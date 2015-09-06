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Vestel'e sorduk: Telefonlara ek vergi, yeni Venus 3 telefonlar ve yerli üretim

4 yıl
30,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IFA 2015 Fuarı'nda röportaj şansı yakaladığımız Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan'a hem telefonlara ek vergi tartışmasını hem de yeni Venus 3 telefonlar ile yerli üretim gibi gündemdeki önemli konuları sorduk.
 

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widf 4 yıl en beğenilen
Sevgili Erdi Özüağ,

vergi konusunun bu kadar üstü kapalı ve basit bi şekilde geçilmesine nasıl müsaade ettiniz acaba?

forumlarda ekşi sözlükte her yerde kıyamet gibi tepki çeken bir konu son derece samimiyetsiz tek bir cümle ile geçiliyor ve siz de konuyu televizyona getiriyorsunuz.

belki bu arkadaşlar yüzünden her kullanıcı bi sonraki telefonuna 200 300 lira ekstra ücret ödeyecek. daha derinlemesine sormak hatta sıkıştırmak gerekmez miydi?

ülkenin en büyük teknoloji forumunu yöneten insanlar olarak biraz daha duyarlı olun.

bir de başlık daha çok dikkat çeksin diye "telefonlara vergi" yi en başa yazmışsınız ama bütün konuşma;


-telefonlara ek vergi gelecekmiş ceo bey?
+şimdilik yok önümüzdeki günlerde görücez.

diyaloğundan ibaret. ayıp yahu.
Sevgili Erdi Özüağ,vergi konusunun bu kadar üstü kapalı ve basit bi şekilde geçilmesine nasıl müsaade ettiniz acaba?forumlarda ekşi sözl...
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1 Yanıt Yanıtla +226
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Azumi 4 yıl
Yok satıyoruzdan sonrasını izlemedim daha kimsenin elinde görmedim şu venüsleri eminim ceo'nun cebide de bir iphone vardır
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KuvvetMira27 4 yıl
bu yabancı firmalar dışarda ürtim yapıp ülkeye mal sokuyolar bi ton vergi biniyor cart curtu derken mesela bi televizyon 1500 lira oluyor belkide 750 liraya girmiştir diğer tarafta vestel gibi yerli üreticiler var burda üretiyolar taşıma masrafı yok dükkan disbirötör masrafı yok vergiden muafdan büyük öçüde yabancılarla kıyasla biraz önceki televizyonla aynı özellikte ve 1500 lira bazen dahada pahalı oluyor sonrda 'YERLİ GURURLU' yemezler daha buda yetmezmiş gibi daha çok vergi istiyolar bunların derdi halka hizmet değil halka hizmet olsa koredeki gibi lg nin yaptığı politikayı izlerler asul bunların derdi pastanın büyük sahibi olmak halkı soymak !!!!
bu yabancı firmalar dışarda ürtim yapıp ülkeye mal sokuyolar bi ton vergi biniyor cart curtu derken mesela bi televizyon 1500 lira oluyor belkide 750 liraya gi...
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lostlast 4 yıl
Kapatın dükkanı gidin bu ne kardesim böyle.
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cumur 4 yıl
kimse yoğurdum ekşi demez hele bi CEO hiç demez bu adamlar bunun için para alıyor arkadaşlar bişey bilmese de olur patronlarına yaranması lazım
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turkeytv 4 yıl
Vestelin sahibi ayfon 6 pulus kullanıyor
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selcuk_ 4 yıl
Erdi bey vergi sorusunu sorarken hem vestelden hemde bu soruyu bekleyen kullanıcıların korkusundan dolayı üstün körü soruyor. "Vestel vergisi" kelimesini bu soruyu bekleyenlerden çekindiği için kullanıyor (forumda malumunuz üzerine sıkça tartışıldı). Hızlıca geçiştirmeyi de Vestel korkusundan yapıyor. Benim hoşuma gitmedi bu durum. Konuya bırakın değinmeyi yanından bile geçememiş.
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Cakma Iphone 4 yıl
Bu ne la. İkide birde ıııı ııı. Konuşmaktan bi haber. Vergi konusunda sessizler seçimden sonra muck muck yapacaklar galiba
Edit:o telefon ney la iphone çakması. Birde salak salak tasarımı yaptık en önemli diyor ya



