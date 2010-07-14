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Video inceleme: ASUS GTX460 TOP SLI GTX480 ve HD5970 Karşısında!

8 yıl
133,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.

Bu videomuzda Nvidia'nın Fiyat / Performans kategorisinde yeni efsanelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GTX460'ın hem 192 bit versiyonunun neler yapabildiğine bakıyor hem de SLI düzeninde abileri GTX480 ve HD5970'i devirip deviremediğini görüyoruz.


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strcnr 8 yıl
gtx 460 ları.burdaki seviyee vmod overclock ile. sıkıntı yaşamadan. stabil kullanabilirmiyiz?
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adnan1905 8 yıl
webtedarik.com/...(256bit)-1gb-ddr5-dvi]hdmi-pcix.html
linkteki ekran kartıyla aynı randımanı alabilirmiyim??
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adnan1905 8 yıl
Bizim eski 1700W rowenta süpürge makinesi kadar elektrik yiyor maaşallah!
Bence nvidia güç tüketimi konusunda iyileştirmelere gitmesi lazım.Evler ev olmaktan çıktı.
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SpawnOnur 8 yıl
Kartın soğutması gerçekten iyiye benziyor.O.c yapıp Top yazmıslar diyenler var eskiden bende oyel dusnuyordum ama 3 senedir Calibre 8800 GT kullanıyorum ve kartın cok utunde O.C lar yaptım.Bence O.C kartlar daha cok o.c yiyebilyor sogutmalar referans olmadıgından dolayı yuksek performansa erisebiliyorsunuz.
Nvidia GTX 460 la bence iyi satış rakamları elde edecektir.
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haberci21 8 yıl
Arkadaşlar ben GTX470 AMP! almayı düşünüyorum,ama bu testleri görünce Gtx 460 SLI den yana düşünmeye basladım.Ama 500 watt elektrik kullanması çok fazla
.Bu SLI kaldıracak Power supply li iyi soğutmalı bir kasa bulabilirmisiniz Vatan veya Gold veya Eksen dan.Birde almayı düşündüğüm anakart GIGABYTE AMD GA-890FXA-UD5 AMD890X DDR3 1866 MH .Bunda SLI yapabilirmiyim acaba?.İşlemci Amd Phenom II X6 1090 T black edition,4 gb kingston ram, kasayıda siz önerin artık.Lütfen Nova bilgisayardan filan olmasın çünkü internet üzerinden alışveriş yapmayı istemiyorum.
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TIRAZLI 8 yıl
5970 v mod oc ile gtx460 oc sli darmadagan eder diyor arkadaş aradaki farka bak önce fiyat farkına arkadaş 5970 iniz bu kadar düştümü :) gtx 460 bir efsane olacak bu fiyata bir ilk tebrikler nvidia
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krstarica 8 yıl
Ürün F/P'a yönelik bir ürün alternatif olabilir...
İnceleme için teşekkürler...
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ooppss 8 yıl
böyle bir kartın hızaşırtma ve çift kart değerlerini diğer kartların standart değerleri ile karşılaştırınca
sanki diğer kartlar hiç hızaşırtılmıyormuş gibi oluyor..
ve sanki kartı alan herkes hız aşırtma yapacakmış/yapmak zorundaymış gibi..
birçok kişi incelemeyi izlesede akılda kalan grafikler olacaktır.. sırf bu grafikler yüzünden kullanıcılar büyük bir ilgi ile gtx 460 bekliyor
bu ilgiyi gören distribitörler de fahiş fiyattan kartları satacak..böylece gayet güzel bir fiyat-performans kartı olabilecekken
yine ülkemizde fiyatı yüksek kalacaktır..
birçok kartta aynı şeyleri yaşadık..
3850,4830,4850, 9600gt,8800gt, ve en son 4770 te yaşadık..
ileride bir tane daha lıp crossfire yaparım,voltaj veririm gtx 285 performansı alırım diyen kullanıcılar 4770 e yüklendi
hatta 4770 fiyatları 4850 yi geçti.. sonrada 2. sini alacak ürün bulamadılar piyasada..
halen 2. el de bile 4770 bulunmuyor


gtx 460 ı ati nin 5770 ve 5850 modelleri ile kıyaslanması gerektiğini düşünüyorum..
ama onlarda aynı şekilde voltaj verilecek,hızaşırtma yapılacak,crossfire yapılacak..

belki imkanlar elvermiyordur bir şey diyemem ama testlerin doğru yorumlanabilmesi için böyle bir değerlendirme şart gibi görünüyor..

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pspoyunmerkezi 8 yıl
Neden bu reklamlara bakmak zorunda bırakıyorsunuz???????
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thal1on 8 yıl
Saat'te pek şekilmiş oda gözümden kaçmadı :D
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...TALANCI... 8 yıl
valla arkadaşlar boşa tatava yapmamın bi manası yok.kart çok güzel ama fiyatının düşmesi lazım bu ne ya! ayrıca ati nin bir an önce hd5850 fiyatlarında güzel bir indirim yapması gerek. 550 lira çok pahalı. 500 lira olduğu gün, mağazaya bomba gibi düşerim :D


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dennjS 8 yıl
m0rbid desire nin yazdıgı mesajla ilgili editörden bir cevap bekliyoruz
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