Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'in şimdiye kadar ürettiği tasarımı en güzel telefon Venus V3 5580 ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, özelliklerine bakıyor ve çalıştırıp ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz
Vestel Venus V3 5580 tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir telefon. %76.6 seviyesindeki ekran/kasa oranıyla oldukça iddialı görünen telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoru, teknik özelliklerini yorumlarken çalıştırıp yazılım arayüzü, beraberinde gelen uygulamalar, kamera deneyimi gibi konulardaki ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.
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Bana göre tasarım da bu özellik dışında oldukça kötü görünüyor. Merdiven altı diye tabir edebileceğimiz Çinli markalar bile çok daha iyi tasarıma sahip cihazlar satıyor. Burada Çinlilerin büyük markalarından bahsetmiyorum.
MT6753'ü de acaba başka bir firmanın elde kalanlarından kelepir fiyatına aldılar herhalde. Ondan sonra çıkan model bile tedavülden kalktı neredeyse.
Mediatek alacaksan Helio P20 al mesela. Snapdragon 625'in tam muadili odur. Veya Helio X25 alınabilir, Snapdragon 652/653 alternatifi olarak. Doğru kıyaslama yapıldığında Mediatek'in GPU'su da zayıf değildir ayrıca.
Adaptörü Çin'de üretilmiş, üzerine Manisa'da dizayn edilmiştir yazılmış.
Durdurup baktım, bataryanın arkasında da "PRC'de üretilmiştir" yazıyor.
900TL'ye bu alınacağına 1050-1100TL'ye Xiaomi Mi5 alınır. Hiç kıyaslanmaz bile.