Vodafone'lular 2014'te "Dijital Dönüşüm Hareketi" ile rekorlara koştu

Vodafone Türkiye, Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında teknoloji, sosyal ve hizmet alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla 2014 yılında yaklaşık 21 milyon abonesinin hayatını kolaylaştıran çözümler sundu. 2014 yılı boyunca abone başına aylık ortalama 408 dakika konuşan ve 205 SMS gönderen Vodafone’lular, toplamda 42 milyar MB data kullandı.

30 Aralık 2014 – Daha iyi bir gelecek için Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda 2014 yılında Dijital Dönüşüm Hareketi’ni ilan eden Vodafone Türkiye, mobil teknolojilerle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdığı ve yeni rekorlara imza attığı bir yılı daha geride bıraktı. Abone sayısı rekor seviye olan 21 milyona yaklaşan Vodafone Türkiye, sürekli yatırımlarıyla abonelerinin 2014’te de mobil iletişim teknolojilerinden özgürce yararlanmasını sağladı.Her geçen gün büyüyen Vodafone ailesinin yaklaşık 21 milyon üyesi, 2014’te abone başına aylık ortalama 408 dakika konuştu, 205 adet SMS gönderdi[1] ve toplamda 42 milyar MB data kullandı[2]. Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma yaklaşımı ile 2014 yılında ilk yerli üretim akıllı telefon Blade V ve 4G uyumlu ilk yerli üretim akıllı telefon Smart 4 power’ı müşterilerinin beğenisine sunan Vodafone Türkiye’nin abonelerinin internet kullanımı, 3G’nin hayata geçtiği 2009’dan bu yana tam 35 katına ulaştı[3].Vodafone Red’liler 33 ülkede 4G teknolojisini deneyimlediYurt dışında tarifelerindeki dakika, mesaj ve interneti sanki Türkiye'deymiş gibi özgürce kullanan Vodafone Red'liler, Türkiye’den de 22 ülkeyi ararken sanki yurt içini arıyormuş gibi hiçbir ek ücret ödemeden dakikalarını kullanabildiler. Ayrıca 33 ülkede 4G teknolojisini deneyimleme fırsatına sahip oldular. Vodafone Red'liler 2014 boyunca uçak biletlerini kişisel asistan aracılığıyla edinme, havaalanına VIP transfer ve havaalanlarında özel lounge’lardan ücretsiz yararlanma fırsatı buldu. Vodafone Red, abonelerine bu dönemde 151 milyon TL'yi aşan fayda sağlandı.Vodafone FreeZone ile gençler özgürce iletişim kurduGençlerin özgürce, içlerinden geldiği gibi yaşamaları için “Hayatta türlü zorunluluklar olabilir ama Vodafone FreeZone’la sıkıntı yok, kafana göre yaşaman için yanındayız” diyen Vodafone FreeZone ile gençlerin iletişim ihtiyaçları, onlara özel avantajlı tekliflerle karşılandı. 2014 boyunca gençlerin bütçelerine sinema, gala, festival ve konser biletleri ile eğitim, yemek ve seyahat alanlarındaki sayısız avantajla 10 milyon TL'yi aşan fayda sağlandı. Vodafone FreeZone konserleri ile 7 bin km yol kat edildi, 50 bini aşkın gence ulaşıldı. 81 ilden binlerce liseli müzisyenin katıldığı Vodafone FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması, 2014’te de Türkiye’nin en geniş katılımlı müzik organizasyonu olmaya devam etti.Mobil uygulamalarla sunulan ayrıcalıklı hizmetler milyonlara ulaştıTürkiye'nin en kapsamlı, ilk ve tek mobil sağlık platformu olan Vodafone Cep Sağlık servisi 550 bini aşkın kişinin hayatına dokundu ve onlara sağlıklı yaşam yolculuğunda yol gösterdi. 1120 numaralı telefondan 7/24 aranabilen Vodafone Cep Sağlık servisinden faydalanan Vodafone’luların sayısı toplamda 12 bini geçti.Hamileyim SMS paketiyle Vodafone Cep Sağlık, 25 bini aşkın anne adayının hayatının en önemli döneminde yanında oldu. “Bebeğim ve Ben” SMS paketi ile ise Vodafone Cep Sağlık dünyaya yeni gelen yaklaşık 50 bin bebeğin hayata dair ilk deneyimlerinde yanlarında oldu.QR kod ile temassız mobil ödeme deneyimini herkes tarafından kullanılabilecek kolaylıkla sunan Vodafone Cep Cüzdan uygulaması, hizmete sunulduğu 2014 yılında 62 bini aşkın abone tarafından indirildi.Tüm Vodafone’lulara indirim, kampanya ve fırsatları aralıksız tüm yıl boyunca sunan