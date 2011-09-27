Video Haber: HTC'nin HD ekrana sahip yeni telefonu Vigor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden HTC, üst seviye ürün gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın yakında sunacağı modellerden biri olan Vigor, 4.3-inç büyüklüğündeki HD ekranı, 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve 4G desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Video Haber'de HTC Vigor'un detaylarına bakıyoruz.
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ne yazdın sen kardeşim ya Allah aşkına? :s
Tercüme: Htc son çıkacak telefonlarına stereo hoparlörün yanına 3.5 mm kulaklık girişi büyüklüğünde bir woofer koysa hiç fena olmaz.