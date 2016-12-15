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Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu

2 yıl
113,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in şimdiye kadar ürettiği tasarımı en güzel telefon Venus V3 5580 ofisimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, özelliklerine bakıyor ve çalıştırıp ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz
Vestel Venus V3 5580 tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir telefon. %76.6 seviyesindeki ekran/kasa oranıyla oldukça iddialı görünen telefonu kutusundan çıkarıyor, aksesuarlarına yakından bakıyoru, teknik özelliklerini yorumlarken çalıştırıp yazılım arayüzü, beraberinde gelen uygulamalar, kamera deneyimi gibi konulardaki ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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kesbi 2 yıl en beğenilen
Çöp yazmak için girdim. Yazdım çıkıyorum.
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Guaire 2 yıl
Ekranın gövdeye oranı dışında hiçbir cazibesini göremedim. G3 ile tamamen aynı ölçülerde. 2.5 sene önce piyasaya çıkmış bir telefon ile aynı ölçüleri tutturmuş.
Bana göre tasarım da bu özellik dışında oldukça kötü görünüyor. Merdiven altı diye tabir edebileceğimiz Çinli markalar bile çok daha iyi tasarıma sahip cihazlar satıyor. Burada Çinlilerin büyük markalarından bahsetmiyorum.
MT6753'ü de acaba başka bir firmanın elde kalanlarından kelepir fiyatına aldılar herhalde. Ondan sonra çıkan model bile tedavülden kalktı neredeyse.
Mediatek alacaksan Helio P20 al mesela. Snapdragon 625'in tam muadili odur. Veya Helio X25 alınabilir, Snapdragon 652/653 alternatifi olarak. Doğru kıyaslama yapıldığında Mediatek'in GPU'su da zayıf değildir ayrıca.
Adaptörü Çin'de üretilmiş, üzerine Manisa'da dizayn edilmiştir yazılmış.
Durdurup baktım, bataryanın arkasında da "PRC'de üretilmiştir" yazıyor.
900TL'ye bu alınacağına 1050-1100TL'ye Xiaomi Mi5 alınır. Hiç kıyaslanmaz bile.
Ekranın gövdeye oranı dışında hiçbir cazibesini göremedim. G3 ile tamamen aynı ölçülerde. 2.5 sene önce piyasaya çıkmış bir telefon ile aynı ölçüleri tutturmuş...
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Whippoorwill 2 yıl
Yerli firmalardan sadece iddialı ekran kasa oranları değil yüksek performanslı ve yazılım desteği olan ürünler bekliyoruz. Mi5 ve ZUK Z2 yerine herhangi bir yerli cihaz tercih edebilsin insanlar.
Yerli firmalardan sadece iddialı ekran kasa oranları değil yüksek performanslı ve yazılım desteği olan ürünler bekliyoruz. Mi5 ve ZUK Z2 yerine herhangi bir ye...
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karamemis 1 yıl
aldım kullanıyorum memnunum...ülkemizin teknolojik atılımlarını desteklemeliyiz...hemen saldırıyorlar...yak içi çin bilmem ne ...biz alalım destek olalım inşallah ilerde herşeyi yaoarız...yıllarca bize siz yapmayın arge ye para harcamayın biz size satalım dediler..distribütör..olup üretmeyen işadamlarına servet kazandırdık...
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j700 1 yıl
telefona çöp yazanlar olmuş bu fiyata daha iyisini bulabiliyorsanız alın telefon 650 tl 3 gb ramı 16 gb hafızası var ben 600 tl ye samsung aldım 1 gb ram 8 gb hafızası var
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meeb 1 yıl j700
full hd kaliteli ekran fm radyo irda uzaktan kumanda 3000 mha pil küçültülmüş ekran kasa oranı daha ne olsun hocam.
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pemaxs 1 yıl
Arkadaşlar fiyat 650 civari sanırım en iyi seçenek bu fiyata 5580 bir arkadaşımda gm4g de oynadığım oyunu 5580de çok akıcı bir şekilde oynadim gm4gde kasıyor.
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bozok6666 2 yıl
Kötüleyenlerin çoğu bu modeli hiç kullanmamış olanlar gidin samsung alın hala çoğu telefonunda kit kat var güncelleme hak getire en fazla 2 sene sonra ağır vasıta ,samsungun tek iyi tarafı en az100 kere düştü gene birşey olmadı.
Vestele gelirsek telefonun ekranı kaliteli parlak canlı hiçkimse laf söyleyemez arka kamerasıda bu fiyatlı telefonlara göre çok çok iyi kamerası yeterli ön kamerasını ise beğenmedim elinizi kıpırdatırsanız bulanıklaşıyor hemen.
Ram yeterli ekran kasa oranıda iyi bu fiyata s8 deki oranı beklemeyin ben tasarımını beğendim şık bir duruşu var.
Telefon hafızası 32 gb olabilirdi sar değeride çok yüksek yarı yarıya düşmeli.
Telefonun sadece iki eksiği var vestel iyi yerlere doğru gidiyor büyük firmalarda artık fark yaratacak modeller çıkaramıyor yolun sonuna geldiler 2020 kadar kayda değer işlemci çıkmayacakmış sonrasıda belli değil işlemci üreticileri zor bir dönemeçteler yeni materyaller bulmaları gerekli bu vestel için avantaş kullanabilirse iphone samsung gibi firmalardan pazar payı alabilir.
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serty23 2 yıl
Gururla çöp bedava verseler kullanmam , estetik 0 telefonda o arka kapak nedir arkadaş çikletten çıkmış gibi... Olmuyor vestel olmuyor mühendisleri asgari ücretlemi çalışıyor nabiyor anlamadım ki ..
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DH Misafiri 2 yıl
incelemeler fiyat üzerinden olmaz fakat fiyat ve gecerli olan teknolojik durumuna bakılır.ancak vestel bu konuda halen pek başarılı değil.3 gb ram olması da bi avantaj değil o ram ı kullanabilmek önemli ki zannetmiyorum telefon yanar :D
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DH Misafiri 2 yıl
vestel venüs v3 5580 aldım ertesi gün servise gitti
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karamemis 1 yıl DH Misafiri
sonra noldu.
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megane scenic 2 yıl
Kızıl otesi ışık çalışmıyor
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DH Misafiri 2 yıl
aldım kullanıyorum şu anlık samsung gibi donma problemi yok ıphone gibi şarz soketi sıkıntısıda yok gayet hızlı kasma yok kamera cam gibi tek sıkıntı biraz geç şarz oluyo ama şarzı iyi gidiyo abartısız 1750 2000 tl lik cihazlarla kafa kafaya çarpışır gözüküyo şu anlık
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lanbis 2 yıl
Hocalarım şimdi hiç gömmeye çalışmayın. Şuan bu mesaji 5580 ile atiyorum ve bugün telefona sistem güncellemesi bile geldi. Telefon gayet güzel. Islemci demissiniz ram demişsiniz.telefonun hızını test etmemişşiniz. Normal kullanimda bile 1.8 gb ram boşta. Arayüzden mi şikayetcisiniz yükleyin bir launcher ohh miss.plastik kapakdan mı şikayetcisiniz alın bir kılıf ohh mis
Vestel kötü, casper kötü, gm kötü eee bu şirketler nereden başlayacak peki? Biz birlik olup yerli malı alırsak samanlık seyran olur.... .
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