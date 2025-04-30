Eviniz hangi zeminde? İstanbul’un deprem dayanıklılık haritası paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Deprem konusunda uzman isimlerden Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritayı kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Paylaşın ki herkes yararlansın” çağrısında bulunan Ercan, deprem dolayısıyla yaşanan yapı yıkımlarının büyük bölümünün doğrudan zemin kalitesine bağlı olduğuna dikkat çekti.

“Yıkımın yüzde 65'i zemin kaynaklı”

Ercan’ın verdiği bilgilere göre, bina yıkımlarının yüzde 65’i zemin kaynaklı, yüzde 35’i ise doğrudan yapısal kusurlardan kaynaklanıyor. Bu oranlar, özellikle İstanbul gibi deprem riski yüksek bir metropolde zeminin ne kadar hayati bir unsur olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzman isim, “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapıdır.” diyerek, imar politikaları özelinde uyarıda bulundu.

Harita ne anlatıyor?

Tam Boyutta Gör Prof. Dr. Ercan’ın paylaştığı harita, İstanbul’un farklı bölgelerini zemin dayanıklılığına göre renklendiriyor. Harita, İstanbul'un ortalama Vs30 dağılımını göstermekte. Haritada yer alan "Vs30", yer yüzeyinden itibaren ilk 30 metrelik zeminin ortalama sismik dalga yayılma hızı (m/sn cinsinden) anlamına geliyor. Bu değer, bir zeminin deprem dalgalarına ne kadar direnç gösterdiğini, yani zemin sağlamlığını belirlemede yaygın olarak kullanılıyor.

Koyu Kahverengi : Çok zayıf zemin – En riskli alanlar

: Çok zayıf zemin – En riskli alanlar Kahverengi : Zayıf zemin

: Zayıf zemin Turuncu : Orta-zayıf zemin

: Orta-zayıf zemin Sarı : Görece zayıf

: Görece zayıf Açık Sarı : Orta düzey

: Orta düzey Açık Yeşil : Orta-sağlam zemin

: Orta-sağlam zemin Yeşil : Sağlam zemin

: Sağlam zemin Açık Mavi : Sağlamdan çok sağlam zemine geçiş

: Sağlamdan çok sağlam zemine geçiş Mavi : Çok sağlam zemin

: Çok sağlam zemin Lacivert : Kaya niteliğinde, çok sağlam zemin

: Kaya niteliğinde, çok sağlam zemin Koyu Lacivert: Ana kaya – En güvenli yapılaşma zemini

İstanbul’un batı yakası (Avrupa Yakası), özellikle Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece çevresi daha çok turuncu, kahverengi ve sarı tonlarda görülüyor. Bu da zeminlerin zayıf olduğunu ve deprem sırasında yer ivmesinin artabileceğini gösteriyor.

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Doğu yakası (Anadolu Yakası), özellikle Şile, Beykoz ve çevresi daha çok yeşil ve mavi tonlarda olup, bu bölgelerin zemin açısından daha sağlam olduğunu gösteriyor. Boğaz çevresi ve Haliç kıyıları, koyu renkli (koyu kahverengi ve lacivert olmayan) alanlar ile zayıf zeminleri işaret ediyor; bu bölgeler sıvılaşma riski açısından da hassas olabilir. Bu arada ilgili haritanın İBB’nin İstanbul İl Alanının Jeolojisi Raporu’nda yer aldığını belirtelim. Rapora kaynakçadan ulaşabilirsiniz.

4 ayda 12 bin deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Nisan saat 11.30 itibarıyla Türkiye'de 12 bin 124 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 500'den fazlası Marmara Denizi'nde, 600'den fazlası Kütahya'da meydana geldi. Son 1 ayda kayıtlara geçen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'daki 6,2, saat 12.51'deki 5,9, saat 13.02'deki 4,9, saat 15.12'deki 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu. Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu.

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