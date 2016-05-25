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Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu

2 yıl
74,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Operatör telefonlarının en güçlüsü diyebileceğimiz Vodafone Smart Pro 7 lanse edildi. Snapdragon 652 işlemcisi ve öne çıkan diğer özellikleriyle Vodafone Smart Pro 7'yi mercek altına aldık.
Vodafone'un yeni akıllı telefon modeli Smart Pro 7 sahip olduğu özelliklerle şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en akıllı operatör telefonu. Kendi fiyat segmentinde ses getirmesi beklenen bu iddialı telefonun tüm detaylarını mercek altına aldık, performansı masaya yatıran bir inceleme hazırladık. Snapdragon 652 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine ek olarak 3000mAh kapasiteli pil gibi özellikleriyle Smart Pro 7'yi detaylıca masaya yatırdık.

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javaprof 2 yıl en beğenilen
türkcell de sd 210 lu telefon çıkarsın.
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strathmorea 2 yıl
İnceleme neyse, herkes görsün diye buraya yazıyorum. Sayın donanım haber yetkilileri. Sizin bu peş peşe restart etmeden beni hatırlamayan sayfanızda bu durumu bilerek düzeltmediğinize artık eminim. Belkide 2 senedir bunu bilerek düzeltmiyorsunuz çünkü bedavadan 1 yerine 5 tık almak için. Dünden beri neredeyse sayfadan her çıktığımda giriyorum ama o ne, giriş yap diyor. Nick ve parolam boşlukta yazıyor fakat hatırla dediğim halde girilmemiş. Giriş yapa tıklamadan sayfayı restart edince kendi kendine giriyor. Safı oynamayın milleti de salak yerine koymayın. Ayıp denen bir şey var.!!!
İnceleme neyse, herkes görsün diye buraya yazıyorum.Sayın donanım haber yetkilileri. Sizin bu peş peşe restart etmeden beni hatırlamayan sayfanızda bu dur...
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Firaristt 2 yıl
Izliyorum.

Video için elinize sağlık. Gayet güzel olmuş.


Edit : Erdi abi bize yapacak yorum bırakmamış.
cat6 sorun değil de vodafone 4G'de rezalet durumda. 3G hızlarını bile birçok yerde zor veriyor. Paket fiyatları ise kazık seviyesinde.
Izliyorum.Video için elinize sağlık. Gayet güzel olmuş.Edit : Erdi abi bize yapacak yorum bırakmamış.cat6 sorun değil d...
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DH Misafiri 1 yıl
sakın almayın keşke bende yorumları okuyarak hareket etseydim garantiye giden telefonlar bir türlü gelmiyor.hem mal kötü hem hizmet ..
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DH Misafiri 1 yıl
Kesinlikle 5 para etmez. 2. ayında telefon ısınmaya ve çalışmamaya başladı servise 2 kere gitti. İlk sefer yaptık dediler ama 10 gün sonra aynı sorun çıktı. Bu sefer de 785TL istiyorlar işlemcisine müdahale etmek için. Bu telefonlar da vida olmadığı için önden ekran kısmından içine müdahale ediliyormuş ve haliyle ekran kırılma riskine karşı 785TL para istiyor TELESERVİCE Bende aldım malesef yanında da tablet verdiler oda hiç kullanmadığım halde açılma hatası verdi ona da SIVI TEMASI diye kılıf buldu servis. 250TL istediler.
Uzun lafın kısası ALCATEL bir telefon yaptı TELESERVICE ise batırdı. Vodafone sattığı cihaz için yaşadı olan bize oldu arkadaşlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Kesinlikle ama kesinlikle almayın bin kez pişman olursunuz. İki ay iyiydi sonra kendi kendine kapanmaya başladı.servise gönderdik 786 TL istediler. Şimdi hurdaya kullanıcaz. Lanet olsun. Ayrıca ilk günden bu yana da şebeke SORUNU vardı kronik
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DH Misafiri 1 yıl
kesinlikle almayın servis ve garanti kapsamı berbat hiç ilgilenmiyorlar.telefonda beş para etmez benimki 7 ayda bozuldu ısınıp kendi kendine kapanmaya başladı ve servis 750 tl para istedi yabancı cisimle temas etmiş diye.şu an telefonu kullanamıyorum ve ödemelerinide vodafone tıkır tıkır yapıyorum. tercih sizin hal ortada...
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basturkemin 2 yıl
forum.donanimhaber.com/...
Kullanıcı kulübünü açtım arkadaşlar beklerim.
Ayda 40 TL'ye tarifeye ek olarak, tablet hediyesiyle aldım. Taş gibi alet. Tarifedeki 25 TL fiyat farkını da eklersek 1560 TL, tablete 250 TL desek 1300 TL'ye geliyor.. 24 taksitle.
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DH Misafiri 2 yıl
Vodafone smart Pro 7 telefonu geçtiğimiz hafta satın aldım. Buralarda okuduğum olumsuz yorumlar yüzünden neredeyse almaktan vaz geçiyordum iyi ki öyle bir şey yapmamışım. Telefon her açıdanm çok güzel , dünya kadar uygulama , oyun , müzik , video , 10.000 kadar fotoğraf yükledim banamısın demedi zerre kadar kasılma yok. Üstelik benim asıl alma amacım için istediğimin çok üzerinde performansı ile kamera ve video çekim kalitesi mükemmel. Teşekkürler Vodafona
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Exterminatee 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Vodafone smart Pro 7 telefonu geçtiğimiz hafta satın aldım. Buralarda okuduğum olumsuz yorumlar yüzünden neredeyse almaktan vaz geçiyordum iyi ki öyle bir şey yapmamışım. Telefon her açıdanm çok güzel , dünya kadar uygulama , oyun , müzik , video , 10.000 kadar fotoğraf yükledim banamısın demedi zerre kadar kasılma yok. Üstelik benim asıl alma amacım için istediğimin çok üzerinde performansı ile kamera ve video çekim kalitesi mükemmel. Teşekkürler Vodafona

