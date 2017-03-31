Veeam, Cisco HyperFlex’e Yönelik Sektörün Tek Erişilebilirlik Çözümünü Sundu

Şirketlerin kesintisiz çalışabilmesine yönelik çözümlerin yenilikçi tedarikçisi Veeam Software, Cisco HyperFlex hiper bütünleşik altyapı (HCI) platformuyla sektörün ilk doğrudan anlık durum entegrasyonunu hayata geçirerek Cisco ile olan işbirliğini güçlendiriyor. Veeam Availability Suite’in Cisco HyperFlex HX Data Platformu’na sahip Cisco UCS’in yazılım tanımlı ağ ve bilişim gücüyle entegrasyonu modern hibrit bulut çağında basitlik sağlamak ve verimliliği artırmak için tasarlandı. Veeam de yedekleme ve kurtarma zamanını yüzde 50’ye kadar azaltırken tüm operasyonel performansı da geliştiriyor.

Hibrit Bulut Üzerinden Dijital Dönüşüm

Kurumlar artık veri merkezlerini tekrar değerlendiriyorlar ve dijital dönüşümün zorluklarını karşılayacaj hibrit bulut stratejisini benimsiyorlar. Ama hibrit bulut ortamlarında erişilebilirlik sağlamak kolaylıkla gerçekleştirilemiyor. Bu yüzden de Veeam’in Cisco HyperFlex platformunun derinlerine inmesi işletmelerin artık sadece Cisco HyperFlex’in artan verimlilik ve uyarlanırlık faydalarının yanı sıra Cisco UCS’in bilişim gücünün farkına varabilmeleri anlamına gelmiyor. Veeam’le gerçekleşen entegrasyon ile çoklu bulut ortamlarında tüm yıl boyunca 7/24 verilerin erişilebilir olmasını da sağlıyor.

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Dijital dönüşümün büyüklük ya da müşteri odaklı pazardan bağımsız olarak dünya çapındaki şirketler için kaçınılmaz olduğu giderek daha fazla anlaşılıyor. Yeni dijital olanaklar ve çalışma modelleri yoluyla değer, büyüme ve rekabette avantaj yaratamayan organizasyonlar uzun dönemli iş dışında kalma gibi temel sonuçlara sebep olabilir. Bu dönüşümün merkezinde hibrit bulut yer alıyor.IDC’nin öngörüsüne göre 2019’da açık BT bulut hizmetlerinin cirosu 141 milyar doları geçecek ve yüzde 19.4’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla tüm BT pazarının 6 katından fazla büyüyecek.