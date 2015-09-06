Vestel'e sorduk: Telefonlara ek vergi, yeni Venus 3 telefonlar ve yerli üretim

IFA 2015 Fuarı'nda röportaj şansı yakaladığımız Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan'a hem telefonlara ek vergi tartışmasını hem de yeni Venus 3 telefonlar ile yerli üretim gibi gündemdeki önemli konuları sorduk.

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