Video inceleme: ASUS GTX460 TOP SLI GTX480 ve HD5970 Karşısında!

GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.

Bu videomuzda Nvidia'nın Fiyat / Performans kategorisinde yeni efsanelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.