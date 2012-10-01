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WM Dergi bu ayki özel röportaj konuğu Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik'ti

6 yıl
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33
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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 Her ay okuyucularına web ve webmaster konularında zengin içerikler ve eğitimler sunan Türkiye'nin en büyük online webmaster dergisi WM Dergi, Ekim sayısı için genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

WM Dergi Genel Yayın Yönetmeni Emin Doğu tarafından gerçekleştirilen röportajda Mesut Çevik, hem özel yaşamıyla ilgili hem de Donanım Haber ile ilgili pek çok soruya yanıt verdi.

Esymbian.com blogu ile başlayan yayın hayatının Donanım Haber ile nasıl kesiştiğini röportajda aktaran Mesut Çevik, şu anki sahip olduğu popülaritesinin nedenini de samimi bir dille cevapladı.

Donanım Haber'in ilk ofisini açtığı yıllardan bugüne karşılaşılan zorlukları ve süreci anlatan Mesut Çevik, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 16. sitesi ve teknoloji odaklı birinci sitesi haline gelen sitemizin hangi sunucular üzerinde ve nasıl barındırıldığına da açıklık getirdi.

Zaman zaman sitede yaşanan sıkıntıların Citizen ile ilişkilendirilmesinin de sorulduğu röportajda, Mesut Çevik işin arka planında neler yaşandığını da dile getirdi.

Mesut Çevik'in Donanım Haber'in daha gelişmiş sunucu teknolojilerine adapte olmasını, sürekli yayın yapan bir TV projesini, Premium üyelik söylentilerini, Cep Bekçisi projesini, Donanım Haber mobil uygulamasını, iOS 6 ve iPhone 5 hakkındaki görüşlerini aktardığı röportaja kaynak linkimizden erişebilirsiniz.

http://wmdergi.com/ekim2012.html Yorum Yaz
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Vash The Stampede 6 yıl en beğenilen itachi237
itachi237

Merhaba ben Mesut Cevik.

Bu hafta WM Dergi beni inceliyor.
4 Yanıt Yanıtla +42
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ceo-tr 6 yıl
Güzel bir röportaj olmuş. Gerçektende bir kere giriş yapınca bağımlılık yapan, seviyeli ve kaliteli bir paylaşım platformu.
Mesut beyin ve donanım haber ailesinin başarılarının devamını diliyorum.
Güzel bir röportaj olmuş. Gerçektende bir kere giriş yapınca bağımlılık yapan, seviyeli ve kaliteli bir paylaşım platformu.Mesut beyin ve donanım haber ail...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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modifci 6 yıl
İlk kez duydum dergiyi
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altun92 6 yıl
Derginin isminin duyulmamış olması gayet doğal. :) Duyanlar vardır elbet fakat genel anlamda çoğu kesim duymamış görünüyor. Burada ters düşen ise derginin en büyük webmaster dergisi olarak sunulmuş olması. Kısacası " Reklamı beğendim" :D
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revelax 6 yıl
mesut çevik ile ilgili bölüm güzel olmuş açıkcası takip ettigim site yönetimini tanıma fırsatı buldum
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escapethelife 6 yıl
Güzel röportaj olmuş. Keşke daha fazla soru sorulsaydı.
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CaSsErDoDo 6 yıl
hahah citizen ve premium üyelik olayı beni bitirdi hahaha
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StarBurst 6 yıl
Her zamanki gibi kendi dergilerinin reklamını yapmışlar.
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JoeyBane 6 yıl
Vash The Stampede
itachi237 Merhaba ben Mesut Cevik.
Bu hafta WM Dergi beni inceliyor.



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RANJ 6 yıl
WM dergiye çok teşekkür ediyorum.Tüm bu uğraşlarından dolayı.Tabikide bu ayki derginin en dikkatimi çeken yeri Mesut Çevik Röpotajıydı :) Mesut bey; kendisinin nasıl bu yerlere geldiğini ,sitenin güçlü alt yapısını , siteyi ayakta tutabilmeleri için ekibin yoğun uğraşla çalıştığını ve biz kullanıcıları memnun edebilmeleri için onun ve diğer kıymetli arkadaşların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını güzel ve samimi bir dille söylemiş. Ağzına sağlık hoş bir röportaj olmuş. Umarım siz değerli editörler sayesinde Donanımhaber dahada iyi yerlere gelir. İyi forumlar.
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aktifnet 6 yıl RANJ
PiLeLe

WM dergiye çok teşekkür ediyorum.Tüm bu uğraşlarından dolayı.Tabikide bu ayki derginin en dikkatimi çeken yeri Mesut Çevik Röpotajıydı :) Mesut bey; kendisinin nasıl bu yerlere geldiğini ,sitenin güçlü alt yapısını , siteyi ayakta tutabilmeleri için ekibin yoğun uğraşla çalıştığını ve biz kullanıcıları memnun edebilmeleri için onun ve diğer kıymetli arkadaşların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını güzel ve samimi bir dille söylemiş. Ağzına sağlık hoş bir röportaj olmuş. Umarım siz değerli editörler sayesinde Donanımhaber dahada iyi yerlere gelir. İyi forumlar.

ben teşekkür ediyorum


Mesut bey ile gerçekten çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik ve forumda sohbeti geçen bir çok önemli konuya değindik.Sonuç olarak da, güzel bir çalışma ortaya çıktı.
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alito 6 yıl
yapmayın nan şunu. "Merhaba ben Mesut Çevik" lafını duyunca aklıma nedense her defasında tam teccizatlı kameraman Cevat Kelle geliyor
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ceo-tr 6 yıl
Güzel bir röportaj olmuş. Gerçektende bir kere giriş yapınca bağımlılık yapan, seviyeli ve kaliteli bir paylaşım platformu.
Mesut beyin ve donanım haber ailesinin başarılarının devamını diliyorum.
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eternity 6 yıl
Vaybe,nerden nereye.guzel olmuş elinize saglik..
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津波 6 yıl
İlk defa duydum, adamlar Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı Aylık Online Webmaster dergisi demiş.

Hiç birşeyden haberimiz yok valla
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Normsoner 6 yıl
başdan sona okudum oldukça güzel bi röportaj olmuş keşke lumialar ve wp8 hakkındaki düşüncelerinide sorsalarmış
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