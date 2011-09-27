Video Haber: HTC'nin HD ekrana sahip yeni telefonu Vigor

Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden HTC, üst seviye ürün gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın yakında sunacağı modellerden biri olan Vigor, 4.3-inç büyüklüğündeki HD ekranı, 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve 4G desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Video Haber'de HTC Vigor'un detaylarına bakıyoruz.

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