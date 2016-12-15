Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu

Vestel'in şimdiye kadar ürettiği tasarımı en güzel telefon Venus V3 5580 ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, özelliklerine bakıyor ve çalıştırıp ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz

Vestel Venus V3 5580 tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir telefon. %76.6 seviyesindeki ekran/kasa oranıyla oldukça iddialı görünen telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoru, teknik özelliklerini yorumlarken çalıştırıp yazılım arayüzü, beraberinde gelen uygulamalar, kamera deneyimi gibi konulardaki ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.