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NrClskn 4 yıl
Çok yazık ki bazı sığ düşünceli yorumlar görüyorum benim evimin tüm beyaz eşyaları vesteldir hep desteklerdim fakat bu vergi olayının orjinal dökümanını görene dek dışarıdaki firmalar ürünü buraya sokmak burda satmak için bir ton vergi öderler ama vestel gibi firmalar bunu ödemez ayrıca yerli üretim diye çeşitli teşvikler alırlar ama üretimleri kaliteli olsa da teknolojik yenilikleri asla bir lg samsung gibi firmalarla yarışamaz ürünler ellerinde kalır çünkü milletimizin en sevdiği şey teknolojidir piyasalardan siyasetten toplumsal olaylardan çok daha bilgilidir teknoloji konusunda hatta evlilik programları ne kadar bilinirse bu konu da o kadar bilinir :) bu yüzden yerli üretici rabbena hep bana der utanmadan çünkü çekik gözlülerin yanına yaklaşamazlar ve yaklaşamayacaklarını bilirler ülkede de zaten uyuyan bol deyip saçma bahanelerle koruma isterler küçük bir çocuk gibi olan tüketiciye olur sonra bu videodaki gibi pişkin açıklama yaparlar daha çok yazardım ama durayım en iyisi bu ülkede adam gibi birşey görsem şaşarım zaten
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mkyb 4 yıl
Vestel'e vergisi neyse verelimde artık telefon üretmesin.
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darkwingduckwithblaster 4 yıl
Vestel'i üstüne para verseler kullanmam. Venüs çöptür. Diğer Vestel üretimli cihazlar gibi. Çalıştığım siteye Vestel 'in test TV'leri gelirdi. Allahım bu nasıl bir yavaşlık...
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bilade 4 yıl
adamın tipi görünce kapattım.
BEllona koltuk alana bedava veriyorlar gene almıyor millet kapatın gitsin
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Cem 4 yıl
Eyyy vergi gelsin diye savunan akıl fukaraları...!!!! O iş öyle olmuyor işte. Devlet madem yerli üreticiyi koruyacak, iç tüketimi arttıracak bunu kalkıpta vatandaşın sırtına yüklemez, kendi üstlenir. Gider teşvik verir, sıfır faizli hazine destek kredileri verir, yatırım kredileri verir, vergi avantajı-indirimi verir, yurt dışından alınan hammaddelere gümrük vergisi indirimi verir yada hiç almaz, eger ürününü yurtdışına satıyorsa hertürlü imkan sağlar vergi vs. anlamında. Bunlar işin kolayına kaçıp vur sırtına vatandaşın vergiyi, ithal mal alan eşşek yüküyle vergi ödesin devlet kazansın, alamayanda mecbur gitsin vergi bindirimi öncesi aldığı aynı paraya daha kalitesiz ürün alsın. Kaybeden vatandaş... siz daha savunun, milliyetçilik bu değil, sen milliyetçi olurken yalandığın firma seni dürtecek haberin yok hemde güya yerli. Biraz araştırın bu adamlar o center ı nasıl yaptı diye adamlar TR yi parselliyor...
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bilade 4 yıl
adamın tipi görünce kapattım
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orhanirmak 4 yıl
Youtube da gezerken başka bir teknoloji sitesinin yayınladığı vestel venus 3 e ilk bakış isimli videoyu izledim. Vestel bunlara izin vermiş size mi vermemiş ?
Not: Vestel geçen seneden ders mers almamış üstüne koya koya kötüleşmiş. Tasarım kusturdu.
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