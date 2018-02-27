Vestel Venus Z20'yi inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018, Vestel'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Venus Z20'ye de ev sahipliği yaptı. Biz de telefonu inceledik, işte detaylar.
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Vestel'in akıllı telefon dünyasındaki yeni amiral gemisi Venus Z20 tanıtıldı. Tasarımından donanımına önemli yenilikler içeren telefonu kullandık ve hem detaylarını hem de izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
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Video da bahsettiğiniz gibi,bu telefon nun hitap edeceği ,satın alacak kesim belli.
Cevizin,Bademin %72 sinin Amerika dan ithal edildiği bir Ülkede,
Yerli kullanalım,paramız ülkemiz de kalsın,yabancılara gitmesinciler,bu markayı alarak kendini kandırmaya devam etsin.
Vestel istihdam sağlıyor veya sağlamıyor,Çin li üretici ile rekabet eder edemez,orası beni ilgilendirmez.
Hem İthal telefonlara nazaran daha düşük vergilendirme,teşvik alacaksın,hemde ithal markaların 1-2 sene önceki chipsetini,donanımını etmeyecek paraya yerli diye yutturacaksın.Yutturdun diyelim yerli bir firma ürettiği ürünü bana ucuz fiyat verecek ki ,bir nebze onu benim gözüm de tercih edilebilir yapsın.
Yoksa ,e işte Çin pazarı ile rekabet şöyle zor,işçilik orada böyle ucuz diye piyasaya yada konuya girecek hiç zahmet etmesin.
Ha Çin den montajlı getirip satmışsın,Ha burada montajlayıp satmışsın.
Ha Osman pazarlama, Ha Vestel pazarlama.
yada
-100 TL daha verip Samsung Galaxy Note FE (eski Note 7) mi yoksa Venus V20 mi?
Tereddüt etmeye gerek var mı?