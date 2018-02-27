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Vestel Venus Z20'yi inceledik

1 yıl
15,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018, Vestel'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Venus Z20'ye de ev sahipliği yaptı. Biz de telefonu inceledik, işte detaylar.
:
Vestel'in akıllı telefon dünyasındaki yeni amiral gemisi Venus Z20 tanıtıldı. Tasarımından donanımına önemli yenilikler içeren telefonu kullandık ve hem detaylarını hem de izlenimlerimizi bu videoda anlattık.

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MaSSive 1 yıl en beğenilen
Snapdragon 835 chipset li,çerçeve ,kasa ekran oranı,tasarımı kendine özgü Xiaomi Mi mix2 nin faturalı,Delta garantili olarak 2200 TL bandında satılan bir ortamda, %1 oranda Sözde Türk markası üretimi olması dışında ,klasik Apple,Samsung dan bozma tasarımlı, snapdragon 630 chipsetli modeline neden 2100 TL vereyim?

Video da bahsettiğiniz gibi,bu telefon nun hitap edeceği ,satın alacak kesim belli.

Cevizin,Bademin %72 sinin Amerika dan ithal edildiği bir Ülkede,

Yerli kullanalım,paramız ülkemiz de kalsın,yabancılara gitmesinciler,bu markayı alarak kendini kandırmaya devam etsin.

Vestel istihdam sağlıyor veya sağlamıyor,Çin li üretici ile rekabet eder edemez,orası beni ilgilendirmez.
Hem İthal telefonlara nazaran daha düşük vergilendirme,teşvik alacaksın,hemde ithal markaların 1-2 sene önceki chipsetini,donanımını etmeyecek paraya yerli diye yutturacaksın.Yutturdun diyelim yerli bir firma ürettiği ürünü bana ucuz fiyat verecek ki ,bir nebze onu benim gözüm de tercih edilebilir yapsın.

Yoksa ,e işte Çin pazarı ile rekabet şöyle zor,işçilik orada böyle ucuz diye piyasaya yada konuya girecek hiç zahmet etmesin.

Ha Çin den montajlı getirip satmışsın,Ha burada montajlayıp satmışsın.

Ha Osman pazarlama, Ha Vestel pazarlama.
Snapdragon 835 chipset li,çerçeve ,kasa ekran oranı,tasarımı kendine özgü Xiaomi Mi mix2 nin faturalı,Delta garantili olarak 2200 TL bandında satılan bir ortamd...
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interwap 1 yıl
-Aynı işlemciyi kullanan benzer hatta biraz daha iyi özelliklere sahip 500 TL daha ucuz olan Xiaomi Mi Note 3 mü yoksa Venus V20 mi?
yada
-100 TL daha verip Samsung Galaxy Note FE (eski Note 7) mi yoksa Venus V20 mi?
Tereddüt etmeye gerek var mı?
-Aynı işlemciyi kullanan benzer hatta biraz daha iyi özelliklere sahip 500 TL daha ucuz olan Xiaomi Mi Note 3 mü yoksa Venus V20 mi?yada-100 TL daha ...
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Sunstorms 1 yıl
Vestel Sd630 lu bu telefonu satmak istiyorsa 1299tl den satışa sunmalı ederi ve hakkı budur. Üzerinde bir fiyatla satmaya milletin aklıyla dalga geçmeye çalışırsa ancak avucunu yalar!
Vestel Sd630 lu bu telefonu satmak istiyorsa 1299tl den satışa sunmalı ederi ve hakkı budur. Üzerinde bir fiyatla satmaya milletin aklıyla dalga geçmeye çalışı...
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maide56 5 ay
Bu telefonun kronik sorunları nelerdir
(Kronik sorunlardan ses sorununu çözen var mı )
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koreli41 8 ay
notebookcheck.net/... bakın vestel şimdide jvc ye fason telefon yapmış...saf androidli sp630.
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bekirnaim01 9 ay
Gidip telefon baktım. Huaweilerin casperların kameralarını bokeh efektlerini inceledim fakat z20de bokeh efektini bulamadım. Görevliye sordum o da bulamadı. Garip bir durum.
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mustifanci 9 ay
1530 liralardan 1750 liralara yükselmiş. Vestel yapma be.
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Moving On 9 ay
Başarılı bir video olmuş, teşekkürler.
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mabovski 9 ay
Artık vestel zamanı.
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fkm1979 9 ay
1500 TL civarında 1 ay önce aldım. LG g3 ten sonra gayet iyi geldi. Kamera, hız, şarj, ekran başarılı. Hoperlör sesi, parmak izi sensörü daha iyi olabilirdi.
Vay işlemci söylemiş, sensör böyleymiş. Telefon kullanımda gayet başarılı, bunları hiç hissetmiyorsun.
Eşimde huewai mate 10 lite var.vesteli 300 TL daha ucuza aldım ve performans aynı
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CEMS44 9 ay
Ben 1 aydır z20 kullanıyorum..hiç bir problem yaşamadım ayrıca aldigim fiyata göre harika bir telefon olduğunu düşünüyorum...Vestel bu işi gün geçtikçe daha iyi yapıyor...bu benim aldığım 3. Vestel telefon ilk ikisi arıza yaptı ve serviste 1 i onarıldı 1ide sıfır ile değiştirdi...ama bunlar beni z20 alırken tereddüt bile ettirmedi...global markaların arasında vestelin bu işe girmesi cesaret isterdi ve Vestel bunu yaptı...zamanında yerli telefonumuz yok diye söylenenler şimdide kaliteli yapmıyor diye söyleniyor...önce bireysel olarak ben yapabildigimi yapmaya çalışıyorum...yapana da destek olmaya...bir zamanlar herkes Nokia alıyordu Samsung kötüydü...sonradan ise Nokia kötü Samsung iyi oldu milletin gozunde...Vestel de her geçen gün daha iyi model çıkaracaktır eminim...tabiki satıldığı muddetce
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DH Misafiri 11 ay
Arkadaşlar merhaba, yorumları okuyorum da elimde olmadan eleştiren arkadaşlara gülüyorum.Bende vestel Venüs Z10 kullanıcısıyım.Öncesinde V3 kullanıyordum.Telefonun her telefon gibi eksileri var ancak diğer şirketlere vermiş olduğunuz paralarla allah aşkına bir kıyaslayın. Kaldıki üreten bir firma.Kendi telefonunu üretiyor adamlar.Türkiyede başka kendi telefon markasını üreten bir firma varmı? Onu geçtim kıyaslama yapılan telefonlarla venüs arasındaki fiyatı karşılaştırdığınızda diğer global firmalar vermiş olduğunuz paralar emin olun daha yüksektir. Ayrıca adamlar telefonlarının arkasındaşar. Telefonum navigasyon arızası verdi.Servise gönderdim ve 1.5 hafta gibi bir sürede açılmamış sıfır bir telefon gönderdiler.Hadi diğer firmalarda yapsınlar da görelim bin dereden su getirtiyorlar insana !!
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ahmetdu 12 ay

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