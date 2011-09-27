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Video Haber: HTC'nin HD ekrana sahip yeni telefonu Vigor

7 yıl
182,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarının lider üreticilerinden HTC, üst seviye ürün gamını yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Firmanın yakında sunacağı modellerden biri olan Vigor, 4.3-inç büyüklüğündeki HD ekranı, 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli işlemcisi ve 4G desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Video Haber'de HTC Vigor'un detaylarına bakıyoruz.
 

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__Toprak__ 7 yıl en beğenilen
semih611
htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)

ne yazdın sen kardeşim ya Allah aşkına? :s
semih611htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)ne...
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Yanıtla +48
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Guest-F8946C419 7 yıl
semih611

htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
semih611htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)
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1 Yanıt Yanıtla +25
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utanan ayı 7 yıl
semih611
htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)

Tercüme: Htc son çıkacak telefonlarına stereo hoparlörün yanına 3.5 mm kulaklık girişi büyüklüğünde bir woofer koysa hiç fena olmaz.
semih611htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)
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emingünbayı 7 yıl
tasarım süper :) cepte var olduğu belli bile olmuyor kocaman tel taşımak istemeyen fakat onların yaptığı işleri yapan bir tel almak isteyenler için süper bir seçenek.
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murats123 7 yıl
Video çekiminden önce telefonun ekranını temizleseydiniz parmak izinden birşey görünmüyor
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DH Misafiri 7 yıl
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OrQuN 7 yıl
1080 p video kayıt, Yüksek özellikli ses ama hala Arm8 Işlemci
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47 7 yıl
x
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Dreampark 7 yıl
Özelliklerine bakılırsa mükemmel bir cihaz. Tek eksiği bataryası, en az 1900mAh olmalıydı. HTC'de tek sinir olduğum konu bu.
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ZZ RAT 7 yıl
Dreampark

Özelliklerine bakılırsa mükemmel bir cihaz. Tek eksiği bataryası, en az 1900mAh olmalıydı. HTC'de tek sinir olduğum konu bu.

HTC zaten metal kullaniyor, bir de 1900 mah batarya koyarsa
telefonun agirligi 200gr olur.
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pudinkk 7 yıl
berkspm
semih611htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)
Tercüme: Htc son çıkacak telefonlarına stereo hoparlörün yanına 3.5 mm kulaklık girişi büyüklüğünde bir woofer koysa hiç fena olmaz.

senin dekoder sağlam çözüyor valla dostum kutlarım
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spyman 7 yıl
çok güzle olmuşşş
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1ol3irol 7 yıl
Telefonda ses kalitesi dendi mi aklıma "Sony Ericsson W810i'nin ilk versiyonları"ndan başka bi telefon gelmiyor maalesef. Bang & Olufsen ses sistemine sahip telefon da kullandım ama hiçbiri sony ericsson'daki tadı veremedi..
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DH Misafiri 7 yıl
ardicli2000, o klip HTC'nin Beats Audio teknolojili telefonları için çektiği resmi tanıtım klibi.
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TuRaN.z 7 yıl
özellikleri çok güzel, ancak arka kapak dizaynı bence berbat, ayrıca bu hız ve ekrana 1.620 mAh batarya çok az olacaktır bir ihtimal sense 3.5 arayüzü daha az batarya tüketirse kurtarabilir onun dışında çabuk biten pille kullanmak zaman zaman gerçekten sıkıntı olabiliyor...
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Fx_57,5 7 yıl
yahu hadı benım kafa guzeldıde sızınkı ayıkkende pek güzel sanırım :)
ne yazmışım arkadaş :) başkası yazsa bende nekadar ti ye alırdım tahmin edemiyorum :)
fakat orda yazdığım,yazmaya çalıştığım aha doğrusu turkçeyı kotu kullanmaktan değil
aksine turkçeyi iyi kullanan insanlardan biriyimdir
birçok ergen gibi yazmam
elimden geldiği kadar okundugu gibi yazmaya çalışırım
bknz: oktay sinanoğlu
iphone yerine ayfon diye yazmayı tercih ederim.
bunun otekı yazdıgımla alakası yok tabiki ama bazı arkadaşlar turkçe felan demişlerde o yuzden bunu yazma gereği duydum
NOT:yazdıgım nekadar okunuyormuş yahu :)
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bidinnak 7 yıl
semih611
htv nın son cıkacak telefonlarında suyoe steryo hoparlorun yanında 3,5mm j gırısı kadarda bır bufır koysalar fenamı olur :)

işte aradığım insan
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