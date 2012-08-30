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Vimeo, Dropbox ile işbirliğine gitti

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vimeo, kullanıcılarına video yükleme konusunda yeni yollar sunmak için bulut tabanlı depolama servisi Dropbox ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Dropbox ile Vimeo iş birliği sayesinde Dropbox üzerinden Vimeo'ya doğrudan video yüklemek mümkün hale gelmiş olacak. Dropbox'ın pek çok kişi tarafından kullanılan popüler bir servis olduğu göz önüne alınacak olursa Vimeo'nun bu hamlesinin kullanıcıları adına oldukça doğru bir adım olduğu da görünüyor. Söz konusu özelliğin şu an için kullanılabilir olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu özellik sayesinde Vimeo ile bağlantı kurmaya gerek kalmadan, Dropbox üzerinden siteye video yüklenebilirken, benzer bir şekilde Dropbox'a yüklenen videolar otomatik olarak Vimeo'ya yüklenebiliyor. Dropbox üzerinden Vimeo'ya video yüklenirken, yükleme işlemi başlatıldıktan sonra kullanılan tarayıcı kapatılsa bile işlemin gerçekleşmeye devam edeceği belirtiliyor. 

Vimeo'nun Dropbox ile işbirliğine giderek sunduğu bu özelliği kullanmak içinse bu iki servis üzerinde sahip olduğunuz hesapları birbiri ile eşleştirmek yeterli oluyor. Vimeo ile Dropbox kullanıcılarına sunduğu bu yeni özelliğin her iki servisi de aktif bir şekilde kullanan kullanıcılar için oldukça faydalı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

http://vimeo.com/blog/post:518 Yorum Yaz
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