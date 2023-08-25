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    Anlık Bildirim

    Dropbox, sınırsız depolama planını sonlandırdı: İşte nedeni

    Dropbox, iş kullanıcılarına özel Gelişmiş planda sunulan sınırsız depolama alanını sürdürmeme kararı aldı. Peki, neden böyle bir karar alındı?                   
    dropbox sınırsız depolama alanını sonlandırdı
    Dropbox, bazı kullanıcıların depolama alanını yeniden sattığı ve hizmeti başka şüpheli amaçlarla kullandığı gerekçesiyle sınırsız depolama alanını sunmama kararı aldı.

    Kripto madenciliği için kullanılıyor

    Dropbox, gelişmiş planı işletme ve kuruluşları yönetmekten ziyade daha çok kripto madenciliği gibi amaçlarla kullanan kişilerin sayısındaki artış nedeniyle bu aksiyonu aldıklarını belirtiyor. Şirket, sınırsız depolama planlarının gerçek kurumsal müşterilerden daha çok kötü aktörler tarafından kullanıldığını, bunun da tüm müşteriler için güvenilir olmayan bir deneyim oluşturabileceğini söylüyor. Dropbox’ın hali hazırda kötü niyetli eylemleri engelleyen politikaları var ancak şirketin açıklamasına göre bu kısıtlamalar yetersiz.

    1 Kasım’dan itibaren mevcut kullanıcıların kademeli olarak ve en az 30 gün öncesinden bildirilmek suretiyle düzenlenmiş Gelişmiş plana geçirileceği belirtildi.

    Şirketin açıklamasına göre, Gelişmiş plandaki kullanıcıların neredeyse tamamı lisans başına 35 TB’tan az depolama alanı kullanıyor. Dropbox, bu kişilerin bildirim aldıktan sonra depolama alanının tamamını kullanabileceklerini, ek olarak fiyat artışı olmaksızın beş yıl boyunca ekstra 5TB havuz depolama alanına sahip olacaklarını belirtti. Lisans başına 35TB’ın üstünde depolama alanı kullananlar ise bir yıl süreyle benzer tekliften faydalanacak.

    Sınırsız depolama alanına sınırlama

    Bugünden başlayarak, üç lisanslı Gelişmiş planı satın alanlar toplam 15TB havuz depolama alanına sahip olacak. Sonra satın alınan her ek lisans için 5TB depolama alanı eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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