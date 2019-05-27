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Walklake adlı robot, kreşe giden çocukların hasta olup olmadıklarını tespit edebiliyor

Çin'de kullanılmaya başlanan bir robot, kreş çocuklarının yüzlerini tarayarak hasta olup olmadıklarına karar verebiliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Walklake adlı robot, kreşe giden çocukların hasta olup olmadıklarını tespit edebiliyor
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Günümüzde çalışan ailelerin çocukları çoğu zaman çok küçük yaşlarda kreşe başlamak durumunda kalıyor. Bağışıklık sistemleri tam olarak gelişmemiş olan ufaklıkların da hastalıklarla ilk tanıştıkları yerler de genellikle kreşler oluyor. Oyun oynarken birbirlerinden aldıkları nesneleri ağızlarına götürmeleri gibi durumlarda da çocuklar arasındaki hastalıklar hızla yayılabiliyor.

Çin’de bulunan kreşlerin bir kısmında başlatılan bir uygulama, çocukları kreşe girmeden önce tarayarak hastalık tespiti yapmaya çalışıyor. Bahsi geçen tespiti yapan ise bir robot.

Kompakt bir yapıya ve çizgi film karakterlerini andıran bir yüze sahip olan Walklake adlı robot, her gün 2000’den fazla çocuğu; konjonktivite benzeri ağır olmayan hastalıkların teşhisi için tarıyor. Üç saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşen tarama için çocukların tek yapması gereken, yüzlerini Walklake’e göstermek.

Hasta çocuk okula girmeden eve gönderiliyor 

Sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde ters bir durum tespit eden robot, kreş yetkililerine bilgi verebiliyor. Hasta olduğu tespit edilen çocuk ise kreş yetkililerinin vereceği karar doğrultusunda eve gönderilebiliyor.

Walklake adlı robot, kreşe giden çocukların hasta olup olmadıklarını tespit edebiliyor
 

Çok masum görünen bu uygulama, uzmanları ise ikiye bölmüş durumda. Bazı uzmanlar hastalıkların bulaşma riskini azaltan uygulamayı överken, diğerleri ise Walklake’in özel hayatın ihlaline yol açabileceği görüşünde.

Örneğin, Bath Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde görevli Profesör Joanna Bryson, robotun topladığı verilerin hackerlar tarafından ele geçirilebileceği uyarısında bulunmuş.

Yine de veri ihlaline karşı tedbirler tam alındığı takdirde, Walklake’in kreş hastalıklarını ciddi oranda azaltma potansiyeli bulunuyor. 

 

https://futurism.com/the-byte/robot-scans-preschoolers-faces Yorum Yaz
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