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Volkswagen'in geleceği bu otomobilde saklı: İşte detaylar

2 yıl
34,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Emisyon skandalıyla çalkantılı bir dönemden geçen Volkswagen, son teknoloji harikası elektrikli otomobilleri merkezine almış durumda. Bu videodaki otomobilse, VW'deki dönüşümün başlangıcı.
Son birkaç yılı dizel motor skandalıyla geçiren Volkswagen, büyük bir dönüşümün eşiğinde. Tüm stratejisini masaya yatıran ve gelecek için elektrik motorlu, teknoloji harikası otomobillere daha fazla yatırım yapmaya karar veren Volkswagen'de, bu dönüşümü simgeleyen başlangıç otomobili ise ID Concept oldu. Detayları videoda. 

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false6 2 yıl en beğenilen
Vw bunda da bi hile yolu bulur. Elektrik kaçırır bu, menzili söylenenin üçte biri olur vb. alınmaz.
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01tuğra01 2 yıl
Böyle olacaklarsa hiç olmasınlar bu ne ya leğen gibi.
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mementopolis 2 yıl
Elektrikli araclar cok cirkin ve Plastik gibi duruyor. Uzun yolculuklar icinde cok skintili... Tesla otomobileri ise sadece Gösteris ve Politik mesrulastirma islemleri ile yapiliyor .
Elektrikli araclar cok cirkin ve Plastik gibi duruyor. Uzun yolculuklar icinde cok skintili... Tesla otomobileri ise sadece Gösteris ve Politik mesrulastirma i...
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Executor Arhentir 2 yıl
tipsiz
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tartekin 2 yıl
VW nin geleceği : Asiye nasıl kurtulur??
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Piddy 2 yıl
Çirkinlik abidesi
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AlicanNalbat 2 yıl
Tesla bu konuda noktayı çoktan koydu... Hiçbir marka Tesla'nın önüne geçemez artık...
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
kaçak elektrikten tedaşla başı belaya girer bu sefer.
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LeonEyes 2 yıl
ya bu araç firmalarını gerçekten anlamıyorum, elektirikli araçlar yapmaya başladıklarına kasalarının görünümünü nedense %10000 oranında değiştiriyorlar, bi uzay çağındaymışız gibi herşeyi değiştiriyorlar, kardeşim ben audi a3 modelinde bir elektirikli araca binmek istiyorum neden ona göre yapmıyorsun yada senelerdir aynı fosil yakıtlı araçların kasalarını ısıtıp ısıtıp karşımıza getiriyorlar neden elektirikli araçlarınki gibi uzay çağı tarzı kasalar yapmıyorlar, çünkü hepsi ŞEREFSİZ. :)
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C4_1400 2 yıl
İkinci el elektrikli Fluence alın, bagaja bir tane sökülür takılır jeneratör koyun, alın size menzil sorunu çözülmüş araç.
Muayeneye giderken jeneraötrü sökün.
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loutrec_ 2 yıl
Emisyon skandalından sonra, sahte dinamo kullanmayacağının garantisini kim verecek?
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haberelectro 2 yıl
VW bu arabadan sonra 2 tane daha ID konsepti tanıttı. Şimdi mi haberini verdiniz.
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NorthShield 2 yıl
Otomobile benzeyen elektrikli oromobili neden sadece TESLA üretiyor? Yada elektrikli araç denildiğinde TESLA dışındaki markalar neden ucube tasarımlarla karşımıza çıkıyor? Elektrikli olunca illa uçan kaçan tasarımmı yapmak gerekiyor?
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