Güzel cihaz kampanyası var şuan hem tablet hem telefon 50 tl yansıyor. Red tarifesine ikisi birden 40 tl yansıyor bedavaya geliyor. Diğer arkadaşlara almasını şiddetle tavsiye ederim
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aceleciburak 2 yıl
bu cihazın asıl versiyonu olan Alcatel idol 4s 2017 ilk çeyrek başında ülkemizde satışa sunulacak 2K AMOLED Ekranlı snapdragon 652 li bir cihaz düşünen ve acelesi olmayan varsa kur artışı durumlarından dolayı beklenti yükselmiş olabilir idol 4s için ama 1399 - 1599 arasında bi konumlandırma yapılacağını düşünüyorum.
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emrahsarac 2 yıl
arkadaşlar telefonu kötüleyip durmuşsunuz telefonu 23 ağustos da aldım 3 haftadır kullanıyorum cihaz performansı tam istedğim gibi aldığımda ilk güncellemesini yaptım ondan sonra ayarlar menüsünde denklanşör tuşuna 2 kere basınca kamera açılıyor parmak izi sensörü bence gayet iyi algılayınca direk açılıyor always on display e benzer bir karanlık ekran bildirimleri ve saati gösteren ekran geliyor telefonu elinize alınca tek sorunu telefonun çevresi metal galiba oyun oynayınca tek oraları ısınıyor onun haricinde sorun yok ön kamera 2k video kaydı yapabiliyor gyro gibi sensörlerde var telefonda hızlı şarjda çok iyi 1 saatte tam şarj oluyor ön kısımda üstte ve altta hoparlör var daha önce kullandığım HTC Desire 816 ya yakın ses veriyor stereo ses olarak telefon antutudan yaptığım testte 82978 puan aldı bu 4. yaptığım test ilk testte 83230 gibi bi puan almıştı
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bestnewyorker 2 yıl
Smart pro 7 ile samsung s7 edge foto ve video karsilastirmasi var mi acaba?
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ozkanwap 2 yıl
neredeyse aynı fiyata lg g5 varken bu fiyat operatör telefonları için çok fazla. en fazla lg g4 fiyatında olsaydı faturaya ek belki alınabilirdi.
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_RaGoN_ 2 yıl ozkanwap
ozkanwap
neredeyse aynı fiyata lg g5 varken bu fiyat operatör telefonları için çok fazla. en fazla lg g4 fiyatında olsaydı faturaya ek belki alınabilirdi.

LG G5 2300TL. Neredeyse aynı fiyat değil.
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