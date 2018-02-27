Vestel Venus Z20'yi inceledik

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018, Vestel'in yeni amiral gemi akıllı telefon modeli Venus Z20'ye de ev sahipliği yaptı. Biz de telefonu inceledik, işte detaylar.

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Vestel'in akıllı telefon dünyasındaki yeni amiral gemisi Venus Z20 tanıtıldı. Tasarımından donanımına önemli yenilikler içeren telefonu kullandık ve hem detaylarını hem de izlenimlerimizi bu videoda anlattık.