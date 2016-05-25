Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu

Operatör telefonlarının en güçlüsü diyebileceğimiz Vodafone Smart Pro 7 lanse edildi. Snapdragon 652 işlemcisi ve öne çıkan diğer özellikleriyle Vodafone Smart Pro 7'yi mercek altına aldık.

Vodafone'un yeni akıllı telefon modeli Smart Pro 7 sahip olduğu özelliklerle şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en akıllı operatör telefonu. Kendi fiyat segmentinde ses getirmesi beklenen bu iddialı telefonun tüm detaylarını mercek altına aldık, performansı masaya yatıran bir inceleme hazırladık. Snapdragon 652 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine ek olarak 3000mAh kapasiteli pil gibi özellikleriyle Smart Pro 7'yi detaylıca masaya yatırdık.