ücretsiz Vodafone Avantaj Cepte uygulaması toplamda 400 binden fazla kez indirildi. Avantaj Cepte ile 2014 yılında 114 markada 225 kampanya düzenlendi. Vodafone Avantaj Cepte kullanıcıları aynı zamanda anlaşmalı mağazaların dijital sadakat kartlarını kullandı ve kendilerine özel kampanyalardan faydalandı.Vodafone’un tamamen ücretsiz sunduğu SMS Bilgi Servisleri sayesinde sağlıkla ilgili yararlı bilgiler kullanıcılara yaklaşık 63 milyon kez SMS yoluyla iletildi. Kullanıcılar bu yolla sağlıklı yaşam, beslenme, diyabet, obezite, anne ve bebek, hamilelik, hipertansiyon gibi konularda birçok yararlı bilgiye hızlıca erişme imkanına sahip oldular.VODAFONE’UN TOPLUMSAL GELİŞİM İÇİN SOSYAL YATIRIMLARI 2014’TE DE DEVAM ETTİVodafone 36. İstanbul Maratonu, rekor katılımla gerçekleştiKasım ayında 36.’sı düzenlenen, Türkiye’nin en büyük kitlesel spor etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu, yüz binlerin katılımıyla Asya ve Avrupa kıtalarını yeniden birbirine bağladı. 119 ülkeden 25 bin çipli koşucu, maratonda rekor katılıma imza attı. 125 bini aşkın İstanbullu da halk yürüyüşüyle Asya’dan Avrupa’ya geçti. Vodafone İstanbul Maratonu'nun resmi uygulaması VMaraton, toplamda 13 bine yakın kişi tarafından indirildi ve sporla buluşmayı kolaylaştırdı.Vodafone Arena sosyal medya hesapları yoğun ilgi gördüBeşiktaş JK tarafından Vodafone Türkiye sponsorluğunda inşa edilen ve Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olacak Vodafone Arena’nın sosyal medya hesapları da taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Vodafone Arena Facebook hesabı 1,3 milyonun, Twitter hesabı 160 binin, Instagram hesabı ise 45 binin üzerinde hayran sayısına ulaştı.Vodafone Arena’ya “Stat Abi” diye hitap etmeyi uygun gören taraftarlar Stat Abi içerikli 8 bini aşkın tweet/yorum attı; Vodafone Arena inşaatı önünde 6 bini aşkın selfie çektirdi; Vodafone Arena web sitesine 21 binden fazla taraftarın gönderdiği mesajlar kâğıtlara basılarak inşaatın temeline gömüldü.Vodafone Arena inşaat çalışmaları internet üzerinden canlı yayınlandı ve yıl boyunca yaklaşık 6 milyon kez izlendi, günlük ortalama izlenme sayısı ise 30 bin oldu. Vodafone Arena için çekilen iki film de internetten toplam 1 milyon 200 bin kez izlendi.Türkiye Vodafone Vakfı, yüz binlerin hayatında fark yarattıSosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırarak toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı; Geleceğe İlk Adım, Önce Kadın, Düşler Akademisi, Uluslararası Girişimcilik Merkezi projeleri ve mobil uygulamalarıyla toplamda 3 milyonu aşkın kişiye dokundu.Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV işbirliğiyle geliştirilip Ekim 2014’te lanse edilen, 1.200 maddelik bilgi hazinesiyle anne ve babalara rehberlik eden “İlk6Yıl” uygulaması 30 bini aşkın kişi tarafından indirildi.Vodafone'un Türkiye'de çiftçilere odaklı ilk sosyal iş modeli olarak hayata geçirdiği Vodafone Çiftçi Kulübü, 1 milyon 250 bine yakın çiftçinin iş süreçlerini dönüştürerek dijital geleceğe hazırlanmalarına yardımcı oldu.Vodafone’un 50'ye yakın sivil toplum kuruluşuna bağış yapma olanağı sunan Cep Bağış platformunda 2014 yılında 6 milyon TL’ye yakın bağış toplandı.7 şehirde, 36 üniversitede, 6.800 kişiyle bir araya gelerek girişimcilik konusunu anlatan Vodafone, 2014’te lanse ettiği “Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı” kapsamında hayata geçirilecek dijital projeler için yılda toplam 5 milyon TL’lik maddi destek sağlayacak.Vodafone Türkiye, başarılı kampanyalarıyla ödülleri topladıVodafone Türkiye, 2014'te Vodafone Arena, Avantaj Cepte, Cep Cüzdan, Kırmızı Işık gibi proje, uygulama ve reklam/dijital kampanyalarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 38 ödül kazandı. Bu ödüller arasında "Yılın Reklamvereni" ve "Yılın Sponsoru" ödülleri de bulunuyor.