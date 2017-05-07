Volkswagen'in geleceği bu otomobilde saklı: İşte detaylar

Emisyon skandalıyla çalkantılı bir dönemden geçen Volkswagen, son teknoloji harikası elektrikli otomobilleri merkezine almış durumda. Bu videodaki otomobilse, VW'deki dönüşümün başlangıcı.

Son birkaç yılı dizel motor skandalıyla geçiren Volkswagen, büyük bir dönüşümün eşiğinde. Tüm stratejisini masaya yatıran ve gelecek için elektrik motorlu, teknoloji harikası otomobillere daha fazla yatırım yapmaya karar veren Volkswagen'de, bu dönüşümü simgeleyen başlangıç otomobili ise ID Concept oldu. Detayları videoda.