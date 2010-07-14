Video inceleme: ASUS GTX460 TOP SLI GTX480 ve HD5970 Karşısında!

Genel Yayın Yönetmeni
GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.
Bu videomuzda Nvidia'nın Fiyat / Performans kategorisinde yeni efsanelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.
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linkteki ekran kartıyla aynı randımanı alabilirmiyim??
Bence nvidia güç tüketimi konusunda iyileştirmelere gitmesi lazım.Evler ev olmaktan çıktı.
Nvidia GTX 460 la bence iyi satış rakamları elde edecektir.
İnceleme için teşekkürler...
sanki diğer kartlar hiç hızaşırtılmıyormuş gibi oluyor..
ve sanki kartı alan herkes hız aşırtma yapacakmış/yapmak zorundaymış gibi..
birçok kişi incelemeyi izlesede akılda kalan grafikler olacaktır.. sırf bu grafikler yüzünden kullanıcılar büyük bir ilgi ile gtx 460 bekliyor
bu ilgiyi gören distribitörler de fahiş fiyattan kartları satacak..böylece gayet güzel bir fiyat-performans kartı olabilecekken
yine ülkemizde fiyatı yüksek kalacaktır..
birçok kartta aynı şeyleri yaşadık..
3850,4830,4850, 9600gt,8800gt, ve en son 4770 te yaşadık..
ileride bir tane daha lıp crossfire yaparım,voltaj veririm gtx 285 performansı alırım diyen kullanıcılar 4770 e yüklendi
hatta 4770 fiyatları 4850 yi geçti.. sonrada 2. sini alacak ürün bulamadılar piyasada..
halen 2. el de bile 4770 bulunmuyor
gtx 460 ı ati nin 5770 ve 5850 modelleri ile kıyaslanması gerektiğini düşünüyorum..
ama onlarda aynı şekilde voltaj verilecek,hızaşırtma yapılacak,crossfire yapılacak..
belki imkanlar elvermiyordur bir şey diyemem ama testlerin doğru yorumlanabilmesi için böyle bir değerlendirme şart gibi görünüyor..