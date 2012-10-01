WM Dergi bu ayki özel röportaj konuğu Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik'ti





Her ay okuyucularına web ve webmaster konularında zengin içerikler ve eğitimler sunan Türkiye'nin en büyük online webmaster dergisi WM Dergi, Ekim sayısı için genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.





WM Dergi Genel Yayın Yönetmeni Emin Doğu tarafından gerçekleştirilen röportajda Mesut Çevik, hem özel yaşamıyla ilgili hem de Donanım Haber ile ilgili pek çok soruya yanıt verdi.





Esymbian.com blogu ile başlayan yayın hayatının Donanım Haber ile nasıl kesiştiğini röportajda aktaran Mesut Çevik, şu anki sahip olduğu popülaritesinin nedenini de samimi bir dille cevapladı.





Donanım Haber'in ilk ofisini açtığı yıllardan bugüne karşılaşılan zorlukları ve süreci anlatan Mesut Çevik, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 16. sitesi ve teknoloji odaklı birinci sitesi haline gelen sitemizin hangi sunucular üzerinde ve nasıl barındırıldığına da açıklık getirdi.





Zaman zaman sitede yaşanan sıkıntıların Citizen ile ilişkilendirilmesinin de sorulduğu röportajda, Mesut Çevik işin arka planında neler yaşandığını da dile getirdi.





Mesut Çevik'in Donanım Haber'in daha gelişmiş sunucu teknolojilerine adapte olmasını, sürekli yayın yapan bir TV projesini, Premium üyelik söylentilerini, Cep Bekçisi projesini, Donanım Haber mobil uygulamasını, iOS 6 ve iPhone 5 hakkındaki görüşlerini aktardığı röportaja kaynak linkimizden erişebilirsiniz.

http://wmdergi.com/ekim2012.html