 2.1 metre.

2.1 metre kablo

6 programlanabilir tuş

2 bölmeli RGB

26.000 DPI

Corsair AXON Hyper-processing teknolojisi ile 8000Hz

Değiştirilebilir PTFE mouse ayakları

74 g

Corsair Sabre RGB Pro kullanıcı yorumları 💭

👨 Özelikle kablosu örgü kablo ve dayanıklı baya, sensörü de güzel. Tavsiye ederim.

👩 Markası kendi adına konuşmuş bana sorarsanız; ancak benim tecrübem şu şekilde, yüksek DPI seçeneğinden ziyade ergonomik tasarımı elime tam oturmuş olması resmen kolumun doğal bir uzantısı gibi hissettiriyor. Malzeme kalitesine diyecek hiçbir şey yok.

8️⃣ SteelSeries Aerox 9 Wireless

Tam Boyutta Gör Oyuncu mouse önerisi listesinde şimdiki konuğumuz hafif tasarımıyla MOBA, MMO ve FPS türünde öne çıkıyor. Rahatlık ve çok yönlülük için tasarlanan oyun faresi, geniş bir makro yelpazesi sunuyor. 12 düğmeli yan panele sahip olan gaming mouse, 18 düğmeli programlanabilir düzen sunuyor. Hızlı şarj desteğiyle birlikte 180 saate kadar pil ömrü sunan 18 düğmeli programlanabilir düzen, tasarımsal açıdan da rakiplerinden oldukça farklı görünüyor. Ancak bu delikli gövde yapısı sizi yanıltmasın. Ürün su, toz, kir ve daha fazlası için IP54 derecelendirmesine sahip. Dolayısıyla hafif sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı.

80 milyon tık ömrü

180 saat pil ömrü

18 adet programlanabilir tuş

PTFE mouse ayakları

18.000 DPI

IP54 su ve toza dayanıklılık

89 g

SteelSeries Aerox 9 Wireless kullanıcı yorumları 💭

👨 G502 ve G604'üm varken aldım steelseries enfes bi mouse yapmış yeni primary mouse'um bu artık. Elimdeki terlemenin de önüme geçti. Ağır mouse sevdiğimi sanıyordum bu mouse'u kullanana kadar.

👩 Bu ürün gerçekten çok güzel duruyor özellikle RGP ışıkları mouseu farklı bir boyuta getirmiş. Işıkların parlaklığı bir gece lambası kadar yüksek diyebilirim, ben %30 da kullanıyorum o bile fazlasıyla yeterli oluyor.

9️⃣ Logitech G305 LIGHTSPEED

Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı oyuncu mouse arayanlar için Logitech G305 LIGHTSPEED, halihazırda piyasada bulunan en iyi seçeneklerden. Listemizdeki en iyi fiyat performans mouse modeli olan Logitech G305, kablosuz yapısıyla da engelsiz bir kullanım vadediyor. Bunun yanında 250 saatlik etkileyici pil ömrü de cabası. Özellikler tarafındaysa Logitech G305 LIGHTSPEED, kullanıcılarını üzmeyecek seviyede. 12.000 DPI ve bellek profili bu açıdan ön plana çıkıyor. Ürün tarafındaki tek eksi ise standart AA pile sahip olması. Ancak bu fiyat bandında buna pek bir eksi ile bakmamak gerek.

1 adet yerleşik bellek profili

Mekanik düğme gerginliği ayarlama sistemi

250 saat pil ömrü

PTFE mouse ayakları

12.000 DPI

99 g

Logitech G305 Lightspeed kullanıcı yorumları 💭

👨 Malzeme kalitesi oldukça iyi hissettiriyor. Renk seçenekleriyle gayet başarılı bir ürün. Profesyonel oyun oynuyorsanız tabi ki tercihiniz bu olmamalı ancak genel bir oyuncuysanız harika bir tercih.

👩 Neredeyse 3 yıldır sorunsuz kullanıyorum. Herhangi bir hasar veya problem hiç yaşamadım. Çoğunlukla geceleri mouse'u kapatmayı unutmama rağmen daha önceden kullandığım pilli mouse'lara göre pilini çok nadiren değiştiriyorum.

🔟 Asus Cerberus

Tam Boyutta Gör Ucuz oyuncu faresi arayanlar için hem kaliteli hem de bilindik bir çözüm: Asus Cerberus gaming mouse. Asus Cerberus, dört kademeli DPI tuşu ve kullanışlı LED göstergesi ile her iki ele uygun optik oyuncu faresi olarak özetlenebilir. Daha fazla detaya girdiğimizde ise terlemeden oluşan kaymaları engelleyen lastik yan kısımları görüyoruz. Hem sol hem de sağ elle kullanılan Asus Cerberus, toplamda altı adet tuşa sahip.

Çift elle kullanım seçeneği

Kablolu

Toplam 6 buton (ileri-geri tuşları)

2500 DPI

Kayma engelleyici lastik yan kısım

135 g

Asus Cerberus kullanıcı yorumları 💭

👨 Fiyat performans olarak gayet başarılı. Tavsiye ederim.

👩 Aldığım dönem için fiyat performans olarak çok iyi bir fareydi. Ortaboy ele sahip ellere tam uyumlu.

En iyi mouse modelleri listesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçeriğimizde her bütçeye uygun en iyi mouse ve markalarına yer verdik. Geniş bir yelpazeye hitap eden listemizde en iyi oyuncu mouse modelleri de bulunuyor. Üstelik çok yakında başlayacak olan Black Friday indirim döneminde bu ürünlere ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Mouse fiyatları artış içindeyken indirim dönemlerini beklemek işinize gelecektir.

En iyi laptop & dizüstü bilgisayar önerileri 6 gün önce eklendi

Mouse (Fare) alırken dikkat edilmesi gerekenler ❗

Tam Boyutta Gör Mouse veya gaming mouse seçerken göz önünde bulundurmanız gereken birçok önemli faktör vardır. Özellikle DPI değeri, tepki süresi (Hertz ve ms değerleri) ve fiyat gibi temel kriterlere dikkat etmek önemlidir. Ancak benim kişisel görüşüme göre, ergonomi de büyük bir öneme sahiptir. Mouse'un elinize rahatça oturması ve uzun oyun oturumları veya çalışma saatlerince konfor sağlaması, performansı artırabilir. Ayrıca, programlanabilir tuşlar gibi özellikler sayesinde mouse'un işlevselliğini özelleştirebilir ve oyun deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Bu nedenle, gaming mouse seçerken hem teknik özelliklere hem de kişisel tercihlerinize odaklanmanız, en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olacaktır.

Gaming mouse kaç DPI olmalı?

Gaming mouse'un kaç DPI (Dots Per Inch) değerine sahip olması gerektiği, kişisel tercihlere ve kullanım amaçlarına bağlıdır. DPI değeri, mouse'un hassasiyetini ve izleme hızını belirler. İdeal DPI değeri, kullanıcının oyun tarzına, monitörün çözünürlüğüne ve kullanılan işletim sistemine göre değişebilir. Düşük DPI (800-1600), daha fazla fiziksel hareket gerektirir ve hassas işler için uygundur. Orta DPI (1600-3200), genel kullanım ve çoğu oyun için iyi bir denge sunar. Yüksek DPI (3200 ve üzeri), hızlı izleme ve hızlı hareketler için idealdir, özellikle nişancı oyunları gibi hız gerektiren oyunlarda.

Gaming mouse’lardaki tepki süresi nedir?

Gaming mouse'un tepki süresi, iki önemli özellikle ifade edilir: Hertz (Hz) değeri ve ms (milisaniye) değeri.

Hertz (Hz) değeri, mouse'un kaç kez saniyede veri güncellediğini gösterir. Daha yüksek bir Hertz değeri, daha hızlı ve akıcı bir izleme sağlar. Çoğu gaming mouse, 500Hz veya 1000Hz gibi yüksek Hertz değerlerine sahiptir. ms (Milisaniye) değeri ise mouse'un bilgisayara veri gönderme süresini ifade eder. Daha düşük bir ms değeri, daha hızlı bir tepki süresi anlamına gelir. Çoğu orta ve üst düzey oyuncu faresi 1ms tepki süresine sahiptir.

Kablolu mouse mu kablosuz mouse mu?

Kablolu mouse mu, kablosuz mouse mu tercihi, kişisel kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara bağlıdır. Kablolu mouse, genellikle daha düşük tepki süresine sahiptir, yani bilgisayara gönderdiği komutlar daha hızlı işlenir. Bu, hızlı oyunlarda ve rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayabilir. Kablosuz mouse ise kablo bağlantısı olmadan çalışır, bu da daha fazla hareket özgürlüğü sunar. Temiz bir masa veya oyun alanı sağlar ve taşınabilirlik açısından avantajlıdır.

En İyi Mouse Tavsiyeleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 19745

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